Le stress des Canadiens s'est accentué malgré l'amélioration de leur situation financière : étude de Gestion de placements Manuvie





Étude de l'équipe Produits et services d'épargne-retraite, Canada : stress, finances et bien-être commandée par Gestion de placements Manuvie

TORONTO, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui les résultats de la seconde Étude de l'équipe Produits et services d'épargne-retraite, Canada : stress, finances et bien-être, qui se penche sur le mieux-être des Canadiens. L'étude donne un aperçu de la façon dont les participants perçoivent leur bien-être, leur sécurité financière générale et leur préparation à la retraite. Elle révèle que la plupart des Canadiens souhaitent prendre des décisions financières avec plus d'assurance et obtenir de l'aide de leur employeur.

« Les Canadiens ressentent les répercussions de la pandémie, qui prennent la forme de stress financier pour bon nombre d'entre eux. Les résultats de l'étude montrent à quel point il est important pour les employés de chercher à obtenir des conseils financiers et pour les milieux de travail, de leur en offrir », déclare Brett Marchand, chef, Produits et services d'épargne-retraite, Gestion de placements Manuvie, Canada. « Les conseillers et les employeurs peuvent ainsi procurer aux Canadiens du soutien qui les aidera à mieux connaître les occasions de placement et à prendre des décisions financières plus éclairées, ce qui contribuera ultimement à réduire leur stress financier. »

L'étude révèle six principaux facteurs de stress qui affectent les travailleurs canadiens et leurs futurs plans financiers :

La situation financière s'est améliorée, mais le stress s'est accentué : Au total, sept personnes interrogées sur dix estiment que leur situation financière est aussi bonne, voire meilleure qu'avant la pandémie. Cependant, les travailleurs interrogés sont deux fois plus nombreux à signaler un stress majeur durant la pandémie comparativement à la période précédente, 30 % d'entre eux s'étant sentis extrêmement stressés au cours des six derniers mois.

La pandémie continue d'avoir des répercussions sur la santé mentale : La pandémie de COVID-19 a eu un effet négatif sur la santé mentale des travailleurs, 36 % déclarant que leurs finances personnelles sont leur principale source de stress, suivies de leur charge de travail (34 %), de leurs relations (31 %) et de l'équilibre travail-vie personnelle (30 %). De plus, les participants sont divisés sur la suite des choses. En effet, 40 % d'entre eux sont optimistes quant à l'amélioration de la situation au cours de l'année à venir, tandis qu'un autre 40 % pense que les choses resteront les mêmes pendant un certain temps.

Le stress financier est présent tant à la maison qu'au travail : Les répondants consacrent en moyenne 5,8 heures par semaine à leurs finances personnelles au travail, et 60 % disent s'en inquiéter au moins une fois par semaine. Parmi ces derniers, près de sept sur dix pensent qu'ils seraient au moins un peu plus productifs s'ils n'étaient pas aussi inquiets au travail. Par ailleurs, les trois quarts d'entre eux déclarent qu'un programme de bien-être financier aurait ou a eu au moins une certaine incidence sur la réduction du stress financier, sur le fait de recommander un candidat potentiel à son entreprise ou sur la probabilité de rester à son emploi actuel.

Les participants aux régimes de retraite prennent mieux soin de leurs finances et ont trois objectifs communs : L'étude révèle qu'un plus grand nombre de personnes prennent mieux soin de leurs finances en vérifiant leurs rapports de solvabilité et leurs cotes. Trois répondants sur cinq indiquent qu'ils prendront leur retraite au moment prévu ou plus tôt. De plus, ceux qui ont un programme de bien-être financier offert par leur employeur sont plus susceptibles de répondre qu'ils prévoient prendre leur retraite plus tôt que prévu (11 % contre 4 %).

Les travailleurs sont préoccupés par leurs besoins de base (soins de santé et dépenses quotidiennes) à la retraite et ne savent pas s'ils sont prêts : Un peu moins de la moitié des répondants ont un plan financier complet pour la retraite. En outre, sept répondants sur dix souhaitent au moins modérément recevoir des recommandations de leur employeur quant à des stratégies relatives au Régime de pensions du Canada.

Le genre joue un rôle important dans la situation financière : Les hommes et les travailleurs qui ont un plan de bien-être financier sont plus susceptibles de dire que leur situation financière actuelle est très bonne ou excellente (46 % chez les hommes par rapport à 36 % chez les femmes). Les femmes sont quant à elles moins à l'aise avec le montant de leurs dettes et plus préoccupées par les dépenses de base comme la nourriture, le transport et les impôts à la retraite (29 % contre 22 % chez les hommes).

Que peuvent faire les employeurs?

Ce qui ressort de l'étude de cette année : l'interaction des tendances qui ont sensibilisé les travailleurs à la précarité de leurs finances. Près de la moitié des travailleurs aimeraient prendre des décisions financières plus éclairées. C'est l'occasion pour les employeurs de passer en revue les programmes qui favorisent le bien-être des employés et de leur entreprise. Les employeurs peuvent encourager les travailleurs en leur offrant de la souplesse ainsi qu'en élargissant les mesures de soutien et les offres en matière de bien-être financier.

Élargissement des services de soutien financier et de bien-être :

La valeur des régimes de retraite parrainés par l'employeur est largement reconnue, 84 % des répondants y voyant un avantage essentiel offert par une entreprise. En fait, six répondants sur dix affirment qu'ils ne travailleraient probablement pas pour une entreprise qui n'offre pas de régime de retraite.

Les trois quarts d'entre eux déclarent qu'un programme de bien-être financier aurait ou a eu au moins une certaine incidence sur la réduction du stress financier, sur l'amélioration de la productivité de l'employé et sur le fait de recommander un candidat potentiel à son entreprise ou de continuer à travailler pour le même employeur.

Près de trois répondants sur cinq souhaitent recevoir de l'aide de leur employeur pour ouvrir un compte d'épargne d'urgence, obtenir des outils d'épargne-études ou gérer leur budget. De plus, 45 % estiment qu'une consultation avec un conseiller pourrait jouer un rôle essentiel dans leur préparation financière en vue de la retraite.

« Comme un peu moins de la moitié des répondants disent avoir un plan financier complet pour la retraite et que la moitié d'entre eux souhaitent prendre des décisions financières avec plus d'assurance, les retombées potentielles d'un programme élargi de bien-être financier en milieu de travail sont évidentes », déclare M. Marchand.

Méthodologie

Gestion de placements Manuvie n'est pas affiliée à Greenwald & Associates et n'est pas responsable du passif des autres. En 2021, l'Etude: stress, finances et bien-être, qui se penche sur le mieux-être des Canadiens a été commandée par l'équipe Produits et services d'épargne-retraite de Gestion de placements Manuvie. Le sondage aux États-Unis a quant à lui été commandé par John Hancock Retirement. Les deux études ont été réalisées par Greenwald & Associates. Le sondage en ligne mené auprès de 1 002 participants aux régimes de Manuvie et d'un panel de Canadiens moyens a été réalisé du 25 août au 4 septembre 2021.

Cliquez ici pour consulter le livre blanc détaillé des résultats du sondage sur le stress financier.

