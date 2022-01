Fidelity lance une nouvelle stratégie à revenu fixe et ajoute de nouveaux FNB Fidelity Simplifié à sa gamme





TORONTO, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i., l'une des principales sociétés de gestion de placements au Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux produits de placement destinés aux investisseurs canadiens, soit le Fonds Fidelity Obligations multisectorielles à rendement tactique et les FNB Fidelity Simplifié - Conservateur et Simplifié - Actions ainsi que leur version correspondante en fonds communs de placement.

Fonds Fidelity Obligations multisectorielles à rendement tactique

« Avec l'évolution des tendances sur marché obligataire et la quête constante d'un revenu accru, les investisseurs veulent une stratégie à revenu fixe agile qui offre un potentiel de revenu plus élevé avec une approche étendue de gestion des risques », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing. « Géré par les gestionnaires de portefeuille chevronnés Jeff Moore et Michael Plage, le Fonds Fidelity Obligations multisectorielles à rendement tactique répond, selon nous, à cette demande, car il offre aux investisseurs une approche flexible qui cherche à tirer parti des occasions dans les différents secteurs à revenu fixe offrant un potentiel de revenu supérieur et une sensibilité aux taux d'intérêt moindre. »

Le Fonds Fidelity Obligations multisectorielles à rendement tactique vise à offrir une combinaison attrayante constituée d'un revenu et d'un potentiel de gains en capital grâce à la répartition tactique de l'actif, à la gestion des risques et à la sélection ascendante de titres. Le Fonds investit principalement dans un mélange de titres à revenu fixe d'émetteurs américains et d'autres émetteurs du monde entier. Il se veut un complément des portefeuilles à revenu fixe de base s'adressant aux conseillers en placements et aux investisseurs.

Le Fonds Fidelity Obligations multisectorielles à rendement tactique offre plusieurs avantages intéressants aux investisseurs, notamment :

Souplesse d'investir dans une variété de secteurs à revenu fixe, y compris les titres à revenu fixe de moindre qualité

Recours à des outils et stratégies de placement variés, dont la gestion flexible de la duration, pour ajouter de la valeur et atténuer le risque

Équipe de gestionnaires de portefeuille et d'analystes en recherche chevronnés appuyée par des ressources mondiales

Expansion de la gamme de FNB Fidelity Simplifié

« Dans un contexte où les investisseurs souhaitent investir dans des options plus rentables et pratiques en vue d'atteindre leurs objectifs financiers, nous sommes heureux d'annoncer l'ajout de nouveaux FNB Fidelity Simplifié à notre gamme », a affirmé Kelly Creelman. « Les nouveaux FNB Fidelity Simplifié - Conservateur et Simplifié - Actions fourniront aux investisseurs d'autres moyens d'harmoniser leurs préférences en matière de risque et leurs objectifs de rendement. »

Les FNB Fidelity Simplifié sont une solution à guichet unique pratique et économique pour les conseillers et les investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille d'actions et d'obligations diversifié à l'échelle mondiale assorti d'une petite position dans le FNB Fidelity Avantage BitcoinMC (FBTC). La petite pondération accordée au FBTC dans les FNB Fidelity Simplifié peut accroître la diversification et potentiellement améliorer les rendements ajustés au risque pour les investisseurs.

Les nouveaux FNB Fidelity Simplifié, dont le sous-conseiller est Geode Capital Management LLC, viseront à fournir une exposition au marché large allant au-delà d'une approche passive; ce faisant, ils mettront à contribution la puissance des FNB factoriels de Fidelity et sa méthode de gestion active et systématique des titres à revenu fixe. Nous avons conjugué ce que nous croyons être les caractéristiques les plus attrayantes des FNB - variété, simplicité et faible coût - aux avantages d'une gestion professionnelle.

Le FNB Fidelity Simplifié - Conservateur (FCNS) vise un revenu et la croissance du capital en utilisant une approche stratégique de répartition de l'actif. Il investit principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe mondiaux qui tend à privilégier les titres à revenu fixe. D'une manière générale, il cible une composition neutre approximative de 40 % en actions mondiales, de 59 % en titres à revenu fixe mondiaux et de 1 % en cryptomonnaies.

Le FNB Fidelity Simplifié - Actions (FEQT) vise la croissance du capital en utilisant une approche stratégique de répartition de l'actif. Il investit principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié d'actions mondiales. D'une manière générale, il cible une composition neutre approximative de 97 % en actions mondiales et de 3 % en cryptomonnaies.

Les fonds communs de placement correspondants (Fonds FNB) investissent la quasi-totalité de leur actif dans leur FNB sous-jacent respectif. Par conséquent, les objectifs et stratégies de placement des Fonds FNB sont les mêmes que ceux de leur FNB sous-jacent respectif.

Le FCNS et le FEQT commenceront à être négociés sur la NEO Bourse dès aujourd'hui. Ils sont tous deux admissibles aux comptes enregistrés fiscalement efficients, dont les REER, les CELI et les REEE.

Pour plus de renseignements, visitez fidelity.ca.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 208 milliards de dollars pour nos clients (au 31 décembre 2021), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation et des fondations.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.



Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

