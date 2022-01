J.P. Morgan va entrer dans le capital de Viva Wallet





J.P. Morgan (NYSE : JPM) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec Viva Wallet Holdings Software Development S.A. (« Viva Wallet »), une fintech européenne de premier plan pour les paiements basés sur le cloud, ainsi qu'avec ses actionnaires actuels, en vue d'une prise de participation à hauteur de 49 %, sous réserve des approbations réglementaires. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

« Nous sommes très heureux de réaliser cet investissement stratégique dans Viva Wallet et de soutenir ainsi leur vision, qui vise à encourager une nouvelle croissance et à stimuler l'innovation en matière de paiements pour les petites et moyennes entreprises (PME) européennes et les clients de services marchands du marché intermédiaire », a déclaré Takis Georgakopoulos, directeur mondial de la division J.P. Morgan Payments. « La scène des paiements est fragmentée en Europe, mais elle présente de nombreuses opportunités, avec plus de 17 millions de commerçants1 prêts à mettre en oeuvre des solutions de paiement évolutives. Il s'agit là d'un grand domaine d'intérêt pour J.P. Morgan Payments en vue d'assurer une future croissance supplémentaire. »

Fondée en 2000, avec son siège à Athènes, en Grèce, Viva Wallet se concentre sur les PME dans 23 pays. L'entreprise a construit une plateforme de paiement exclusive, basée sur le cloud, capable d'offrir une large gamme de services à valeur ajoutée aux commerçants, comme la technologie « tap to phone », l'avance de fonds aux commerçants, le paiement des factures, la gestion des dépenses, l'émission de cartes de débit virtuelles, le versement d'argent, les cartes cadeaux et la fidélisation.

« Viva Wallet s'est fixé pour mission de changer la façon dont les entreprises paient et sont payées en Europe, et ce grâce à une technologie de pointe, une agilité sans précédent et une connaissance approfondie de l'environnement européen en matière de paiements », a déclaré Haris Karonis, PDG et cofondateur de Viva Wallet. « Cet investissement stratégique de J.P. Morgan Payments nous permettra d'achever la réalisation de notre vision et donc de proposer des services de paiements et de transactions entièrement localisés aux PME dans toute l'Europe. »

J.P. Morgan Payments se concentre sur la croissance de ses capacités d'affiliation omnicanale de commerçants, destinées aux PME européennes. L'investissement stratégique dans Viva Wallet s'aligne naturellement sur les activités de J.P. Morgan Payments - qui associe services de trésorerie d'entreprise, crédits commerciaux, cartes et services aux commerçants - afin d'offrir une expérience de paiement intégrée aux clients, quel que soit le secteur de l'économie. L'entreprise a récemment dévoilé sa marque pour les paiements aux PME aux États-Unis, Chase Payment Solutions, et l'investissement stratégique dans Viva Wallet permettra de développer de futurs produits et services internationaux pour les PME européennes.

« L'investissement stratégique de J.P. Morgan dans Viva Wallet illustre la confiance que nous portons à leur technologie ainsi qu'à leur équipe. Elles offrent déjà une capacité holistique d'affiliation omnicanale de commerçants dans toute l'Europe et permettent de mieux servir les PME », a déclaré Max Neukirchen, directeur mondial de la division Payments & Commerce Solutions de J.P. Morgan.

L'investissement stratégique dans Viva Wallet est une preuve de plus de l'engagement de J.P. Morgan Payments à mieux servir ses clients européens et internationaux. Il fait suite à l'annonce récente de la société relative à la clôture de l'accord de partenariat stratégique avec Volkswagen Financial Services AG et à ses plans d'acquérir une participation de contrôle de près de 75 % dans la plateforme de paiements du constructeur automobile, sous réserve des approbations réglementaires.

J.P. Morgan Securities LLC a agi en qualité de conseiller financier exclusif de J.P. Morgan et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP et Karatzas & Partners en qualité de conseillers juridiques. Jefferies a agi en qualité de conseiller financier exclusif de Viva Wallet et Davis Polk & Wardwell LLP de conseiller juridique.

À propos de JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE : JPM) est une société mondiale de services financiers de premier plan basée aux États-Unis et opérant dans le monde entier. Au 31 décembre 2021, la société comptait 3?700 milliards de dollars US d'actifs et 294,1 milliards de dollars US de fonds propres. JPMorgan Chase est un chef de file dans les services bancaires d'investissement, les services financiers pour les particuliers et les petites entreprises, les services bancaires commerciaux, le traitement des transactions financières et la gestion d'actifs. La société compte des millions de clients aux États-Unis et de nombreux clients professionnels, institutionnels et publics parmi les plus prestigieux au monde sous ses marques J.P. Morgan et Chase. Des informations sur JPMorgan Chase & Co. sont disponibles sur www.jpmorganchase.com

À propos de Viva Wallet

Comptant des bureaux dans 23 pays européens, Viva Wallet est la première néobanque européenne entièrement basée sur le cloud. Créée pour changer la façon dont les entreprises paient et sont payées, Viva Wallet offre aux entreprises de toutes tailles la possibilité d'accepter des paiements en ligne et hors ligne grâce à des solutions innovantes. Citons notamment l'application « Tap To device », qui transforme n'importe quel mobile en terminal de paiement par carte, ou encore la solution Smart Checkout, une page de paiement adaptative. Viva Wallet propose également des comptes professionnels avec IBAN local et cartes de débit virtuelles. Des informations sur Viva Wallet sont disponibles sur www.vivawallet.com.

1 Nilson Report, mai 2021, numéro 1197

