Hawkmoon Découvre Une Nouvelle Zone Aurifère À 83,6 Grammes D'or Par Tonne Et À L'indice Midrim Sur La Propriété Wilson Dans La Ceinture De Pierre Verte De L'abitibi Au Québec

Hawkmoon Resources Corp. (CSE : HM ; FSE : 966) (« Hawkmoon » ou la « Société ») a reçu les résultats d'analyse finaux pour les deux (2) derniers trous de forage (le « Trous ») de son programme de forage 2021 (le « Programme ») à l'Indice Midrim (« Midrim ») sur le projet aurifère Wilson (« Wilson » ou la « Propriété »). La Propriété est située à environ 15 kilomètres à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon, Québec et à 170 kilomètres au nord-est de la ville de Val-d'Or, Québec dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi.

Faits saillants des trous divulgués dans ce communiqué de presse

Hawkmoon a reçu la plus haute teneur en or pour le programme dans HMW 21-28 à 83,6 grammes par tonne (« g/t ») d'or sur un mètre ;

») d'or sur un mètre ; Cet échantillon à haute teneur est une découverte d'une nouvelle zone aurifère au Midrim. Cette découverte se trouve à environ 50 mètres au sud de toutes les minéralisations aurifères précédemment connues au Midrim. HMW 21-28 a également étendu le Midrim à l'est;

Une intersection secondaire dans HMW 21-28 prolonge une intersection historique dans le trou V-1 (1,2 mètre à 21,70 g/t d'or). V-1 est situé à environ 30 mètres à l'ouest. Les variations de teneurs démontrent la prédominance de « l'effet pépite » communément observé dans les minéralisations aurifères d'âge archéen ;

Le forage HMW 21-27 a prolongé une zone aurifère d'environ 30 mètres vers l'est. Cette zone aurifère était présente plus haut que prévu dans HMW 21-27. La zone était située immédiatement sous le tubage. Des travaux de suivi sont recommandés dans ce secteur pour examiner si cette zone aurifère est plus épaisse en forant un nouveau trou plus au nord; et

Hawkmoon a étendu le Midrim à l'est, à l'ouest et au sud. La minéralisation aurifère est ouverte dans ces trois directions au Midrim.

La figure 1 fournit une carte qui montre l'emplacement des trous forés par Hawkmoon au Midrim l'été dernier. La carte montre également les intersections aurifères des trous de forage individuels et les zones aurifères définies au Midrim. Hawkmoon a augmenté la taille du Midrim avec les cinq (5) trous qu'elle a forés en 2021.

Le tableau 1 met en évidence certains dosages d'or reçus pour les Trous. Les résultats représentent les longueurs de fond de trou et pas nécessairement les vraies largeurs. Une carte montrant les emplacements des Trous (figure 2) suit le tableau d'analyse.

Tableau 1 : Faits saillants des dosages d'or reçus pour les trous HMW 21-27 et HMW 21-28 Trous de

forage (DDH) Zone

cible De

(mètres) À

(mètres) Longueur

(mètres) Teneur en or

(grammes/tonne) HMW 21-28 Midrim 111,0 112,0 1,00 83,60 HMW 21-27 Midrim 10,00 11,00 1,00 1,32 HMW 21-27 Midrim 125,00 126,23 1,23 0,94 HMW 21-28 Midrim 87,00 88,00 3,00 0,61

Cadre et style de minéralisation

Le Midrim est situé là où un tuf volcanique entre en contact avec une intrusion de gabbro ou dioritique. Les zones les plus prometteuses de la Propriété se trouvent le long des contacts entre les tufs volcaniques et les intrusions. Le Midrim peut frapper nord-est/sud-ouest ou est-ouest. Les roches au Midrim plongent sub-verticalement.

Les Trous ont intercepté la minéralisation du Midrim (la « Minéralisation »). Cette Minéralisation se caractérise par un tuf volcanique de couleur beige à gris pâle qui a été fortement folié, cisaillé, fracturé et altéré. La Minéralisation au Midrim est associée à une forte altération en silice, séricite et calcite. L'altération en ankérite et en chlorite est présente à un moindre degré. La Minéralisation présente souvent un aspect strié dû à d'abondantes laminations parallèles. Cette apparence est plus spectaculaire dans les zones où les veines de quartz pénètrent dans les zones d'altération locale accrue en chlorite. La pyrite est le minéral sulfuré dominant. La chalcopyrite est observée à un moindre degré avec de l'or visible étant présent localement. Les veines de quartz ainsi que les veinules de quartz occupent une partie importante de la minéralisation. Ces veines contiennent des minéraux sulfurés et sont orientées parallèlement ou subparallèlement à la foliation.

Branden Haynes, président d'Hawkmoon, déclare : « La découverte d'une nouvelle zone aurifère est un excellent moyen pour Hawkmoon de terminer notre premier programme de forage à Wilson. Le programme a été un grand succès et a généré des cibles de forage pour le programme de forage de suivi cet été. »

À propos d'Hawkmoon Resources

Hawkmoon se concentre entièrement sur ses trois projets aurifères québécois. Deux de ces projets sont situés dans l'une des plus grandes régions aurifères au monde, la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Ces deux projets aurifères sont accessibles par des routes entretenues par le gouvernement et se trouvent à proximité l'un de l'autre à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le troisième projet est situé dans le camp aurifère Belleterre au sud-ouest de Val-d'Or.

Pour plus d'informations, consultez les documents déposés par la Société disponibles sur www.sedar.com.

Personne qualifiée

Les renseignements de nature technique présents dans ce communiqué ont été révisés et approuvés par M. Thomas Clarke, P.Geo., Pr.Sci.Nat. M. Clarke est une personne qualifiée au sens du Règlement NI 43-101 et un directeur et le vice-président de l'exploration de Hawkmoon.

HAWKMOON RESOURCES CORP.,

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

"Branden Haynes"

Branden Haynes, CEO

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. L'utilisation du mot « prévu », « projeté », « poursuivant », « plans » et d'expressions similaires vise à identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent des déclarations concernant les cibles de forage pour le programme de forage de suivi cet été. Les déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, lorsqu'en raison de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

