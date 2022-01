Une nouvelle évaluation technique ESG met en avant les avantages uniques de réduction des coûts de stockage de sauvegarde étagée d'ExaGrid pour les environnements Commvault avec une augmentation de 3:1 de la déduplication des données





ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde étagée du secteur, annonce qu'une nouvelle évaluation technique ESG publiée récemment et intitulée ExaGrid with Commvault: Maximum Deduplication Savings with Easy Management, élaborée par Kerry Dolan, analyste principal en validation TI, et par Craig Ledo, analyste en validation TI, passe en revue la validation ESG des tests ExaGrid, qui ont à la fois démontré des économies de capacité et une facilité d'utilisation rendues possible par une solution de sauvegarde ExaGrid/Commvault combinée. La déduplication des données de Commvault peut rester activée et ExaGrid renforce la déduplication de Commvault selon un facteur de 3:1.

Le rapport ESG indique:

"Il est largement reconnu qu'ExaGrid et Commvault offrent des solutions de sauvegarde qui sont faciles à utiliser et peuvent vous aider à stocker vos données de manière plus efficace avec la déduplication. Ce que vous ne savez peut-être pas est qu'une solution ExaGrid/Commvault combinée peut atteindre une déduplication encore plus élevée, allant jusqu'à 20:1 dans certains cas. Une réduction fois 20 des coûts de stockage de sauvegarde peut représenter un coup de pouce non négligeable, quel que soit le budget.

Validation ESG:

La solution ExaGrid/Commvault combinée a fait passer un ensemble de données de sauvegarde de 123 To (15 jours de données de fichiers, VMware, et sauvegardes de base de données SQL) à seulement 8,66 To, soit une réduction de 14:1, dans un environnement de test réaliste et intentionnellement prudent.

Déployer et gérer la solution combinée s'est fait de manière simple, intuitive, et rapide."

ExaGrid Tiered Backup Storage nécessite une intégration rapprochée entre le logiciel de sauvegarde et le stockage de sauvegarde. Ensemble, Commvault et ExaGrid fournissent une solution de sauvegarde rentable répondant aux environnements d'entreprise exigeants. ExaGrid améliore la performance économique du stockage des environnements Commvault en travaillant avec la déduplication de Commvault afin de fournir une réduction allant jusqu'à 20:1 de la consommation de stockage ? soit un triplement des économies de stockage par rapport à l'utilisation de la déduplication Commvault seule. Cette combinaison réduit considérablement le coût du stockage de sauvegarde sur et hors site.

Les données dédupliquées de Commvault peuvent être envoyées aux dispositifs ExaGrid pour une déduplication approfondie. ExaGrid fait passer le taux de déduplication moyen de 5:1 de Commvault à 15:1, ce qui réduit de 300% l'empreinte de stockage. Une telle approche diminue considérablement le coût du stockage de sauvegarde, tout en ne modifiant pas la configuration Commvault actuelle étant donné que la déduplication Commvault reste activée. Dans cet exemple, ExaGrid peut répliquer les données dédupliquées à 15:1 vers un second site pour une conservation hors site à long terme et une récupération en cas de sinistre. La déduplication approfondie économise la bande passante WAN en plus d'économiser de la capacité de stockage dans les deux sites.

"ExaGrid continue d'innover pour optimiser l'intégration avec les applications de sauvegarde que nous soutenons, en fournissant à nos clients les avantages uniques des applications de sauvegarde qu'ils utilisent. Nous sommes capables depuis un certain temps de renforcer la déduplication des données dédupliquées de Commvault afin d'optimiser les économies de stockage, et ce nouveau rapport souligne à quel point cette approche fonctionne, sans que les utilisateurs de Commvault ne doivent effectuer de changements à leur configuration", déclare Bill Andrews, PDG d'ExaGrid. "Nous espérons que les utilisateurs actuels et futurs de Commvault se pencheront sur ce rapport pour prendre connaissance des économies de stockage qu'ExaGrid peut apporter à leur environnement de sauvegarde. De plus, ExaGrid peut considérablement améliorer la performance de sauvegarde et de restauration de Commvault si la déduplication de Commvault est désactivée. Dans ce cas, ExaGrid fournit les mêmes économies de stockage, mais avec une performance de sauvegarde et de restauration nettement accrues. ExaGrid offre aux clients Commvault l'option de garder la déduplication Commvault activée, ou de la désactiver pour une performance supérieure."

