Selon l'AHF, les pays doivent s'engager dans un changement de paradigme en matière de santé publique





Alors que le Conseil d'administration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) entame aujourd'hui une semaine de délibérations tandis que la pandémie suit son cours, la AIDS Healthcare Foundation appelle les États membres à s'engager dans une refonte en profondeur du système mondial de santé publique qui consacre les principes d'équité, de transparence, de responsabilité et de coopération dans une nouvelle convention ou un nouveau traité juridiquement contraignant.

« La pandémie est le résultat de décennies de mentalité de ?statu quo' en matière de santé publique au sein de l'ONU et de l'OMS. Une alarme incendie est inutile si le camion de pompier ne bouge pas. Si le résultat de ces négociations interminables n'est rien d'autre qu'une réforme fondamentale du cadre mondial de la santé publique, nous combattrons bientôt un autre foyer épidémique, avec des résultats tout aussi médiocres?», a déclaré Michael Weinstein, président de l'AHF. « Après des millions de morts et un bilan économique dévastateur, le monde attend beaucoup de nos dirigeants pour apporter des changements. Une autre résolution de demi-mesures bureaucratiques ne suffira pas - Nous avons besoin d'une convention mondiale sur la santé publique dotée d'un réel pouvoir pour protéger les personnes et garantir l'équité dans le monde entier.?»

Étant donné que, sous le mandat de l'Assemblée mondiale de la santé, les négociations de traités dépendent fortement de l'obtention d'un consensus, tout instrument juridique risque d'être dilué dans le langage le moins controversé et, par conséquent, le moins efficace. Deux exemples de ce type sont déjà apparus : La Chine s'oppose à une disposition qui donnerait à l'OMS le pouvoir d'enquêter directement sur les épidémies dans les pays, et une proposition visant à augmenter les contributions obligatoires pour financer l'OMS a fait l'objet d'un veto de la part de plusieurs pays. Alors que les négociations se poursuivent, les décideurs doivent se rappeler qu'un traité n'est pas le but en soi, mais plutôt un moyen de prévenir une autre catastrophe de santé publique. Le monde a besoin d'une direction et d'une action fortes de la part de l'OMS - et non d'un consensus édulcoré.

L'AIDS Healthcare Foundation (AHF), la plus grande organisation mondiale de lutte contre le sida, fournit actuellement des soins et/ou services médicaux à plus de 1,6 million de personnes dans 45 pays à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes, dans la région Asie-Pacifique et en Europe. Pour en savoir plus sur l'AHF, consultez notre site Internet : www.aidshealth.org, retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/aidshealth, ou suivez-nous sur Twitter : @aidshealthcare ou Instagram : @aidshealthcare.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2022 à 21:55 et diffusé par :