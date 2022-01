BLOCKCHANCE2021 : la blockchain n'est plus qu'une simple mode





HAMBOURG, Allemagne, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Plus de 2 000 passionnés de blockchain se sont réunis à Hambourg lors de la BLOCKCHANCE 2021 pour faire le point et parler de l'avenir de la blockchain.

Au fur et à mesure que les stars de la crypto Joseph Lubin, Michael Saylor, Justin Sun, Raoul Pal et Fabian Vogelsteller avançaient leurs idées, il est apparu clairement que la blockchain n'est plus une simple mode mais s'installe dans les entreprises et la société.

Six sujets se sont démarqués parmi plus de 120 présentations lors de la conférence :

1.Le Web3, le Métaverse et les DAO (organisations autonomes décentralisées)

2.Les NFT

3.L'intégration aux systèmes actuels

4.L'avenir multi-canal

5.La finance décentralisée

6.Les réglementations et la durabilité

L'avenir est au Web3, aux NFT et aux DAO

Le Web3 poursuit son expansion, portée par l'essor des tokens non fongibles (NFT) et le développement des organisations autonomes décentralisées (DAO). « Les outils de DAO permettront une participation démocratique, tout en conservant des structures de gestion financière efficaces », a expliqué Max Hartmann, responsable du conseil chez BLOCKCHANCE.

L'intégration aux systèmes actuels

Les technologies décentralisées telles que la blockchain peuvent être utilisées pour préserver les démocraties libérales plutôt que de se heurter aux systèmes actuels. On s'oriente ainsi vers un modèle plus rationnel de la manière dont la blockchain peut servir différents secteurs.

« Pour que la blockchain arrive auprès du grand public, nous devons leur apprendre comment la blockchain peut façonner un avenir positif et durable », a ainsi expliqué Fabian Friedrich, PDG et fondateur de BLOCKCHANCE.

BLOCKCHANCE, en collaboration avec des universités européennes, met en place le hub de développement des compétences BLOCKCHANCEx, afin de former une génération d'étudiants compétents en matière de blockchain. « Nous devons donner du pouvoir à la prochaine génération qui vivra dans un avenir que nous pouvons à peine imaginer », a déclaré Fabian Friedrich.

Des solutions inter-canal pour un avenir interconnecté

L'interopérabilité sera un sujet clé en 2022. Les protocoles inter-canal permettent l'échange entre des chaînes spécifiques à une application. Ethereum, qui est déjà un concurrent de taille en tant que fondement de Web3, permet les transactions entre différentes applications de blockchain et est déjà la plateforme dominante de contrats intelligents. Des concurrents tels que Solana continueront de coexister, assurant un équilibre sain sur le marché.

2022 : l'année de la finance décentralisée ?

Entravée par la réglementation et le manque de confiance, la finance décentralisée pourrait connaître un retour en force. Des acteurs tels que AAVE, Compound, YFI et des projets innovants tels que le Protocol Controlled Value (Protocole de valeur contrôlée ou PCV) et le système de liquidité en tant que service (LaaS) continueront à se développer. De nouveaux concepts contribueront à résoudre les obstacles opérationnels et réglementaires, entraînant de nouvelles perturbations dans le secteur de la finance.

Des NFT, partout

Le commerce et l'intégration des NFT devraient se développer, notamment parce que les gamers pourront posséder et monétiser des NFT et que le boom de l'art des NFT se poursuit. « L'infrastructure NFT, les marketplaces concurrentes et l'agrégation d'un espace de crypto fragmenté sont des évolutions que nous attendons. »

Réglementation et durabilité

Alors que les régulateurs se concentrent sur la blockchain, de nombreuses entreprises viseront plus de conformité et de transparence.

Les NFT, les crypto-monnaies et les applications de blockchain étant en plein essor, leur empreinte environnementale l'est tout autant. Les investisseurs recherchent de plus en plus des solutions durables, tout comme de plus en plus de sociétés de blockchain utilisent des énergies renouvelables ou exploitent l'énergie excédentaire directement auprès des producteurs.

Avec une meilleure gouvernance et des réglementations plus claires, les investisseurs institutionnels et le grand public pourraient se retrouver plus tôt que tard sur un coin du métaverse.

Hanna Stahlberg

Responsable de la communication chez Blockchance

+49(0)151 572 272 12

hanna@blockchance.eu

www.blockchance.eu

BLOCKCHANCE présente la blockchain et les technologies émergentes pour un avenir positif et durable. Notre curiosité optimiste attire et crée une communauté de personnes partageant les mêmes idées, de leaders d'opinion et de visionnaires. Tous ensemble, nous pouvons façonner le monde de demain. En tant que membre fondateur du groupe d'intérêt européen Inatba, BLOCKCHANCE est considéré comme un hub innovant dans la communauté de la blockchain. BLOCKCHANCE Europe est le principal événement consacré à la blockchain et à la technologie des grands livres décentralisés en Europe.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1732243/BLOCKCHANCE.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1676543/BLOCKCHANCE_1_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 06:29 et diffusé par :