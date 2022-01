/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Bureau d'audiences publiques du Québec sur l'environnement/





QUÉBEC, le 20 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) invite les représentants des médias à une conférence de presse à l'occasion de la publication du rapport de la commission d'enquête sur L'état des lieux et la gestion des résidus ultimes le mardi 25 janvier 2022 à 11 h en direct sur la page Facebook du BAPE.









Date : Le mardi 25 janvier 2022



Heure : 11 h



Endroit : En direct sur la page Facebook du BAPE





À cette occasion, les commissaires Pierre Renaud et Joseph Zayed, qui a présidé la commission d'enquête, présenteront le contenu du rapport qui a nécessité près d'un an d'enquête, de consultation et d'analyse.

Les journalistes pourront poser leurs questions par écrit sur la page Facebook du BAPE en identifiant le média qu'ils représentent.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement qui pourraient avoir des répercussions sur leur milieu ou sur leur qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

Suivez le BAPE sur les réseaux sociaux!

https://www.facebook.com/BAPEquebec

https://twitter.com/BAPE_Quebec

https://ca.linkedin.com/company/bapequebec

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 07:00 et diffusé par :