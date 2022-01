Principales tendances des régimes d'assurance collective en 2022 : services en santé mentale, offre numérique et abordabilité





KINGSTON, ON, le 24 janv. 2022 /CNW/ - Le soutien en santé mentale, la technologie et la prestation numérique de services ainsi que la conception de régimes stratégique afin de maintenir le caractère abordable des régimes seront les principales tendances en assurance collective en 2022 selon Stephen Frank, président et chef de la direction de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) et Mark Sylvia, président et chef de la direction de l'Empire Vie. Ils ont tous deux échangé leurs perspectives dans le cadre d'un récent webinaire à l'intention des conseillers portant sur les tendances sectorielles et l'impact de la pandémie de COVID-19.

« Les enjeux de santé mentale ont pris le devant de la scène pendant la pandémie. La demande de services en santé mentale au Canada continuera d'augmenter, affirme M. Sylvia. Les assureurs ont mis en place des programmes offrant accès à divers services de soutien en santé mentale et qui sont souvent offerts de façon virtuelle, ce qui les rend plus accessibles. Plus que jamais auparavant, les gens remarquent ces services dans leur régime et leur accordent une plus grande importance. »

M. Frank a évoqué l'impact de la COVID-19 sur le secteur : « Nous venons de vivre une crise sanitaire susceptible de se produire une fois tous les cent ans. Le secteur de l'assurance collective s'en est très bien sorti. Cela démontre la résilience et le degré de préparation du secteur à soutenir les employeurs ainsi que les Canadiennes et les Canadiens pendant cette pandémie. »

« Au début, les gens étaient très préoccupés par les mises à pied et les conséquences sur les régimes, mais nous nous sommes rendu compte que les employeurs avaient tendance à protéger leurs régimes, qu'ils reconnaissaient la valeur de ceux-ci et prenaient les mesures pour les protéger, explique M. Frank. Au même moment, le secteur a pris l'initiative de réduire les primes et de proposer des reports afin de retourner l'argent dans les poches des employeurs, les aidant ainsi à maintenir ces régimes et garanties pour les travailleuses et les travailleurs canadiens. »

Les deux dirigeants ont discuté d'un régime public fédéral d'assurance médicaments et de la nécessité que le gouvernement et les assureurs travaillent ensemble pour négocier des prix plus bas pour les médicaments dont bénéficieront tous les Canadiens et les Canadiennes et atteindre un équilibre entre les systèmes de soins de santé publics et privés sans mettre en péril les aspects qui fonctionnent bien actuellement. Une autre tendance relevée est l'abordabilité des régimes d'assurance collective étant donné les coûts élevés des médicaments de spécialité, la hausse des règlements d'assurance invalidité de longue durée et l'offre de services en santé mentale plus étendue.

MM. Sylvia et Frank conviennent que les garanties d'assurance collective représentent maintenant l'une des priorités des employeurs, et qu'un régime d'assurance collective attrayant peut être un élément distinctif essentiel pour les aider à attirer et à retenir des employés dans le marché de l'emploi de 2022 en pleine effervescence.

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association professionnelle à adhésion volontaire dont les sociétés membres représentent 99 pour cent des affaires d'assurance de personnes au Canada. Ces assureurs offrent une vaste gamme de produits de sécurité financière, notamment de l'assurance vie, des rentes (y compris des REER, des FERR et autres régimes de retraite) et de l'assurance maladie complémentaire à plus de 29 millions de Canadiennes et de Canadiens. Ils détiennent des actifs de plus de 1 billion de dollars au Canada et emploient plus de 158 000 personnes.

À propos de l'Empire Vie

Fondée en 1923 et filiale de E-L Financial Corporation Limited, l'Empire Vie offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 septembre 2021, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 19 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

SOURCE The Empire Life Insurance Company

Communiqué envoyé le 24 janvier 2022 à 14:11 et diffusé par :