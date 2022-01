Les Canadiens recherchent des conditions de travail souples pour gérer leurs problèmes personnels, lorsque nécessaire





Solutions Mieux-être LifeWorks, important fournisseur de solutions de mieux-être global offertes de façon numérique et en personne, publie aujourd'hui son rapport mensuel de l'Indice de santé mentaleMC, révélant pour un 21e mois consécutif un score de santé mentale négatif au pays. En décembre 2021, le score de santé mentale global s'établissait à -10,2 comparativement au score de référence antérieur à la pandémie, soit un score légèrement inférieur à celui du mois précédent (-10,0 en novembre 2021), mais égal à celui enregistré en octobre 2021.

Les Canadiens en emploi considèrent qu'offrir à tous les employés des modalités de travail entièrement flexibles serait ce qui fonctionnerait le mieux pour leur équipe.

Près de deux Canadiens sur cinq (38 pour cent) considèrent qu'un modèle de travail entièrement flexible pour tous ? jours, heures et lieu de travail ? serait la meilleure option pour leur équipe. À titre comparatif, 17 pour cent des participants préfèrent que l'équipe au complet soit sur place et 15 pour cent, que tous les employés travaillent à distance à temps plein.

Pour près du tiers des répondants (29 pour cent), la possibilité de s'absenter du travail pour des raisons personnelles est la plus importante des modalités de travail flexibles.

Quant aux autres modalités prisées, 26 pour cent des participants indiquent que la flexibilité des heures de travail compte le plus à leurs yeux, tandis que pour 24 pour cent, c'est le lieu de travail.

Dix-huit pour cent des répondants privilégient d'autres types de modalités de travail flexibles, soit les journées de travail (16 pour cent) et la tenue vestimentaire (deux pour cent).

Commentaires de Stephen Liptrap, président et chef de la direction

« Puisque les Canadiens accordent de plus en plus d'importance à la flexibilité au travail, les employeurs doivent être à l'écoute de leurs employés et définir la manière de les soutenir ? que ce soit en offrant aux télétravailleurs un horaire souple qui leur permet de s'occuper des enfants ou aux travailleurs de première ligne la possibilité de s'absenter du travail afin d'aller à un rendez-vous ou pour toute autre raison personnelle. Afin de favoriser une culture organisationnelle où le mieux-être est prioritaire, il est essentiel de veiller à ce que les employés sentent qu'on leur fait confiance et les encourage à trouver la meilleure façon pour eux de concilier travail et vie personnelle. »

Un grand nombre de travailleurs canadiens pensent que le chef de la direction de leur organisation a réellement à coeur le mieux-être des employés

La moitié des Canadiens (50 pour cent) estiment que le chef de la direction de leur organisation se soucie vraiment du mieux-être des employés. Ce groupe obtient un score de santé mentale de -4,9, un résultat supérieur de cinq points à la moyenne nationale.

Dix-huit pour cent des répondants pensent le contraire, et le score de santé mentale pour ce groupe se situe à -19,3, soit plus de neuf points sous la moyenne nationale. Le tiers des participants (32 pour cent) n'ont pas d'opinion concernant la position du chef de la direction à l'égard du mieux-être des employés.

Les gestionnaires sont plus de 30 pour cent plus susceptibles que les non-gestionnaires de convenir que le chef de la direction de leur organisation se soucie vraiment du mieux-être des employés.

Commentaires de Paula Allen, directrice mondiale et première vice-présidente, Recherche et mieux-être global

« De nombreuses organisations ont accompli d'énormes progrès en vue de faire de la santé mentale et du mieux-être du personnel leur priorité; toutefois, nos données montrent que la moitié des employés n'ont pas l'impression que les hauts dirigeants se soucient réellement de leur mieux-être, même si c'est le cas. Or, nous avons constaté une incidence réelle quand le soutien fourni par les gestionnaires est visible. De plus, les employés y accordent davantage de crédibilité lorsque cela se manifeste dans leur quotidien. Une perception positive de l'utilisation des services en santé mentale de même que des communications émises directement par les gestionnaires fera que les employés se sentent valorisés et appréciés par les dirigeants de tous les paliers et savent que leur employeur se préoccupe de leur mieux-être. »

Le rapport complet de l'Indice de santé mentaleMC de Solutions Mieux-être LifeWorks pour le Canada se trouve ici. Ce mois-ci, le rapport comprend des données supplémentaires sur l'incidence des modèles de travail sur les équipes, la collaboration entre employés en période de pandémie, les effets des politiques en matière de RH sur le mieux-être du personnel, la stigmatisation entourant la santé mentale et bien plus encore.

À venir : Solutions Mieux-être LifeWorks tiendra l'événement Réseau Employeur en mode virtuel le jeudi 10 février, de 12 h à 1 h 30, heure de l'Est. Lors de ce sommet annuel sur la santé mentale, nous présenterons une analyse des données de l'Indice de santé mentaleMC et des tendances en milieu de travail observées l'année dernière, et nous répondrons à la question « Et maintenant? » Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement sont priés de confirmer leur présence par courriel à media@lifeworks.com.

À propos de l'Indice de santé mentaleMC

L'enquête mensuelle de Solutions Mieux-être LifeWorks a été menée au moyen d'un sondage en ligne en anglais et en français du 3 au 14 décembre 2021, auprès de 3 000 répondants au Canada. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour assurer que la composition régionale et hommes-femmes de l'échantillon est représentative de cette population. Le rapport de l'Indice de santé mentaleMC est publié une fois par mois depuis le mois d'avril 2020, et compare les scores obtenus aux données de référence recueillies en 2017, 2018 et 2019.

À propos de Solutions Mieux-être LifeWorks

Solutions Mieux-être LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens. Nous offrons un continuum de soins personnalisé pour aider nos clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise.

ID-CORP, ID-MH, ID-CAD

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 03:35 et diffusé par :