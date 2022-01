Seagen Canada annonce la disponibilité de PADCEV® pour traiter le cancer de la vessie avancé





PADCEV représente une thérapie ciblée, dirigée contre la nectine-4, une protéine fortement exprimée dans certains types de tumeurs solides, dont le carcinome urothélial. 1





PADCEV est un traitement approuvé par Santé Canada avec une amélioration démontrée de la survie globale des patients précédemment traités par chimiothérapie contenant du platine et immunothérapie 2





Un sondage récent a révélé que la majorité des Canadiens ne savent pas que le cancer de la vessie présente l'un des taux de récidive les plus élevés3

MISSISSAUGA, ON, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Seagen Canada a annoncé la commercialisation de PADCEV® (enfortumab védotine) pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer urothélial (mUC) non résécable localement avancé ou métastatique qui ont déjà reçu une chimiothérapie contenant du platine et un traitement par un inhibiteur de PD-1 (récepteur de mort cellulaire programmée de type 1) ou de PD-L1 (ligand de mort cellulaire programmée de type 1).2

Le cancer de la vessie touche environ 12 000 Canadiens chaque année, ce qui en fait le cinquième cancer le plus fréquent au Canada.4 Le cancer de la vessie est une maladie dans laquelle des cellules cancéreuses se forment dans les tissus de la vessie5. Le cancer urothélial est le type de cancer de la vessie le plus courant, représentant environ 90 % de tous les cas.6 Les stades avancés du cancer urothélial sont souvent qualifiés de localement avancés ou métastatiques.7 Bien que certains cancers de la vessie localement avancés ou métastatiques cessent de se développer, diminuent ou même disparaissent en réponse aux options de traitement actuelles, le cancer revient presque toujours et se développe de manière agressive, ce qui réduit l'espérance de vie.8

« Le cancer urothélial métastatique est une maladie agressive pour laquelle les options de traitement sont limitées et le pronostic médiocre », explique le Dr Srikala Sridhar, MD, chef des oncologues médicaux génito-urinaires du Canada, professeur et oncologue médical au Princess Margaret Cancer, à Toronto. « PADCEV est le premier médicament, au-delà de la chimiothérapie et de l'immunothérapie, à montrer un bénéfice significatif en termes de survie dans le cancer urothélial métastatique et, à ce titre, il représente une avancée thérapeutique importante dans le domaine. »

L'approbation de PADCEV par Santé Canada était fondée sur une étude multicentrique de phase 3 ouverte et randomisée (EV 301) qui a recruté 608 patients (dont 52 Canadiens) atteints d'un cancer urothélial non résécable localement avancé ou métastatique ayant reçu un traitement préalable par une chimiothérapie contenant du platine et un inhibiteur de PD-1 ou de PD-L1, un type d'immunothérapie2. Lors d'un suivi médian d'environ 11 mois, par rapport à la chimiothérapie, enfortumab védotine a satisfait à son critère d'évaluation principal et a amélioré la survie globale (SG) de près de quatre mois (médiane de 12,88 mois contre 8,97 mois).2

« Nous avons pu constater de visu que l'augmentation du nombre d'options de traitement peut améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer de la vessie métastatique ou avancé », déclare Michelle Colero, directrice générale de Cancer de la vessie Canada. « Nous sommes particulièrement heureux de l'approbation de l'enfortumab védotine, car cette nouvelle solution thérapeutique offre aux patients la possibilité de faire des projets d'avenir, tout en affrontant leur diagnostic et leur traitement aujourd'hui. »

Un récent sondage de Seagen Canada, mené par Léger et visant à évaluer les connaissances des Canadiens sur le cancer de la vessie, a révélé que de nombreux Canadiens méconnaissent largement cette maladie. En voici les principaux enseignements:3

moins d'un tiers (31 %) des personnes interrogées savaient que le tabagisme était un facteur de risque de cancer de la vessie;

la plupart des personnes interrogées (89 %) ne savent pas que le cancer de la vessie présente l'un des taux de récidive les plus élevés de tous les cancers;

la majorité des personnes interrogées (60 %) ne savaient pas que le risque de cancer de la vessie est plus élevé chez certaines professions, comme celles de peintre, plombier ou pompier;

seuls quatre répondants sur dix (42 %) savent que le cancer de la vessie est un cancer traitable, par rapport à d'autres formes de cancer.

« Seagen est fière de ses découvertes scientifiques transformatrices qui continuent de répondre aux besoins de ceux et celles qui vivent avec un cancer et de les soutenir », déclare Sandra Heller, directrice générale de Seagen Canada Inc. « PADCEV représente notre volonté d'améliorer la vie des patients grâce à des thérapies ciblées innovantes. »

À propos du cancer de la vessie

S'il est détecté à un stade précoce, le pronostic du cancer de la vessie est excellent pour la plupart des patients. S'il est détecté tardivement, il peut bouleverser ou mettre fin à la vie. Une fois le diagnostic posé, des contrôles urologiques à vie seront nécessaires. Les facteurs de risque pour le cancer de la vessie incluent le tabagisme, l'âge (au-dessus de 50 ans) et l'exposition professionnelle. Il touche davantage les hommes que les femmes.9 Les personnes atteintes d'un cancer de la vessie qui s'est propagé à d'autres parties du corps (environ 10 à 15 % des patients10) ont un mauvais pronostic, puisque seulement 5 % d'entre elles vivent cinq ans après le diagnostic.11

À propos de PADCEV2

PADCEV est un conjugués anticorps-médicaments (CAM) qui cible la nectine-4, une protéine présente à la surface des cellules et fortement exprimée dans le cancer de la vessie.1 Des données non cliniques suggèrent que l'activité anticancéreuse de PADCEV est due à sa liaison aux cellules exprimant la nectine-4, suivie de l'internalisation et de la libération de l'agent antitumoral monométhyl auristatine E (MMAE) dans la cellule, ce qui a pour effet d'empêcher la cellule de se reproduire (arrêt du cycle cellulaire) et de provoquer la mort cellulaire programmée (apoptose).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la monographie de PADCEV qui se trouve ici.

À propos de Seagen

Seagen est une entreprise mondiale de biotechnologie qui découvre, développe et commercialise des traitements transformateurs contre le cancer qui font une différence significative dans la vie des gens. Le siège social de Seagen est situé dans la région de Seattle, dans l'État de Washington, et la société possède des bureaux en Californie, au Canada, en Suisse et dans l'Union européenne. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.seagen.ca et suivez @SeagenGlobal sur Twitter.

Références

