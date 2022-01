LOTTE HOTEL étend ses activités à l'échelle mondiale en lançant la marque d'hôtel « L7 » à Chicago





LOTTE HOTEL a acquis le Kimpton Hotel Monaco aux États-Unis

Lancement de la marque L7, qui s'implante activement aux États-Unis

Un coup d'oeil historique sur le « K-hotel » reliant l'Est ( New York ), le Milieu ( Chicago ) et l'Ouest ( Seattle )

SEOUL, Corée du Sud, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le plus grand groupe hôtelier de Corée du Sud, LOTTE HOTEL, a conclu son contrat d'acquisition du Kimpton Hotel Monaco situé au 225 N Wabash Avenue, Chicago, USA le 14 janvier 2022 (CST).

Il s'agissait d'un investissement conjoint avec Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation, qui soutient l'expansion mondiale des marques et des services coréens. Environ 36 millions de dollars ont été investis.

Il a été décidé d'exercer sous le nom de « L7 », une marque d'hôtel « lifestyle » de LOTTE HOTEL, et son ouverture est prévue pour le second semestre de 2023.

Un hôtel « lifestyle » est un hôtel boutique doté d'un intérieur et de services tendance. Il cherche à proposer à ses clients un nouveau style de vie reflétant la culture locale. Depuis l'ouverture de l'hôtel ACE à Seattle en 1999, on assiste à un boom des hôtels « lifestyle » dans des villes comme New York et Los Angeles.

Les L7 HOTELS ont pour objectif d'être un « espace ouvert » rempli de nouvelles expériences et d'inspirations sous le slogan « un voyage pour l'inspiration » (a journey for inspiration). Il y a « L7 MYEONGDONG », le premier hôtel de la marque L7 ouvert en 2016 à Myeongdong, principal quartier touristique et commercial de Séoul. Il a joué un rôle pivot en introduisant l'hôtel « lifestyle », dans l'industrie hôtelière coréenne où les hôtels d'affaires étaient dominants.

Actuellement, trois L7 HOTELS sont en activité en Corée et offrent une ambiance unique reflétant les particularités locales. En présentant des activités combinées comme un terrain de golf intérieur ou un match de jeux mobiles pour la première fois dans le secteur, ou en proposant des événements en collaboration avec des marques de mode, de beauté et de culture, les L7 HOTELS continuent de fournir des services à la pointe de la tendance.

L'expansion de ses activités en Amérique, le berceau des marques d'hôtels « lifestyle », est le point où la forte confiance de LOTTE HOTEL envers la concurrence et la possibilité de la marque L7 a pu être observée. On s'attend à ce qu'elle soit en mesure d'aider à l'expansion de la confiance sur la base de divers portefeuilles de marques.

Le caractère unique de Chicago est également considéré comme l'un des facteurs cruciaux de l'expansion des L7 HOTELS. C'est l'une des principales villes touristiques des États-Unis avec 60 millions de visiteurs annuels avant la pandémie de COVID-19. La ville est en train de se transformer en une ville dynamique avec des start-ups et de capital-risque en plein essor.

« Connue comme la ville de l'architecture, de la culture et du jazz, Chicago possède une culture locale attrayante qui en fait un lieu idéal pour l'expansion des L7 HOTELS », a déclaré un porte-parole du siège de LOTTE HOTEL. Sejin Ahn, PDG de LOTTE HOTEL, a déclaré : « Nous avons marqué l'histoire de l'industrie hôtelière coréenne en ouvrant L7 CHICAGO dans la ville représentant le centre des États-Unis, après LOTTE NEW YORK PALACE pour l'est et LOTTE HOTEL SEATTLE pour l'ouest. Sur la base de notre portefeuille de marques, nous prévoyons de viser une expansion mondiale. »

L7 CHICAGO est situé dans le centre-ville de Chicago, à environ 25 kilomètres (30 minutes de route) de l'aéroport international O'Hare. Il bénéficie d'un excellent emplacement puisqu'il se trouve à 20 minutes de marche des principaux sites touristiques tels que la Chicago River et le Millennium Park.

Il compte au total 191 chambres (dont 22 suites), un point de vente de restauration et trois salles de banquet dans son bâtiment de 13 étages. La rénovation est prévue pour présenter le style de vie unique de L7.

LOTTE HOTEL exploite actuellement 32 hôtels dans sept pays. Grâce à son service d'hospitalité de style coréen et à son portefeuille de marques, le groupe hôtelier répond aux besoins de divers voyageurs ? hôtel de référence haut de gamme « SIGNIEL », hôtel classique haut de gamme « LOTTE HOTELS », hôtel de style de vie « L7 HOTELS », hôtel optimisé pour les affaires « LOTTE City Hotels » et « LOTTE Resort » pour les familles.

