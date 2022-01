Ce 27 janvier, la Journée de l'alphabétisation familiale encourage les familles à profiter du plein air





TORONTO, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Familles, bibliothèques et organismes de promotion de la littératie d'un peu partout au pays se préparent à nouveau à célébrer la Journée de l'alphabétisation familiale, qui aura lieu le 27 janvier.

Le thème de cette année, « Apprendre en plein air », encourage les familles à faire du temps en plein air un moment d'apprentissage familial amusant tout en profitant des merveilles des grands espaces canadiens. Passer du temps dans la nature procure de nombreux avantages, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit.

Les scientifiques suggèrent que l'exposition à la nature améliore la capacité d'apprentissage d'un enfant et peut même améliorer ses résultats scolaires, en particulier chez les enfants défavorisés. Des expériences indiquent que l'enseignement dans un cadre extérieur à l'aide de méthodes traditionnelles améliore la rétention. Cette technique est efficace pour bon nombre d'élèves et peut s'appliquer à une variété de matières, telles que la biologie et les mathématiques.

Après deux années difficiles passées pour la plupart du temps à l'intérieur en respectant l'éloignement physique, la Journée de l'alphabétisation familiale de cette année encourage les Canadiens à sortir de chez eux et à faire de l'exercice mental et physique en famille.

« L'alphabétisation et l'apprentissage en famille devraient toujours être une priorité, car le fait de passer du temps ensemble tous les jours en famille peut contribuer à accroître les compétences en littératie des enfants tout comme celles des adultes, » affirme Elizabeth Robinson, directrice des programmes chez ABC Alpha pour la vie Canada. « Les occasions de trouver des moments propices à l'apprentissage en passant du temps à l'extérieur sont nombreuses. Qu'il s'agisse d'en apprendre au sujet d'un arbre de votre rue, de calculer la distance d'une promenade ou d'utiliser la neige pour mener une expérience scientifique amusante, l'apprentissage nous entoure. »

Créée en 1999 par ABC Alpha pour la vie Canada, la Journée de l'alphabétisation familiale vise à encourager la lecture et d'autres activités axées sur la littératie au sein des familles. Tous les ans, des groupes d'un océan à l'autre organisent des événements dans le cadre desquels sont présentées des activités d'apprentissage amusantes.

Barbara Reid, auteure et illustratrice en pâte à modeler canadienne primée, est à nouveau présidente honoraire de la Journée de l'alphabétisation familiale. Elle animera un événement virtuel destiné à toutes les familles du pays, qui comprendra une démonstration de la façon d'utiliser de la pâte à modeler pour créer une image. Les familles peuvent s'inscrire à l'événement ici. (L'événement est offert uniquement en anglais.)

« Je suis très heureuse de m'associer de nouveau à ABC Alpha pour la vie pour faire connaître l'importance de l'alphabétisation familiale », s'enthousiasme Mme Reid. « En prenant le temps de lire ensemble chaque jour, vous pouvez améliorer vos compétences en littératie. Mais n'oubliez pas pour autant les occasions d'apprentissage infinies qui se présentent juste au-delà de votre porte d'entrée! Le thème de cette année est idéal pour permettre aux familles d'apprendre ensemble tout en explorant les grands espaces canadiens. »

Les personnes qui souhaitent célébrer la Journée de l'alphabétisation familiale avec nous n'ont qu'à visiter le www.fld-jaf.ca, où ils trouveront des activités et du matériel d'apprentissage gratuits, ou un événement dans leur communauté. Voici quelques exemples d'événements organisés un peu partout au pays :

Le groupe Literacy New Westminster , à New Westminster , en Colombie-Britannique, organise une activité gratuite ouverte au public, y compris les enfants de tous âges et leurs parents. Les enfants recevront un livre gratuit et participeront à une promenade en plein air agrémentée de récits, tandis que les parents recevront des conseils et des outils utiles pour promouvoir l'alphabétisation auprès de leurs enfants.

, à , en Colombie-Britannique, organise une activité gratuite ouverte au public, y compris les enfants de tous âges et leurs parents. Les enfants recevront un livre gratuit et participeront à une promenade en plein air agrémentée de récits, tandis que les parents recevront des conseils et des outils utiles pour promouvoir l'alphabétisation auprès de leurs enfants. Le Centre for Family Literacy , à Edmonton , en Alberta , organise un événement virtuel comprenant une séance de lecture d'un conte, des chasses au trésor, des activités musicales de yoga amusantes et bien plus encore. Toute la famille peut participer à des activités gratuites et amusantes autour du thème « Apprendre en plein air ».

, à , en , organise un événement virtuel comprenant une séance de lecture d'un conte, des chasses au trésor, des activités musicales de yoga amusantes et bien plus encore. Toute la famille peut participer à des activités gratuites et amusantes autour du thème « Apprendre en plein air ». La Community Association for Lasting Success (CALS) de Vegreville , en Alberta , organise des jeux en plein air et des activités hivernales en famille à l'aire de jeux d'eau du Lions Club. Les activités comprendront des promenades en chariot tiré par des chevaux, du chocolat chaud, des feux de joie supervisés par le service d'incendie de Vegreville , et bien d'autres encore - le tout pour célébrer la littératie familiale en plein air!

de , en , organise des jeux en plein air et des activités hivernales en famille à l'aire de jeux d'eau du Lions Club. Les activités comprendront des promenades en chariot tiré par des chevaux, du chocolat chaud, des feux de joie supervisés par le service d'incendie de , et bien d'autres encore - le tout pour célébrer la littératie familiale en plein air! Le Prince Albert Literacy Network de Prince Albert , en Saskatchewan , invite les résidents à se promener dans le centre commercial tout en lisant l'histoire When the Trees Crackle with Cold , de l'auteure saskatchewanaise Miriam Korner . Ils peuvent également visiter la Mann Art Gallery pour y admirer un projet artistique inspiré d'un livre. Après avoir terminé, les participants peuvent s'adresser au personnel amical du Prince Albert Literacy Network pour obtenir une trousse à emporter pleine d'idées d'apprentissage en plein air pour la famille entière.

de , en , invite les résidents à se promener dans le centre commercial tout en lisant l'histoire , de l'auteure saskatchewanaise . Ils peuvent également visiter la Mann Art Gallery pour y admirer un projet artistique inspiré d'un livre. Après avoir terminé, les participants peuvent s'adresser au personnel amical du Prince Albert Literacy Network pour obtenir une trousse à emporter pleine d'idées d'apprentissage en plein air pour la famille entière. Le Moose Jaw and District Literacy Network , à Moose Jaw , en Saskatchewan , appelle les enfants et leurs parents et tuteurs à relever 20 « défis » tout au long du mois de janvier. Les participants sont invités à prendre des photos de leurs activités et à les envoyer par courriel - des attestations et des prix seront remis le 27 janvier.

, à , en , appelle les enfants et leurs parents et tuteurs à relever 20 « défis » tout au long du mois de janvier. Les participants sont invités à prendre des photos de leurs activités et à les envoyer par courriel - des attestations et des prix seront remis le 27 janvier. La bibliothèque publique de Guelph , à Guelph , en Ontario , célèbre la Journée de l'alphabétisation familiale avec les pompiers de Guelph . Participez à une séance spéciale de lecture en ligne sur le thème de la sécurité en plein air.

, à , en , célèbre la avec les pompiers de . Participez à une séance spéciale de lecture en ligne sur le thème de la sécurité en plein air. Literacy Lambton , à Sarnia , en Ontario , s'associe à la bibliothèque Lambton County Library et aux centres « ON y va » pour accueillir les marches contées en plein air du comté de Lambton , qui mettront en lumière les façons de favoriser l'alphabétisation tout en profitant des grands espaces. Soyez à l'affût d'un Pop-Up StoryWalk (piste agrémentée de panneaux présentant les pages d'un livre d'enfants) dans le parc McGibbon, dans le centre-ville de Sarnia , mettant en vedette le livre It's a Mitig! .

, à , en , s'associe à la bibliothèque Lambton County Library et aux centres « ON y va » pour accueillir les marches contées en plein air du comté de , qui mettront en lumière les façons de favoriser l'alphabétisation tout en profitant des grands espaces. Soyez à l'affût d'un (piste agrémentée de panneaux présentant les pages d'un livre d'enfants) dans le parc McGibbon, dans le centre-ville de , mettant en vedette le livre . L'organisme Monica Place , à Waterloo, en Ontario , encourage les participants à bien s'emmitoufler pour « marcher ou rouler » dans la neige de leur quartier avec leurs tout-petits, en nommant tout ce qu'ils croisent sur leur chemin et en discutant de ce qu'ils voient. Des idées de chasse au trésor seront fournies. Après la promenade, une réunion virtuelle sur Zoom aura lieu pour présenter des histoires et des chansons portant sur un thème connexe.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Journée de l'alphabétisation familiale, pour accéder à des ressources gratuites ou pour trouver un événement dans votre collectivité, consultez le www.fld-jaf.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie CanadaMD est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à renforcer les organisations qui oeuvrent à promouvoir l'apprentissage chez les adultes en concevant et en appuyant l'utilisation de matériel et de ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et leur niveau d'alphabétisation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la littératie familiale ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le www.abcalphapourlavie.ca.

