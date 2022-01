Theorem, LLC annonce sa nouvelle image de marque, TheoremOne, ainsi que l'acquisition de Formula Partners, et le lancement de Lemma





Theorem, LLC, partenaire d'innovation et d'ingénierie des entreprises du classement Global 1000, a annoncé aujourd'hui avoir changé de nom pour devenir TheoremOne® suite à l'acquisition de Formula Partners et au lancement de son service d'ingénierie logicielle pure play de proximité, Lemma. Le nouveau nom positionne TheoremOne comme le socle d'une famille de marques conçues pour aider les entreprises à construire des plateformes commerciales plus performantes, plus innovantes et à grande échelle.

« Notre nouveau nom permet à TheoremOne de se positionner en tant que fondement d'une famille de marques, toutes inspirées par notre modèle d'innovation, fondé sur des hypothèses. Chaque marque est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients à différentes étapes du cycle de vie de l'innovation des entreprises », a déclaré Brady Brim-DeForest, PDG de TheoremOne.

Sa dernière acquisition, Formula Partners, aide les entreprises à créer de nouveaux modèles de conception organisationnelle, d'amélioration continue et de leadership visionnaire. L'approche de Formula Partner s'articule autour d'un processus d'innovation modulaire baptisé New Enterprisetm, un modèle exclusif de conseil moderne situé au carrefour de la technologie et de la transformation organisationnelle. Formula Partners va devenir une nouvelle branche d'activité indépendante et opérera sous le nom de marque « Formula Partners ».

« Nous abordons le conseil en gestion après 14 ans de mise en oeuvre de solutions technologiques, qui nous ont permis d'avoir une compréhension approfondie des véritables avantages (et des coûts) de la formulation de recommandations stratégiques. Nous avons établi une relation de confiance avec des leaders informatiques et commerciaux grâce à notre travail pratique, et nous sommes ravis de nouer des relations stratégiques encore plus larges via Formula Partners », a confié pour sa part Will Jessup, responsable de la Prestation de services, chez TheoremOne.

TheoremOne a également lancé un nouveau service d'ingénierie, baptisé Lemma. Lemma propose les services d'équipes d'ingénierie logicielle pure play, composées exclusivement de talents d'ingénierie de proximité. Lemma partage un ADN d'ingénierie commun avec TheoremOne, mais est conçu pour offrir une capacité d'ingénierie sous la forme d'une offre de services modulaire pouvant être déployée de manière à faire évoluer les équipes et les initiatives existantes pour les entreprises et les clients en phase de croissance.

« Lemma comble une lacune dans nos offres, que le marché avait mise en lumière ces dernières années », a souligné Alex Finnemore, directeur des Recettes, chez TheoremOne. « Il s'agit là d'une option convaincante pour les clients qui ont déjà déterminé la façon adéquate de résoudre un problème commercial, et recherchent un partenaire technologique spécialisé, tout en souhaitant apporter leurs propres talents en matière de produits, de conception et de leadership. »

Lemma et Formula Partners vont rejoindre les divisions existantes que sont Proof (augmentation du personnel) et Halmos Ventures (incubation de l'innovation) pour compléter la pile de services de bout en bout, de TheoremOne.

Dans le cadre du changement d'image de marque, TheoremOne a adopté un nouveau logo d'entreprise, et lancé un nouveau site web à l'adresse www.theoremone.co.

À propos de TheoremOne®

TheoremOne est une entreprise d'innovation et d'ingénierie, qui conçoit des logiciels personnalisés destinés aux entreprises pariant sur des projets ambitieux pour rester en tête de la concurrence. Grâce à ses recherches, ses conceptions lean et son exécution agile, TheoremOne permet aux entreprises de bénéficier d'expériences utilisateur exceptionnelles. Créée en 2007, TheoremOne s'appuie sur des équipes de développement produit, à la fois mondiales et interfonctionnelles, qui favorisent la technologie, les processus et la transformation culturelle. Pour en savoir plus sur la manière dont TheoremOne aide des leaders ambitieux à bâtir de meilleurs logiciels, retrouvez-nous sur www.theoremone.co, ou suivez @TheoremOne

À propos de Formula Partners

Formula Partners est un cabinet de conseil en gestion, d'un genre différent, qui travaille au carrefour de la technologie et de la transformation organisationnelle, débloquant des modèles d'amélioration continue, et permettant un leadership visionnaire au sein de l'entreprise. Fondé en 2015, Formula Partners est basé à Los Angeles. Pour en savoir plus, voir : www.formula.partners.

À propos de Lemma

Lemma propose les services d'équipes d'ingénierie logicielle pure play, dont la mission est de fournir des résultats de haute qualité et à grande échelle. Les clients font appel à Lemma lorsqu'ils ont besoin d'une injection de talents d'ingénierie entièrement gérés et modulaires. Pour en savoir plus, voir : www.thinklemma.com

