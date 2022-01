Reply en tête du PAC RADAR en tant que fournisseur de premier plan de services SAP





Reply est classé parmi les fournisseurs de services SAP les plus compétents et les plus importants par le PAC RADAR «Leading Providers of SAP Services in Germany 2022», une étude sectorielle réalisée par le cabinet indépendant de recherche et de conseil teknowlogy Group.

PAC RADAR analyse les performances en matière de prestation de services de 20 cabinets de conseil et fournisseurs de services internationaux qui mettent en oeuvre des projets SAP dans des segments de marché dédiés à l'informatique. L'étude compare la stratégie et le développement des fournisseurs et les évalue en fonction de la force et de la compétence du marché. L'examen inclut l'expérience en matière de projets, la gamme de services offerts et la capacité de livraison locale.

Parmi les fournisseurs repris dans le classement, Reply est désigné comme fournisseur «Best in Class» du marché des services liés à la SAP Customer Experience (CX). En 2021, Reply avait déjà remporté le Prix SAP Customer Experience Award for Partner Innovation et comptait parmi les finalistes des Prix SAP Pinnacle Awards et cette performance exceptionnelle confirme le succès du partenariat de Reply avec SAP.

Reply a obtenu la note «Excellent» dans les deux segments de fournisseurs SAP S/4HANA Services et SAP Consulting & Systems Integration. L'étude PAC Radar fournit une référence précieuse aux entreprises lorsqu'elles doivent choisir le bon partenaire de services.

Filippo Rizzante, directeur technique de Reply, a déclaré: «Depuis de nombreuses années, Reply applique une approche agile et intégrée au développement de solutions innovantes basées sur la suite de produits SAP. Nos équipes du monde entier déploient dans tous les secteurs les dernières technologies SAP Cloud liées à la plateforme SAP Business Technology: SAP Customer Experience, SAP ARIBA, Business Process Intelligence, Digital Supply Chain, l'internet des objets et, plus important encore, S/4HANA pour les entreprises intelligentes. Être distingué par le PAC Radar en tant que fournisseur SAP de premier plan met en lumière notre expertise sectorielle exhaustive et nos connaissances technologiques approfondies, notamment dans le domaine des services en expérience client.»

Pour plus d'informations sur PAC Radar, cliquer ici.

°°°

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] est une entreprise spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux rendus possibles par les nouveaux modèles d'IA, de mégadonnées, d'informatique nuagique, de médias numériques et d'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance ainsi que du secteur public. www.reply.com

teknowlogy Group/PAC

teknowlogy Group est le plus important cabinet de recherche et de conseil indépendant européen d'analyse de marché et de conseil pour le secteur de l'informatique. Il associe l'expertise de deux entités, chacune possédant une longue expérience des études de marché et du conseil et disposant d'une présence locale sur les marchés européens fragmentés: CXP et PAC (Pierre Audoin Consultants). www.teknowlogy.com et www.pac-online.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 06:25 et diffusé par :