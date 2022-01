Programme des travailleurs étrangers temporaires (TET) - Une 1re année réussie pour les projets mis en place pour soutenir les TET en période de COVID-19





MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires, financé par le gouvernement du Canada, Immigrant Québec est fier de présenter les résultats de la première année en opération des projets mis en place pour soutenir les travailleurs étrangers temporaires (TET) touchés par la COVID-19.

La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences importantes sur l'emploi au Canada, notamment au Québec et particulièrement au sein des communautés immigrantes vulnérables comme les TET et les travailleurs saisonniers. C'est la raison pour laquelle Immigrant Québec coordonne depuis décembre 2020 un appel à projets auprès des organismes à but non lucratif (OBNL) québécois. Ces projets, dont les actions sont directement adressées vers les TET, ont pour objectif de les informer sur leurs droits et leurs obligations, de même que de leur apporter un accompagnement adapté à leurs besoins, dans le contexte sanitaire actuel.

17 projets financés par des fonds fédéraux ont démarré en 2021 au moyen d'ententes conclues entre Immigrant Québec et des organismes répartis dans toute la province. Ces projets ont permis de rejoindre 28 972 TET, dont 24 606 TET agricoles, 2 290 TET du secteur agroalimentaire et 2 074 TET non agricoles.

Les résultats sont éloquents :

53 542 visiteurs uniques du site internet informatif et 184 820 pages vues

67 000 dépliants distribués aux travailleurs

3 660 soutiens lors de consultations médicales ou vaccinales

1 065 consultations juridiques

760 fermes visitées

315 déplacements à l'épicerie ou dans des lieux communautaires

260 séances d'informations en groupe

46 activités sportives et culturelles

47 webinaires et activités sociales en ligne

« Les résultats parlent d'eux-mêmes : il y a un véritable besoin de donner une information fiable dans ce contexte sanitaire et de soutenir les TET, notamment du volet agricole. Le gouvernement du Canada par le biais du Programme des travailleurs étrangers temporaires avait bien compris cet enjeu.

En plus de favoriser l'autonomie, l'inclusion sociale et d'améliorer les conditions de vie de ces travailleurs essentiels à l'économie québécoise en cette période de rareté de la main-d'oeuvre, ce financement permet de nouer des liens étroits entre des organismes de toute la province et les employeurs (fermes, compagnies agroalimentaires).

Ce programme permet aussi, dans la minorité des cas où les employeurs ne respectent pas les travailleurs, d'alerter les pouvoirs publics et de trouver des solutions d'urgence pour aider des travailleurs. Nous avons été capables, même dans de rares cas, de sécuriser des travailleurs dans un hôtel ou un logement d'urgence en attendant de les transférer par avion dans leur pays d'origine » ajoute Christophe Berthet, directeur général d'Immigrant Québec.

« Lorsque nous accueillons des travailleurs migrants au Canada, nous avons le devoir de nous assurer qu'ils sont en sécurité, qu'ils reçoivent du soutien et qu'ils sont respectés. Nous prenons très au sérieux cette responsabilité. En travaillant de concert avec des organismes présents dans la communauté, comme Immigrant Québec, nous nous assurons que ces travailleurs bénéficient du soutien et des ressources dont ils ont besoin et qu'ils méritent. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap du Canada, Carla Qualtrough

« Les travailleurs étrangers temporaires sont un maillon essentiel au bon fonctionnement des exploitations agricoles du Canada et du Québec et à notre sécurité alimentaire. Les productrices et producteurs agricoles savent que la sécurité et le bien-être de leurs employés sont primordiaux. Notre gouvernement continue de soutenir les initiatives locales qui contribuent au confort de ces travailleurs. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Un portail pour les OBNL et les travailleurs étrangers

Dans le cadre de ce mandat, Immigrant Québec a souhaité faire du site internet trilingue (français, anglais, espagnol) dédié au projet : infotetquebec.com, un portail centralisé d'information thématique destiné à la fois aux porteurs de projets et aux TET. Cet outil de référence permet aussi de faire état des avancées du mandat, présenter les projets qui ont été retenus et les activités de soutien qui en découlent, offertes gratuitement aux TET.

À propos d'Immigrant Québec

Immigrant Québec développe des expériences et des outils innovants qui aident les personnes immigrantes à faire des choix éclairés dans leur processus d'immigration et d'intégration et permettent à ses partenaires de les rejoindre efficacement.

Ensemble, nous assurons le succès des personnes immigrantes et l'avenir du Québec.

À l'échelle de la province, Immigrant Québec fédère les communautés immigrantes et les acteurs publics et privés concernés par l'immigration dans une démarche constructive de « travailler ensemble » pour un Québec plus prospère et plus inclusif. Avec plus d'un million de visiteurs uniques chaque année sur son site et plus de 270 000 abonnés à ses réseaux sociaux, Immigrant Québec est un organisme à but non lucratif devenu le premier média d'information à destination des personnes immigrantes au Québec, qu'elles soient déjà arrivées sur le territoire ou qu'elles aient le projet de s'y installer de façon temporaire ou permanente.

Pour remplir sa mission d'information et de rapprochement entre les personnes immigrantes et leur société d'accueil, l'organisme s'appuie sur une offre de contenus et d'outils pratiques accessibles à tous, gratuitement : articles d'actualité, portraits, conseils et guides thématiques à télécharger.

Immigrant Québec est aussi organisateur du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec (salonimmigration.com) et du Sommet de l'immigration au Québec, destiné aux professionnels et aux acteurs de l'immigration (sommet-immigration.com).

Pour plus d'informations, visitez immigrantquebec.com.

