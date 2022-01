ROMEO'S GIN LANCE UNE GAMME SANS ALCOOL





Une nouvelle gamme de cocktails prêts-à-boire sans alcool par romeo's gin,

en exclusivité chez Metro

MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Duvernois Esprits Créatifs annonce l'entrée en grande pompes de romeo's gin dans l'univers du sans alcool. L'entreprise montréalaise regroupant les marques Pur Vodka, romeo's gin, Choco Crème ainsi que la Microbrasserie BockAle, agrandit et diversifie son portefeuille de produits en explorant une nouvelle catégorie via romeo's gin, celle des cocktails prêts-à-boire sans alcool.

UN NOUVEAU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Grâce à l'expertise acquise en investissant à l'automne 2021 dans la Microbrasserie BockAle, leader et pionnière dans la production de bière sans alcool, l'entreprise dirigée par Nicolas Duvernois mise sur l'innovation en proposant, via la marque romeo's gin, une gamme de cocktails prêts-à-boire sans alcool produite à même les installations de la Microbrasserie BockAle à Drummondville. Habitué à travailler avec les différents monopoles d'état qui offrent leurs spiritueux à travers le Canada, Duvernois Esprits Créatifs fera ainsi ses premiers pas dans un tout nouveau réseau, celui des épiceries, chez Metro.

LA RÉVOLUTION DES PRÊTS-À-BOIRE PAR ROMEO'S GIN

romeo's gin a révolutionné l'univers des prêts-à-boire au Québec au printemps 2018 en étant la première entreprise à proposer une version premium d'un cocktail prêts-à-boire. Le fulgurant succès de romeo's gin tonic a prouvé que la demande était au rendez-vous dans cette catégorie, alors très peu populaire. Depuis, la catégorie ne cesse de croître en popularité. Aujourd'hui, la majorité des distilleries, d'ici et d'ailleurs, proposent des cocktails en format prêts-à-boire. Au fil des dernières années, romeo's gin a ajouté trois autres cocktails à son offre, les quatre étant disponibles dans le réseau de la SAQ.

TON MOMENT, TON CHOIX

La nouvelle gamme de cocktails prêts-à-boire sans alcool offre tout le même bon goût que les populaires cocktails alcoolisés, et ce, sans les effets de l'alcool et avec seulement 49 calories par cocktail! Le romeo's gin tonic, le romeo's gin fizz et le romeo's gin spritz sont désormais disponibles dans une version sans alcool, exclusivement chez les épiciers Metro. Pour que tous, peu importe leur choix, puissent profiter du même moment, avec ou sans alcool.

SANS ALCOOL, UN NOUVEAU MODE DE VIE

Selon le PDG de Duvernois Esprits Créatifs, le sans alcool n'est pas une simple tendance, mais bien un nouveau mode de vie que de plus en plus de gens adoptent. La catégorie « no-low », qui fait référence aux boissons sans alcool, « no alcohol » et faibles en alcool, « low alcohol », est particulièrement populaire auprès de la génération Z, où le tiers des consommateurs âgés entre 18 et 25 ans déclarent ne jamais consommer d'alcool.1

« Offrir une expérience accessible et inclusive, peu importe le moment, peu importe le choix est pour moi une grande fierté. Non seulement nous pourrons proposer nos délicieux produits à une nouvelle clientèle, nous pourrons aussi désormais offrir à nos consommateurs fidèles une version sans alcool de leurs cocktails prêts-à-boire préférés! » affirme Nicolas Duvernois.

Format unique (355 ml) : 2,99$

Format 4-pack (4 X 355 ml) : 9,99$

_________________________________

1 Innova Market Insights via https://www.foodingredientsfirst.com/news/gen-z-drive-alcohol-reduction-trends-reveals-innova-market-insights.html

À PROPOS DE DUVERNOIS ESPRITS CRÉATIFS

Fondé à Montréal en 2009, Duvernois Esprits Créatifs est un leader nord-américain dans l'univers des boissons alcoolisées et leurs versions sans alcool. Créateur de marques, catalyseurs de causes et lauréat de plus de 80 prestigieux prix internationaux, nos produits de Pur Vodka, romeo's gin, Choco Crème et de la Microbrasserie BockAle se distinguent grâce à leurs univers de marque élaborés, leur grande qualité ainsi que par leur mise en marché soigneusement étudiée. Nous sommes fiers, audacieux et créatifs. Nous brisons les limites et défions les conventions. Nous sommes un canevas en constante évolution, un parcours entrepreneurial qui ne cesse de se réinventer. Maintenant plus engagés que jamais, le président et fondateur Nicolas Duvernois ainsi que son équipe redoublent d'efforts afin de développer les idées folles de demain, qui nous ferons avancer, en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que société.

À PROPOS DE ROMEO'S GIN

Imaginé à Montréal et lancé en 2015, romeo's gin est une eau-de-vie conçue pour les non-conformistes, ceux pour qui les limites n'existent pas et qui créent ce qui nous fait réfléchir et avancer. Ensemble, nous pouvons faire la différence, démocratiser l'art et nous faire entendre. Proposant une signature aromatique unique de genièvre, lavande, concombre, amande, aneth et citron, romeo's gin nous rappelle la fraîcheur des premiers jours du printemps. Chaque édition limitée met de l'avant des oeuvres d'artistes urbains de Montréal et d'ailleurs.

SOURCE Duvernois Esprits Créatifs

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 09:00 et diffusé par :