Demain, c'est la journée Bell Cause pour la cause! Joignez-vous à la plus vaste conversation sur la santé mentale au monde!

Des événements auront lieu partout au pays

MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Demain, c'est la journée Bell Cause pour la cause! Nous invitons tout le monde à se joindre à la conversation en parlant, en textant et en participant aux conversations sur les médias sociaux pour soutenir la santé mentale au Canada.

« Menée par des Canadiens ici et ailleurs dans le monde, la Journée Bell Cause pour la cause attire l'attention sur la santé mentale. La campagne de cette année vise à encourager les gens à continuer d'écouter, d'en parler et d'être là pour les autres, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Alors que nous continuons d'être touchés par la crise de la COVID-19, nous pouvons tous jouer un rôle pour rester connectés, pour aider à améliorer notre santé mentale et notre bien-être, et pour faire en sorte que la santé mentale demeure une question prioritaire. Nous sommes impatients de nous joindre à vous pour la plus grande conversation au monde sur la santé mentale! »

Voici certains des événements de la Journée Bell Cause pour la cause qui se dérouleront aujourd'hui et demain :

25 janvier

Collecte de fonds virtuelle pour la ligne d'écoute téléphonique de l'Association canadienne pour la santé mentale d'Edmonton

Commençant à 8 h 30 (HR), la collecte de fonds virtuelle de cette année met en vedette le défenseur de la santé mentale et stratège Mark Henick, qui présentera « A Moment on the Edge: How Small Encounters Change Lives ». La présentation émotionnelle et inspirante, tirée de ses expériences personnelles, proposera au public des moyens de rester en contact et de s'aider les uns les autres. Les fonds recueillis par la vente de billets seront versés à la ligne d'écoute téléphonique de l'Association canadienne pour la santé mentale d'Edmonton.

Webdiffusion sur la santé mentale de la Chambre de commerce du Grand Kingston

À partir de 8 h 30 (HE), la Chambre de commerce du Grand Kingston animera un déjeuner virtuel . Celui-ci débutera par les propos d'un conférencier, le Dr Oyedeji Ayonrinde, professeur agrégé de psychiatrie et de psychologie à l'Université Queen's, qui traitera de la crise de santé mentale qui touche nos lieux de travail et notre communauté. L'événement est gratuit pour les membres de la Chambre.

CORIM : Événement virtuel sur la pandémie et la santé mentale

De 12 h à 12 h 45 (HE), le CORIM anime une discussion avec l'honorable Jean-Yves Duclos , ministre de la Santé du Canada, et la Dre Christine Grou, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Ils discuteront, entre autres, des répercussions de la crise de la COVID-19 sur la santé mentale ainsi que des stratégies mises en oeuvre pour les contrer.

It Gets Better Canada: A Queer Youth Mental Health Panel

Joignez-vous à It Gets Better Canada à 19 h (HE) pour une conversation percutante en anglais sur les expériences vécues de jeunes de la communauté 2SLGBTQ+ au Canada aujourd'hui, où vous entendrez des récits de résilience, de responsabilisation et d'apprentissages partagés de la communauté queer. Co-animée par Icesis Couture, gagnante de la deuxième saison de l'émission Canada's Drag Race, et Omid Razavi, directeur général de l'organisme It Gets Better Canada, la table ronde à laquelle vous pouvez assister gratuitement se déroulera sur Zoom. Un conseiller professionnel sera présent pour toute personne ayant besoin d'aide pendant l'événement.

Hot Docs at Home : projection virtuelle gratuite de Theo Tams : One Last Chance

En partenariat avec Hot Docs, Bell Cause pour la cause, Workman Arts et Sick Not Weak, les Canadiens peuvent visionner une rediffusion de la première mondiale de Theo Tams : One Last Chance, un documentaire sur le gagnant de Canadian Idol et son parcours en santé mentale, jusqu'au 26 janvier sur Hot Docs at Home. L'enregistrement comprend également une conversation tenue après la première du film, avec Theo, le co-réalisateur Michael Landsberg et Chrystal Neault-Lount du Rainbow Resource Centre.

26 janvier

Maman, pourquoi tu pleures? : un documentaire sur la santé mentale périnatale

Jessica Barker animera le documentaire Maman, pourquoi tu pleures?

Mettant en vedette des experts et des mères enceintes qui discutent de la santé mentale périnatale, le documentaire de 60 minutes sera diffusé sur Canal Vie à 19 h (HE) et sera également proposé sur les plateformes Crave et Noovo.ca.

Etalk: A Bell Let's Talk Day Special

Diffusée à 18 h 30 (HE) sur la chaîne CTV, l'émission Etalk abordera le sujet très intime qu'est la santé mentale. L'animateur Tyrone Edwards parlera avec des dirigeants, des professionnels et des célébrités engagés dans le mouvement de déstigmatisation et de lutte contre la maladie mentale.

TSN souligne le lien entre la santé mentale et les sports

Le contenu de la Journée Bell Cause pour la cause sera diffusé sur SportsCentre, TSN.ca, et sur les médias sociaux de TSN, y compris les entrevues entre John Lu (TSN), l'ailier des Canadiens de Montréal, Jonathan Drouin, et l'animateur Bob Weeks, durant lesquelles ils discutent avec la golfeuse canadienne Alena Sharp.

SportsCentre diffusera également un article spécial sur Saroya Tinker des Six de Toronto. Saroya Tinker joue comme défenseuse dans la Ligue nationale de hockey féminin pour les Six de Toronto. À 12 ans, elle a développé un trouble alimentaire, car elle n'était pas satisfaite de son apparence physique. Comme tous les membres de son équipe étaient de race blanche, elle jugeait que son corps d'athlète féminine noire était naturellement différent et elle voulait le changer. Saroya souffrait aussi de dépression, et ses problèmes de santé mentale ont atteint un point critique lorsqu'elle a quitté la maison pour aller étudier à l'Université Yale. Elle trouve maintenant un réconfort thérapeutique dans ses oeuvres d'art, par l'intermédiaire de la musique et en jouant le rôle de mentore pour les jeunes joueuses de hockey noires grâce à sa fondation Saroya Strong. Son travail artistique du moment illustre des femmes nues et reflète sa croyance selon laquelle chaque corps est parfait, peu importe sa forme, sa couleur ou sa taille.

RDS soutient la santé mentale

Tout au long de la journée, les émissions phares de RDS présenteront des entrevues réalisées avec des athlètes qui partagent des témoignages personnels sur différents sujets touchant la santé mentale : Mark Borowiecki des Predators de Nashville (Sports 30), le judoka Antoine Valois-Fortier (Le 5 à 7), Jack Evans des Canadiens de Montréal (Hockey 360) et Louis Domingue des Penguins de Pittsburgh (L'Antichambre).

La section EN FORME du site RDS.ca proposera 12 capsules informatives sur la santé mentale. Pour l'occasion, Valérie Sardin s'est entretenue avec le psychologue sportif Jean-François Ménard et avec le pharmacien David Gauthier.

Les plateformes numériques de CTV soulignent la santé mentale

CTV.ca et l'application CTV mettront en vedette la programmation de la Journée Bell Cause pour la cause dans les émissions de CTV en plus de proposer des collections nouvelles et passées axées sur la sensibilisation à la santé mentale, la santé et le bien-être. Elles présenteront aussi des discussions avec des experts dans le domaine de la santé mentale. La nouvelle émission spéciale de CTV, Etalk : une émission spéciale de la Journée Bell Cause pour la cause sera également proposée sur CTV.ca et l'application CTV à 18 h 30 (HE).

Des émissions sur CTV qui mettent l'accent sur des témoignages liés à la santé mentale

CTV Your Morning, The Marilyn Denis Show et The Social présenteront une variété d'histoires sur le sujet de santé mentale, avec des invités tels que des experts en santé mentale et des Canadiens confrontés à des problèmes de santé mentale. Des renseignements et des ressources sur la façon de soutenir des proches et d'obtenir de l'aide seront aussi présentés dans le cadre des émissions.

Crave met l'accent sur la santé mentale

Crave réunit près de cinquante titres dans une nouvelle collection intitulée La santé mentale. SORTEZ-MOI DE MOI, EUPHORIA V.F., LA DÉTRESSE AU BOUT DU RANG, MOMMY, LA SANTÉ MENTALE : UNE NOTE À LA FOIS, RIRE SANS TABOUS, GÉNÉRA+ION, DANS LA TÊTE DE ROBIN WILLIAMS, SANTÉ MENTALE : PLUS FORTS ENSEMBLE, LE POIDS DE L'OR, et plusieurs autres.

Programmation sur la santé mentale du TIFF

Le public est invité à profiter d'une projection numérique gratuite de Quickening, le premier long métrage de la réalisatrice et scénariste pakistanaise Haya Waseem. Le film est une exploration perspicace de la tentative d'une jeune Canado-pakistanaise de concilier ses obligations familiales, ses traditions culturelles et son indépendance personnelle, et de la façon dont tout cela affecte sa santé mentale. Joignez-vous à Haya Waseem et à Maneet Chahal, co-fondatrice de Soch Mental Health, pour une conversation sur Quickening et la santé mentale dans le contexte de la culture, de l'identité et de l'appartenance. Le film et la conversation pourront être loués gratuitement sur la plateforme numérique TIFF Bell Lightbox entre le 26 janvier à 10 h (HE) et le 28 janvier à 10 h (HE). La conversation sera également diffusée sur les comptes Facebook, Twitter et YouTube du TIFF le 26 janvier à 12 h (HE).

Sommet virtuel sur la santé mentale Lifeworks

Lifeworks organise un sommet virtuel sur la santé mentale Employers Connect à 11 h (HE). Dans le cadre de celui-ci seront partagées les perspectives issues d'une analyse des données de leur indice de santé mentale mensuel, en vue des implications futures et des mesures que les employeurs peuvent prendre pour améliorer la résilience au sein de leur entreprise.

Les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale se joignent à la conversation

À partir de 11 h (HE), les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale mèneront une table ronde virtuelle sur la santé mentale avec les membres, les hauts dirigeants et les experts en santé mentale de l'équipe de la Défense. La table ronde réunira Bill Matthews (sous-ministre de la Défense nationale), le Lgén Frances Allen (vice-chef d'état-major de la Défense), Wanda Boudreau (présidente de l'Association des chefs d'équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral), le Mgén Marc Bilodeau (médecin-chef des Forces armées canadiennes) et une Amie de Bell Cause pour la cause, Stephanie Richardson (commandement du personnel militaire, capitaine de vaisseau honoraire).



Des levers de drapeaux se tiendront dans certains emplacements des Forces armées canadiennes, partout au pays.

La Gendarmerie royale du Canada se concentre sur la neutralisation de la stigmatisation associée à la maladie mentale

La GRC de la Saskatchewan organise un événement virtuel en direct à 10 h (HNC) pour parler des problèmes de santé mentale, de la stigmatisation qui y est associée et de la façon de neutraliser cette stigmatisation avec des professionnels du domaine. Des levers de drapeaux Bell Cause pour la cause auront également lieu dans certains postes de la GRC au pays.

Endroits notables illuminés en bleu

Dans le but de souligner la Journée Bell Cause pour la cause, les enseignes des villes de Toronto et de Winnipeg, de même que le stade BC Place, seront illuminés en bleu.

Festival d'été de Québec : « Moment de réconfort »

Le Festival d'été de Québec souligne le travail exceptionnel des intervenants en santé mentale en proposant un « Moment de réconfort ». Il s'agit d'une initiative dans le cadre de laquelle des membres de l'équipe livreront des paniers d'entraide aux organismes oeuvrant sur le terrain.

Chambre de commerce de Belleville : « Let's Talk Over Lunch » (Parlons en déjeunant)

Joignez-vous aux membres de la Chambre de commerce de Belleville à 11 h 50 (HE) pour une conversation virtuelle sur le bien-être mental au travail et à la maison, animée par Sandie Sidsworth, directrice générale du Enrichment Centre. L'événement gratuit est ouvert au public.

Événement du Collectif des écrivains du Canada

Le Collectif des écrivains du Canada offrira des ateliers virtuels d'écriture créative gratuits axés sur la santé mentale et le bien-être. Les ateliers dirigés par des bénévoles sont ouverts à tous ceux qui veulent participer à un événement créatif communautaire. Aucune expérience n'est nécessaire. Les ateliers ont lieu de 9 h 30 à 11 h 30, de midi à 13 h et de 19 h à 20 h 30 (HE). L'inscription en ligne est obligatoire et le nombre de places est limité.



Séminaire virtuel de Recherche en santé mentale Canada

De midi à 15 h (HE), Recherche en santé mentale Canada tiendra un séminaire virtuel gratuit mettant en vedette des chefs d'entreprise et des experts en la matière. Cette séance fait partie d'une série d'événements visant à accroître la sensibilisation à la mise en oeuvre de stratégies en santé mentale et comprendra une discussion en groupe avec Monika Mielnik, directrice, diversité, équité, inclusion et santé mentale (Bell Canada), Nabeela Ixtabalan, vice-présidente exécutive des employés et des affaires de l'entreprise (Walmart), et Megan Kates, directrice associée et chef de l'avancement (Sklar Wilton & Associates).

Événement Santé mentale au travail : prioriser le bien-être du personnel

De midi à 13 h (HE), la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réunira un panel de leaders d'entreprise qui se soucient de la santé mentale. Danièle Henkel, Martin Énault (Relief) et Geneviève Provost (Deloitte) discuteront des solutions proposées et des pratiques exemplaires en matière de santé mentale en plus des avantages mutuels (employés-employeurs) d'investir dans le bien-être et la santé mentale des travailleurs.



Événement virtuel pour les employés du gouvernement du Canada : pleins feux sur le soutien par les pairs

Le Centre d'expertise pour la santé mentale en milieu de travail, l'École de la fonction publique du Canada et le Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux tiendront un événement virtuel de 13 h à 15 h (HE) destiné à tous les employés fédéraux. Les participants découvriront les avantages que présentent les programmes de soutien par les pairs en milieu de travail et la façon de les mettre en oeuvre, et pourront tirer des leçons de l'expérience d'organisations qui ont mis en oeuvre de tels programmes. Les conférenciers comprennent le conseiller de Bell Cause pour la cause et cofondateur du Réseau canadien de soutien par les pairs, Armaghan Alam, ainsi qu'Allison Dunning, de Peer Support Canada.

Coping with COVID: Building Resilience in Challenging Times

Navigating Onward (une division de la clinique London Family Court Clinic) et le London Middlesex Suicide Prevention Council animeront un événement en ligne, Coping with COVID: Building Resilience in Challenging Times (Gérer la COVID-19 : développer sa résilience dans les moments difficiles) . L'événement sera présenté par Heather Fredin, titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, D.A.T., M.Ed., psychologie du counseling, psychothérapeute agréée, de 13 h à 16 h (HE). Cette séance d'une demi-journée vous fera découvrir des stratégies pratiques pour gérer l'incertitude et le changement.

Conférence virtuelle Together Towards Recovery

La campagne nationale sur la santé mentale In This Together vise à sensibiliser le public aux répercussions disproportionnées de la crise de la COVID-19 sur la santé mentale et le bien-être des jeunes marginalisés (dont les membres des communautés noires, autochtones et de couleur), des nouveaux arrivants, des personnes avec un handicap, des jeunes pris en charge et des membres de la communauté LGBTQ2S+. La campagne a également comme objectif de souligner les lacunes en matière de services de soutien en santé mentale. À 14 h (HE), les organisateurs animeront une conférence virtuelle gratuite pour créer une conversation entre les jeunes, les organismes de santé mentale et les décideurs afin d'inspirer la société à passer à l'action : l'élaboration d'un plan national de rétablissement de la santé mentale post-COVID-19.

Promenades thérapeutiques en forêt avec la Kawartha Conservation

Conduites par Kristie Virgoe, guide de thérapie forestière certifiée, les promenades thérapeutiques en forêt sont une façon engageante de se reconnecter à la nature et à soi-même. Il s'agit d'une exploration de la nature et de notre capacité à créer un lien avec le monde dans lequel nous vivons. Le temps passé dans la nature améliore notre bien-être mental, spirituel et physique. Cette promenade spéciale aura lieu de 14 h à 15 h (HE) à la zone de conservation Ken Reid.

L'Association des Psychiatres de l'Ontario organise un événement intitulé We're Listening

L'Association des Psychiatres de l'Ontario organise un événement virtuel animé par la Dre Renata M. Villela, qui débutera à 19 h (HE). Il portera sur la création d'espaces sécuritaires pour discuter de la maladie mentale dans le contexte de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. La Dre Chika Stacy Oriuwa prononcera le discours d'ouverture, soulignant son parcours de mobilisation pour aider à répondre à certains des besoins uniques des populations racisées en matière de santé mentale.

Philippe Hudon à Selwyn House

Philippe Hudon, ancien joueur de hockey de l'Université Concordia et choix de repêchage des Red Wings de Détroit, connaît bien la maladie mentale. Sa fixation sur l'ordre, la propreté et la perfection s'est intensifiée jusqu'à ce qu'il parle de son trouble obsessionnel compulsif. Il s'adressera aux jeunes de l'école secondaire Selwyn House.

Brandon Friendship Centre

Les membres de la collectivité sont invités à faire part de leurs méthodes saines afin de composer avec les problèmes par l'ajout d'un élément personnel à la toile de bien-être du Centre pour mettre en valeur leur technique d'adaptation préférée.

Noovo expose les enjeux de santé mentale dans le sport

Noovo présente le documentaire SURVIVRE AU SPORT. Suivant la prise de parole de Carey Price et d'un grand nombre d'athlètes de haut niveau, Noémi Mercier rencontre des athlètes pour discuter de l'anxiété dans le monde du sport. Le documentaire sera en ondes à 22 h 30 (HE) et proposé sur Crave, RDS et Noovo.ca.

Du contenu exclusif sur le site Noovo Moi

Du côté de Noovo Moi, le dossier Santé mentale, incluant de nouveaux épisodes de la série web ON CAUSE, sera mis de l'avant afin d'offrir du soutien et des ressources aux gens qui en ressentent le besoin.

Engagement des étudiants des universités et collèges

La campagne Bell Cause pour la cause sur les campus sera lancée dans plus de 200 universités et collèges au Canada. La campagne comprend une trousse numérique pour aider les établissements d'enseignement postsecondaire à mobiliser les étudiants en toute sécurité dans tout le pays. Des écoles projetteront également des courts-métrages sur la santé mentale fournis par le Festival de films Au Contraire . Aujourd'hui, lorsque les étudiants achètent un article de spécialité dans un des emplacements de services alimentaires dirigés par Chartwells participants sur le campus, la totalité des profits des ventes de cet article sera versée aux services de santé mentale et de bien-être des étudiants.

Levers de drapeaux prévus le 26 janvier

Les drapeaux seront levés à divers endroits et dans des collectivités partout au pays, notamment au Conseil des Mohawks de Kahnawake, à la Première Nation de Wolf Lake et à la Première Nation des Dénés Yellowknives, ainsi que dans les municipalités suivantes : Aurora, arrondissement de Verdun, Baie-Saint-Paul, Belleville, Brockville, Burin, municipalité régionale du Cap-Breton, Churchill, Corner Brook, Cornwall, Dauphin, Dorval, Fredericton, Gander, Grand Falls-Windsor, Grand Sudbury, municipalité régionale de Halifax, Hermitage-Sandyville, Huntsville, Iqaluit, Joliette, Kingston, Louiseville, Magog, Markham, Moncton, Montréal, Mont-Royal, North Bay, Oka, Ormstown, Ottawa, Paradise, Peterborough, Pickering, Québec, Saint-Donat, Saint John, Sainte-Julie, Sault Ste. Marie, Summerside, Thunder Bay, Timmins, Torbay, Toronto, Vaughan, Westmount, Whitehorse, Winnipeg. Des drapeaux seront aussi levés par les gouvernements de l'Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et du Yukon.

Pour voir tous les levers de drapeaux qui ont lieu aujourd'hui, veuillez visiter Cause.bell.ca/fr/.

Des levers de drapeaux ont lieu à des établissements postsecondaires partout au pays. La liste est accessible ici.

Demain, joignez-vous à la conversation!

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera cinq cents supplémentaires à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain, tweet ou vidéo TikTok admissible accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook , Instagram , LinkedIn , Pinterest , Snapchat , TikTok , Twitter et YouTube , et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou du filtre Snapchat de réalité augmentée Bell Cause pour la cause. Sans aucuns frais pour les participants autres que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet ou de téléphonie.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il est un facteur clé de l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 300 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

