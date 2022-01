Conseil fiscal - Il est difficile de gérer une entreprise; comprendre vos obligations fiscales ne devrait pas l'être





OTTAWA, ON, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Agence du revenu du Canada offre gratuitement, aux propriétaires de petites entreprises et aux travailleurs indépendants, des services de rencontre en personne avec un agent de liaison pour les aider à comprendre leurs obligations fiscales. Une rencontre avec un agent de liaison est entièrement confidentielle et les renseignements que vous partagerez avec lui ne seront pas communiqués à d'autres secteurs de l'Agence ou à quiconque.

Saviez-vous que l'Agence a aidé plus de 17?000 propriétaires de petites entreprises et travailleurs indépendants de façon virtuelle grâce au service des agents de liaison depuis le début de la pandémie? Elle a aussi aidé plus de 69?000 propriétaires de petites entreprises et travailleurs indépendants depuis le début du programme en 2014.

Comment ce service peut-il vous aider?

Les entreprises et les travailleurs indépendants peuvent profiter du service des agents de liaison de deux façons :

organiser une rencontre personnalisée par téléphone ou par vidéoconférence; s'inscrire à un webinaire pour les associations professionnelles ou les groupes.

Lors d'une rencontre personnalisée, l'agent de liaison :

répondra à vos questions d'ordre fiscal et à vos préoccupations;

discutera avec vous des erreurs fiscales courantes et des points de référence financiers pour la communauté des petites entreprises;

vous fournira des renseignements sur divers outils et services en ligne offerts par l'Agence;

vous fera des recommandations sur la façon d'améliorer votre système de tenue de livres;

discutera avec vous des mesures liées à la COVID-19, au besoin.

Lors d'un webinaire, l'agent de liaison :

expliquera les erreurs fiscales courantes;

montrera comment utiliser les points de référence financiers pour votre secteur d'activité ou d'autres secteurs semblables;

fournira des renseignements sur les services de l'Agence;

expliquera les concepts généraux et les pratiques exemplaires de la tenue de livres;

discutera des mesures liées à la COVID-19, au besoin.

Apprenez-en plus sur le service des agents de liaison et prenez rendez-vous dès aujourd'hui.

