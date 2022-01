The Japan Prize Foundation : Annonce des lauréats du Prix japonais 2022





La Japan Prize Foundation a annoncé aujourd'hui les lauréats du Prix japonais (Japan Prize) 2022. Le professeur Katalin Karikó (Hongrie/États-Unis) et le professeur Drew Weissman (États-Unis) sont les co-lauréats du Prix japonais dans les domaines des Matériaux et Production, tandis que le professeur Christopher Field (États-Unis) a obtenu le Prix japonais dans la catégorie Production biologique Écologie/Environnement.

Avec le prix de cette année, Katalin Karikó et Drew Weissman sont reconnus pour leurs recherches pionnières qui ont contribué au développement de vaccins à ARNm, alors que Christopher Field est reconnu pour ses contributions exceptionnelles à l'estimation de la productivité biosphérique mondiale et à la science du changement climatique grâce à formules avancées basées sur les observations.

Cette année, la fondation a demandé à environ 15 500 scientifiques et ingénieurs éminents du monde entier de nommer des chercheurs travaillant dans les domaines du moment, et nous avons reçu 208 nominations pour la catégorie Matériaux et Production et 138 nominations pour la catégorie Production biologique, Écologie/Environnement. Les lauréats de cette année ont été sélectionnés parmi un total de 346 candidats.

À propos du Prix japonais

La création du Prix japonais (Japan Prize) a été motivée par la volonté du gouvernement japonais de créer un prix internationalement reconnu qui contribue au développement scientifique et technologique à travers le monde. Grâce à de nombreux dons, la Japan Prize Foundation a reçu l'aval du Bureau du Cabinet en 1983.

Le Prix japonais est décerné à des scientifiques et des ingénieurs du monde entier qui ont réalisé des exploits créatifs et spectaculaires aidant à faire progresser leurs domaines, et qui contribuent de manière significative à la réalisation de la paix et de la prospérité pour toute l'humanité. Les chercheurs dans tous les domaines de la science et de la technologie sont éligibles pour le prix, et deux domaines sont sélectionnés chaque année en tenant compte des tendances actuelles en termes de développement scientifique et technologique. En principe, une personne est récompensée dans chaque domaine, et elle reçoit le prix, un certificat, une médaille et une somme d'argent. Assistent à chaque cérémonie de remise des prix l'empereur et l'impératrice du Japon actuels, les chefs des trois branches du gouvernement et d'autres hauts fonctionnaires concernés, ainsi que des représentants de divers autres aspects de la société.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2022 à 23:40 et diffusé par :