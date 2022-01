Le comité exécutif des activités de promotion de la ROUTE DE TAKUMI ouvre un site Web et met en ligne une vidéo pour présenter l'univers des maîtres artisans le long de la ROUTE DE TAKUMI





TSUBAME, Japon, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le comité exécutif des activités de promotion de la ROUTE DE TAKUMI a ouvert un site web et mis en ligne une vidéo le 21 janvier pour présenter les villes situées le long de la ROUTE DE TAKUMI, où l'artisanat traditionnel japonais a pris racine.

Grâce au site web et à la vidéo mise en ligne, les téléspectateurs peuvent faire un voyage virtuel à Tsubame et Sanjo dans la préfecture de Niigata, à Takaoka dans la préfecture de Toyama et à Echizen dans la préfecture de Fukui. Les téléspectateurs peuvent voir des ateliers où des maîtres artisans produisent des oeuvres artistiques de haute qualité qui valent la peine d'être chéries pour la vie, comme des couteaux de cuisine fabriqués en appliquant la technique de production des épées japonaises traditionnelles, ainsi que des ustensiles pour la cérémonie du thé, chacun d'entre eux étant produit en transformant une seule plaque de cuivre.

YouTube

Voyage sur la « ROUTE DE TAKUMI », la route des maîtres artisans du Japon -- Hokuriku/

Tsubame, Sanjo, Takaoka, Echizen

https://youtu.be/3aUY79DQSvU

À propos de la ROUTE DE TAKUMI

La ROUTE DE TAKUMI suscite l'attention au Japon en tant que nouvel itinéraire de voyage qui montre comment l'artisanat japonais s'est développé. TAKUMI désigne les maîtres artisans qui possèdent d'excellentes compétences. Ces artisans travaillent dans leurs ateliers situés le long d'une route qui s'étend de la préfecture de Niigata aux préfectures de Toyama et de Fukui dans la région de Hokuriku, le long de la côte de la mer du Japon de Honshu (île principale).

Cette route reliant les villes historiques, où les maîtres artisans et autres ont développé leur propre culture et leurs industries traditionnelles, est connue sous le nom de ROUTE DE TAKUMI.

Le comité espère que de nombreuses personnes feront un voyage virtuel le long de la ROUTE DE TAKUMI pour apprécier les beaux paysages et la culture unique ainsi que le savoir-faire de ces maîtres.

Site web dédié au récit de voyage

Voyage sur la TAKUMI Road : 4 villes pour découvrir les maîtres artisans du Japon

Partie 1. Tsubame et Sanjo dans la préfecture de Niigata

-Anglais : https://voyapon.com/takumi-road-japanese-craftsmen-tsubame-sanjo/

-Français : https://voyapon.com/fr/takumi-road-artisans-tsubame-sanjo/

-Allemand : https://voyapon.com/de/takumi-road-japanische-handwerkskunst-tsubame-sanjo/

Partie 2. Takaoka dans la préfecture de Toyama /Echizen dans la préfecture de Fukui

-Anglais : https://voyapon.com/traveling-takumi-road-master-artisans-japan-2-takaoka-echizen/

-Français : https://voyapon.com/fr/takumi-road-artisanat-takaoka-echizen/

-Allemand : https://voyapon.com/de/takumi-road-japanische-handwerkskunst-takaoka-echizen/

