Avis aux médias - La SP Dabrusin fera une annonce concernant des infrastructures pour véhicules électriques





OTTAWA, ON, le 24 janv. 2022 /CNW/ - La secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrusin, fera une annonce virtuelle au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, concernant des infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Ontario.

Un point de presse suivra.

Date : 25 janvier 2022



Heure : 13 h (HNE)



Lieu : Cette annonce virtuelle se fera via la plateforme Zoom.





Les journalistes accrédités sont priés de s'inscrire au préalable pour y participer.

Remarque : Pour optimiser la qualité du son, nous invitons les journalistes à utiliser un microphone (écouteurs/casque d'écoute) ou, si possible, une ligne terrestre, et à éviter d'utiliser le haut-parleur en attendant de poser des questions.

