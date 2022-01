Infrastructure & Energy Alternatives et LOGISTEC USA annoncent une nouvelle alliance stratégique afin de fournir des solutions clés en main pour l'industrie éolienne en mer aux États-Unis





INDIANAPOLIS, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. (NASDAQ: IEA) (« IEA »), une entreprise en infrastructure d'énergie renouvelable et d'ingénierie de premier plan, a annoncé aujourd'hui une nouvelle alliance stratégique avec LOGISTEC USA Inc., une filiale de LOGISTEC Corporation (TSX: LGT.A, LGT.B) (« LOGISTEC »), un fournisseur de services maritimes et de manutention de marchandises présent dans 25 ports aux États-Unis.

IEA compte tirer profit de ses solutions IAC (ingénierie, approvisionnement et construction) éprouvées et de l'expertise de LOGISTEC en manutention de marchandises pour contribuer aux nouveaux développements éoliens à grande échelle le long de la côte est Américaine. Cette alliance non-exclusive permettra de dégager des gains d'efficacité au sein de la chaîne d'approvisionnement en plus de réaliser des économies d'échelle à long terme.

En 2021, les départements de l'intérieur (DOI), d'énergie (DOE) et de commerce (DOC) des États-Unis ont annoncé conjointement qu'ils visaient à générer 30 gigawatts d'énergie éolienne en mer aux États-Unis d'ici 2030. Il est prévu que ces ajouts de capacité pourront générer assez d'énergie pour fournir 10 millions de résidences Américaines en électricité annuellement, tout en éliminant environ 78 millions de tonnes métriques d'émissions de CO2.

En tant que l'une des plus grandes firmes de construction et d'ingénierie éolienne aux États-Unis, IEA est dans une excellente position pour miser sur son expertise en logistique et sur l'expérience de LOGISTEC comme leader en manutention de composantes éoliennes afin de tirer profit des multiples investissements planifiés pour l'ajout de capacité énergétique en mer.

« En tant qu'entreprise leader en IAC, desservant le marché de l'éolienne terrestre, IEA pourra capitaliser sur la tendance à long terme d'investissements dans le développement des éoliennes en mer », a déclaré JP Roehm, PDG de IEA. « Nous pensons que cette alliance permettra d'améliorer nos capacités logistiques, de chaîne d'approvisionnement et de manutention de matériaux le long du corridor de la côte est, où LOGISTEC possède une présence géographique significative, bien adaptée pour desservir les développements d'éoliennes en mer planifiées dans la région ».

« Ce partenariat unique entre IEA et LOGISTEC offre un service intégré à nos clients dans le marché en plein essor des éoliennes en mer, a expliqué Rodney Corrigan, président de LOGISTEC USA Inc. Les services spécialisés de IEA dans le secteur des énergies renouvelables jumelés à l'expertise éprouvée de LOGISTEC en matière de manutention d'éoliennes permettront de fournir de l'énergie propre aux communautés pour les générations à venir, dans une perspective de développement durable. »

À propos d'IEA

Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. est une entreprise de construction d'infrastructures de premier plan avec une expertise en matière d'énergie renouvelable et d'ingénierie. Basée à Indianapolis, en Indiana, avec des activités à travers les États-Unis, l'offre de services de l'IEA couvre l'ensemble du processus de construction. La Société propose une gamme complète de modèles de livraison, notamment des services complets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction clé en main, de conception-construction, d'équilibre d'usine et de sous-traitance. L'IEA est l'un des plus grands fournisseurs de l'industrie des énergies renouvelables et a réalisé plus de 240 projets éoliens et solaires commerciaux en Amérique du Nord. Dans le domaine des grands travaux publics, l'IEA offre des services spécialisés, notamment la restauration environnementale, la maintenance industrielle, les infrastructures de transport spécialisées et d'autres développements de sites pour des projets publics et privés. Pour plus d'information, veuillez visiter le site de l'IEA à l'adresse www.iea.net ou suivez l'IEA sur Facebook, LinkedIn et Twitter pour les dernières nouvelles et événements de l'entreprise.

À propos de LOGISTEC Corporation

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 54 installations portuaires et 80 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. La société oeuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de restauration de sites, de dragage et d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

