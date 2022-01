Le Conservatoire poursuit ses activités malgré le confinement





Cours en présence, Festival de musique et admissions

RIMOUSKI, QC, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Au Conservatoire de musique de Rimouski (CMR), les activités continuent malgré le reconfinement et c'est avec confiance que se tiendra le 35e Festival de musique de l'institution les 19 et 20 février prochains.

" Outre les cours de spécialité qui ont toujours lieu en présence, le Conservatoire tient à poursuivre ses projets quitte à s'adapter afin de respecter les mesures sanitaires ", explique Annie Vanasse, directrice du CMR. " Nous avons annoncé une formule hybride pour notre Festival afin que les participants aient le loisir de choisir l'option avec laquelle ils sont à l'aise, mais surtout, pour nous assurer de la tenue de l'événement."

Extension de la période d'inscription

Comme déjà annoncé, le Conservatoire de musique de Rimouski propose un festival hybride aux élèves et aux professeurs de notre région désireux de vivre une expérience enrichissante aux plans musical, pédagogique et humain !

Ainsi, les jeunes musiciens qui choisiront de vivre l'expérience en présence seront invités à venir dans les locaux du Conservatoire pour rencontrer les professeurs et travailler une pièce de leur répertoire. À l'inverse, ceux qui choisiront l'option en ligne présenteront leur pièce sur une plateforme virtuelle tout en demeurant dans le confort de leur foyer. Dans les deux cas, tous recevront des commentaires constructifs de la part de nos professeurs qui les aideront à avancer dans leur cheminement musical.

Pour s'inscrire et acquitter les frais inhérents de 10 $, les participants ont désormais jusqu'au 7 février 2022. L'inscription se fait via le site Web du Conservatoire.

Admissions

Le Conservatoire est également en période d'admission pour l'année scolaire 2022-2023. Offrant divers programmes s'échelonnant du préparatoire (élèves du primaire et du secondaire) jusqu'au deuxième cycle universitaire, l'institution se démarque par la grande personnalisation de ses enseignements et l'expérience musicale de ses professeurs. Le CMR offre 18 spécialités instrumentales et de nombreuses opportunités comme des cours de maîtres et la possibilité d'intégrer un ensemble musical. Les jeunes musiciennes et musiciens de la région ont jusqu'au 1er avril afin d'envoyer leur demande d'admission.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE RIMOUSKI

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. conservatoire.gouv.qc.ca

SOURCE Conservatoire de musique de Rimouski

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 07:00 et diffusé par :