Journée internationale de l'éducation 2022 : le programme de certificat d'ingénierie sur place de Zoomlion fait la promotion des talents pour l'industrie 4.0

CHANGSHA, Chine, 24 janvier 2022 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) prend des mesures pour lancer son programme de certificat d'ingénierie sur place afin de célébrer la Journée internationale de l'éducation de cette année, dont le thème est « Changing Course, Transforming Education » (modifier le parcours, transformer l'éducation). Pour ce faire, elle s'associe avec des établissements d'enseignement et développe pour l'industrie des machines de construction des talents qui sont bien outillés pour faire face aux changements et aux défis de l'ère 4.0.

Depuis 2003, Zoomlion travaille en étroite collaboration avec de nombreux collèges de formation professionnelle dans la province du Hunan, et plus de 40 % des employés actuels de Zoomlion qui travaillent sur place ont obtenu leur diplôme auprès d'un de ces collèges.

En réponse au thème de la Journée internationale de l'éducation 2022, Zoomlion effectue d'importantes transformations qui aident à réaliser le droit fondamental de chacun à l'éducation et à bâtir un avenir plus durable et inclusif.

Dans le cadre du programme, Zoomlion a mis sur pied une « classe Zoomlion » qui invite des techniciens chevronnés à enseigner aux étudiants et à les guider, en leur offrant des possibilités d'apprentissage diverses et égales pour acquérir une expérience de travail pratique plus tôt et plus rapidement. Parmi les projets populaires du programme de certificat d'ingénierie sur place établi dans 10 collèges depuis 2020 pour faire face au développement rapide de l'industrie 4.0, mentionnons notamment un nouveau programme d'apprentissage et une nouvelle formation visant à améliorer les compétences professionnelles, des programmes d'études élargis sur les robots industriels, la fabrication de machines à commande numérique pilotée par ordinateur et la fabrication intelligente.

« La convergence de l'industrie et de l'éducation devient plus intégrée et la mise à niveau et la transformation industrielles entraînent également des changements pour les travailleurs industriels. Dans le cadre de nos nouveaux projets, nous ajoutons des robots d'enseignement, un système virtuel intégré de simulation de soudage et d'autres éléments pour faire face aux futures tendances de développement en matière d'intelligence, et déployons des efforts continus pour cultiver les talents pour l'industrie 4.0 », a déclaré Li Xiaohong, directeur du centre de gestion des ressources humaines de Zoomlion.

En faisant de l'éducation une priorité absolue, Zoomlion a pu poursuivre sa transformation industrielle grâce à un solide bassin de talents. La ville industrielle intelligente qu'est en train de bâtir Zoomlion comprendra huit « usines de tours » de calibre mondial et plus de 300 chaînes de production intelligentes, et les étudiants du programme de talent seront le principal moteur pour faire progresser le développement de la fabrication intelligente de Zoomlion.

Alors que le groupe continue de développer des talents pour l'industrie des machines de construction, Zoomlion a tiré des avantages mutuels pour toutes les parties prenantes, y compris les étudiants, les entreprises, les écoles et l'industrie. Dans le premier « palmarès des 500 meilleures entreprises de la Chine en matière d'ESG » publié par Sina Finance en décembre 2021, Zoomlion occupe le premier rang des fabricants d'équipement et est reconnue pour sa contribution à la responsabilité sociale d'entreprise.

