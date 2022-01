AEM annonce une importante mise à niveau de l'Earth Networks Total Lightning Network®





AEM a annoncé aujourd'hui la mise à jour très attendue de l'Earth Networks Total Lightning Network® (ENTLN). Grâce à des améliorations importantes apportées à la fois à l'exactitude de l'emplacement et à l'efficacité de détection de la foudre, l'ENTLN permet maintenant aux clients d'AEM de mieux suivre la foudre en temps réel et signaler au plus tôt les phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient menacer la sécurité publique et l'efficacité des opérations.

Les améliorations proviennent de la refonte des algorithmes de l'ENTLN exclusifs et englobent :

Une exactitude exceptionnelle de l'emplacement de la foudre inférieure à 100 mètres. Grâce à une plus grande exactitude, les responsables de la sécurité des personnes et des biens en situation de phénomènes météorologiques extrêmes bénéficient d'une plus grande précision pour prendre des décisions en toute confiance en situation critique.

Une efficacité de détection supérieure à 95 % au niveau régional, avec entre 30 à 50 % d'éclairs détectés en plus dans le monde.

Exactitude à 90 % de la classification entre les éclairs nuage-sol et les éclairs entre les nuages.

Les données sur la foudre de l'ENTLN sont maintenant disponibles dans des formats élargis à utiliser dans des applications tierces pour enquêter sur les évènements météorologiques, vérifier les foudroiements, et analyser les dommages causés par la foudre. Ces nouvelles capacités du réseau s'accompagnent d'un capteur de foudre reconçu qui facilite les déploiements et l'entretien dans les environnements reculés.

Cette nouvelle offre concernant les évènements de foudre est intégrée à la suite des applications de soutien à la prise de décisions d'AEM, y compris :

les produits Earth Networks Sferic : pour préserver les vies et les biens face aux phénomènes météorologiques extrêmes, y compris la foudre, les vents violents, et les fortes précipitations, la gamme de produits Sferic fournit plus de 120 couches cartographiques affichant les conditions actuelles et les prévisions, et permet d'envoyer des alertes personnalisées par e-mail, texte, ou par le biais de notifications push, à une application mobile auxiliaire ;

OneRain Contrail® : pour la gestion et les avertissements des risques d'inondation, la sécurité des barrages, et l'actionnement des portes des réservoirs, Contrail fournit des informations sur les éclairs pour garantir la sécurité du personnel d'intervention d'urgence et identifier les tempêtes de convection plus vigoureuses susceptibles d'exacerber les conditions locales propices aux crues éclairs et aux niveaux d'eau élevés ;

FTS360 : pour la surveillance et l'atténuation des feux de forêt, FTS360 intègre les données des capteurs et des stations, les images des caméras et la vidéo, pour être pleinement conscient des feux de forêt en cours ou potentiels. Les données sur la foudre améliorent les délais d'intervention en permettant de détecter et vérifier tôt les départs de feux de forêt potentiels.

« Compte tenu des risques environnementaux croissants et des impacts accrus provenant de conditions météorologiques extrêmes dans le monde entier, le secteur public et le secteur privé sont de plus en plus tributaires d'informations météorologiques en temps réel pour guider leurs plans d'intervention d'urgence, assurer la sécurité des personnes, et minimiser les interruptions d'activité », a déclaré Mark Miller, directeur commercial, chez AEM. « Nous sommes ravis d'avoir amélioré notre réseau de détecteurs de foudre en tête du secteur et d'assurer ainsi que les décideurs ont accès aux données sur la foudre les plus fiables et éprouvées du marché. »

« En tant que l'un des premiers adeptes du nouveau ENTLN, nous sommes impressionnés par l'efficacité de détection et l'exactitude d'emplacement accrues dont il fait bénéficier l'Australia Total Lightning Network (ATLN) », a fait savoir Martin Palmer, directeur général, chez WeatherZone. « Ses données, venant s'ajouter à nos solutions et informations, fournissent à nos clients les renseignements opérationnels nécessaires dont ils ont besoin pour des prises de décisions agiles et en toute confiance. Earth Networks nous permet de fournir une solution totale aux organisations et entreprises de toute l'Australie. »

Exploitant plus de 1 800 capteurs dans 100 pays, l'Earth Networks Total Lightning Network est le réseau d'informations sur la foudre le plus avancé à l'échelle mondiale. Sa capacité à surveiller entièrement à la fois les éclairs nuage-sol et les éclairs entre les nuages permet de créer plus rapidement des alertes sur les phénomènes météorologiques extrêmes, des alternatives radar déduites des éclairs, et une visualisation des tempêtes en temps réel.

Les nouvelles capacités du réseau de détection de la foudre, ainsi que le plus vaste éventail des solutions de gestion du risque environnemental d'AEM, sont présentées dans le cadre de la 102e réunion annuelle de l'American Meteorological Society (AMS) , qui se tient jusqu'au 27 janvier 2022. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site AEM à l'adresse https://aem.eco.

À propos d'AEM

AEM fait appel aux leaders technologiques mondiaux pour donner aux communautés et aux organisations les moyens de survivre et de prospérer face aux risques environnementaux croissants. En déployant des réseaux de captage intelligents, en exploitant une infrastructure de gestion des données sécurisée et modulable, et en fournissant d'excellentes analyses par le biais d'une suite d'applications pour utilisateurs finaux, AEM est la source essentielle des informations environnementales. Ces technologies permettent d'obtenir des résultats positifs, en contribuant à limiter l'impact environnemental et en créant un monde plus sûr. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://aem.eco.

