Enfants et jeunes gens confrontés à diverses formes de violence liée au genre : l'Université de Tampere coordonne un projet international et propose un cours en ligne destiné à identifier et à prévenir ce phénomène





Les enfants et les jeunes sont exposés à de nombreuses formes de violence liée au genre. Ce phénomène est toutefois mal compris, ce qui complique l'aide aux victimes. Le projet international EraseGBV (Education and Raising Awareness in Schools to Prevent and Encounter Gender-Based Violence), coordonné par l'université de Tampere, a élaboré un cours en ligne pour contribuer à identifier, prévenir et traiter la violence liée au genre.

Comment aborder les jeunes victimes de discrimination fondée sur leur expression de genre ? Comment réagir aux images offensantes de votre élève, par exemple, sur les réseaux sociaux ? Et comment répondre aux violences sexuelles subies par les enfants ou les jeunes ? La violence à l'égard des enfants et des jeunes est souvent qualifiée d'intimidation, alors qu'elle est qualifiée d'agression par le code pénal.

"La violence liée au genre à l'encontre des enfants et des jeunes reste un phénomène peu connu. Or, une meilleure compréhension du problème par les professionnels travaillant avec les enfants et les jeunes est essentielle pour identifier la violence et ses conséquences", explique la Professeure agrégée, Marita Husso, de l'Université de Tampere.

Marita Husso dirige le projet international EraseGBV (Education and Raising Awareness in Schools to Prevent and Encounter Gender-Based Violence), coordonné par l'Université de Tampere. L'université vient de publier une formation en ligne gratuite sur la manière d'appréhender la violence liée au genre dans les écoles. La formation est disponible dans de nombreuses langues, dont l'anglais, le finnois, le suédois, le croate, l'espagnol et le catalan.

Il s'agit d'un programme d'apprentissage en ligne qui, sur la base de la recherche, développe de nouvelles compétences pour les acteurs de l'éducation, du travail social et des services de santé. La formation s'adresse spécifiquement aux professionnels qui travaillent avec des adolescents de 13 à 19 ans, mais convient également aux élèves plus jeunes ou plus âgés. La formation aborde la problématique selon différents points de vue : celui de la personne victime de violence, celui de l'auteur, celui des spectateurs, celui des professionnels et des experts.

Le rôle central des écoles

Les écoles jouent un rôle essentiel dans la détection et la lutte contre la violence. Le contexte social des écoles permet l'apprentissage des relations interpersonnelles et constitue une occasion unique pour orienter les perceptions et le comportement des enfants et des jeunes. Dans le même temps, il permet de sensibiliser et de promouvoir des comportements plus égalitaires et plus éthiques.

"Combattre la violence est indispensable pour promouvoir l'égalité et le développement durable. Cette nouvelle formation en ligne propose des outils pour la prévention, l'identification et la lutte contre la violence. Elle présente des informations sur des questions telles que la violence en ligne, l'impact de la violence, les bonnes pratiques et la législation sur le sujet", explique Marita Husso.

"Pour faire face aux violences, il faut d'abord identifier et traiter le problème", souligne-t-elle.

Le projet EraseGBV s'est penché sur la violence liée au genre et sur les services d'éthique au sein des écoles et du système éducatif en Finlande, en Croatie et en Espagne. Les partenaires de la recherche sont notamment l'université de Tampere, l'université de Zagreb, l'université Blanquerna Ramón Llull, le Centre d'éducation, de conseil et de recherche (CESI) et Conexus.

Pour toute information complémentaire, les modalités d'inscription et le cours en ligne, veuillez consulter le lien suivant : https://projects.tuni.fi/erasegbv/training-programme/

Photo : Dans le cadre de ses futurs projets, la Professeure agrégée Marita Husso entend se concentrer sur la promotion de la non-violence et du bien-être durable, et explorer les pratiques idéologiques, institutionnelles et affectives néfastes liées à la violence. Photo d'Hanna-Kaisa Hämäläinen

