LifeWorks acquiert Breaking Free, un important fournisseur de traitement numérique du trouble de l'usage de substances





LifeWorks, un important fournisseur de solutions en santé mentale et en mieux-être global offertes de façon numérique et en personne, a annoncé avoir acquis Breaking Free, un fournisseur de solutions SaaS en soins de santé comportementale utilisées pour les interventions fondées sur des données probantes et permettant de traiter le trouble de l'usage de substances.

Cette acquisition s'inscrit dans son orientation stratégique visant à accroître la capacité offerte par la plateforme LifeWorks et étend l'offre de services en santé mentale et en mieux-être global destinée aux personnes ayant besoin de soutien pour surmonter les problèmes d'utilisation de substances et de santé mentale.

Avec le temps, cette acquisition accélérera la croissance de LifeWorks, qui dotera sa plateforme de solutions en matière de consommation de substances et les rendra disponibles aux plus de 25 000 organisations clientes qui se fient déjà à ses services en santé mentale et en mieux-être.

L'Association canadienne pour la santé mentale estime que cinq pour cent de la population mondiale fait usage d'une substance illégale. Plus de 6 millions de personnes au Canada, plus de 20 millions de personnes aux États-Unis et quelque 10 millions de personnes au Royaume-Uni sont aux prises avec un trouble de l'usage de substances (TUS) ? et elles ont toutes un éventail limité de soins abordables à leur disposition.

Points saillants de cette acquisition :

L'ajout de la solution en matière d'interventions visant à traiter le trouble de l'usage de substances de Breaking Free, à la plateforme LifeWorks, viendra bonifier les services en santé mentale auxquels les clients peuvent accéder facilement sur la plateforme de mieux-être LifeWorks ? une solution de pointe pour le traitement numérique intégré des problèmes de santé mentale concomitants;

LifeWorks et Breaking Free partagent un engagement profond à l'égard des soins de santé numériques efficaces, ainsi qu'à la recherche et aux données fiables qui montrent la grande efficacité clinique de leurs programmes;

LifeWorks et Breaking Free continueront à offrir un soutien ininterrompu aux clients hautement complémentaires de cette dernière au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, allant des agences de santé publique aux fournisseurs de traitements et aux établissements correctionnels;

Basés au Royaume-Uni, les membres de l'équipe hautement chevronnés de Breaking Free se joindront à LifeWorks; et

Pénétrer le marché du traitement des dépendances est une priorité stratégique pour LifeWorks, qui lui permettra d'accroître ses capacités en santé mentale et d'étendre ses solutions sur l'ensemble du continuum de soins.

Parmi les solutions de Breaking Free, mentionnons :

Une large gamme de ressources qui sont axées sur le rétablissement, des techniques et des interventions visant la modification du comportement, qui consolident le counseling numérique et en personne, la thérapie, la prise de médicaments et d'autres traitements du TUS, et qui peuvent être utilisées par le patient ou conjointement avec un professionnel de la santé mentale ou son médecin;

Une thérapie numérique qui permet de se libérer d'une dépendance à l'alcool et à plus de 70 drogues;

Un traitement numérique autoguidé destiné aux détenus qui consomment des substances dans les établissements correctionnels;

Des interventions en santé publique solides sur le plan clinique qui visent la dépendance au tabac, à l'alcool et aux drogues auprès de la population dans son ensemble; et

Des recherches approfondies et des données qui montrent l'efficacité clinique des programmes de Breaking Free, comme en témoignent 36 études évaluées par les pairs et cinq accréditations gouvernementales.

Cette acquisition représente moins d'un pour cent des revenus de LifeWorks et ne devrait pas avoir d'incidence importante sur le rendement financier de la société en 2022.

Commentaires de Neil King, président, Solutions en santé intégrées et vice-président exécutif, LifeWorks

« Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe de Breaking Free chez LifeWorks. La plateforme numérique de Breaking Free et son expertise en intervention en matière d'usage de substances complètent parfaitement la gamme de services et de solutions que LifeWorks propose à ses clients. Sur le plan de la culture, cette acquisition correspond en tous points à nos valeurs privilégiant les relations à long terme, le souci de traiter les autres de la façon dont on veut être traités, et l'objectif d'être novateurs et audacieux. Nous comptons parmi les fournisseurs de services en santé mentale les plus dignes de confiance, nos clients savent donc qu'ils peuvent se tourner vers nous en tant que guichet unique pour les solutions critiques en santé mentale et en mieux-être. Notre raison d'être est de veiller au mieux-être des gens et l'acquisition de Breaking Free assure que nous pourrons rejoindre un plus grand nombre d'organisations et d'employés qui en ont besoin. »

Commentaires du Dr Jonathan Ward, directeur général, Breaking Free

« Joindre LifeWorks est la prochaine étape logique dans notre vision pour Breaking Free, compte tenu des services complémentaires que les deux entreprises offrent à leurs clients et des opportunités présentées à nos employés. Nous sommes enchantés d'intégrer les pratiques cliniques exemplaires, la technologie numérique et la présence mondiale de LifeWorks pour le bien de nos clients. »

À propos de LifeWorks

LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens. Nous offrons un continuum de soins personnalisé pour aider nos clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise.

À propos de Breaking Free

Breaking Free est une société pionnière en matière de santé numérique et de sciences du comportement spécialisée en dépendances. Nous développons, mettons en oeuvre et évaluons les interventions numériques visant à changer les comportements et fondées sur des données probantes qui donnent aux gens le pouvoir de vaincre l'alcoolisme, la toxicomanie et le tabagisme.

