AppQuality devient UNGUESS : l'intelligence dès le départ. La startup élargit son offre et place sa communauté au centre des stratégies d'entreprise pour des solutions centrées sur l'humain

- Avec une croissance de son chiffre d'affaires de 100 % entre 2020 et 2021 et un repositionnement aboutissant à une nouvelle image de marque, UNGUESS renforce son objectif d'aider les entreprises à être plus intelligentes lors des processus de prise de décision grâce à des recherches, des analyses et des tests de produits et de services qui impliquent de vrais utilisateurs et clients.

MILAN, 24 janvier 2022 /PRNewswire/ -- UNGUESS est née comme une évolution de la startup innovante AppQuality qui, depuis 2015, a su amener les clients et les utilisateurs finaux de plus de 130 pays au centre de la stratégie produit des entreprises.

Avec un chiffre d'affaires qui a doublé l'année dernière, l'expansion aux marchés étrangers fait partie des objectifs 2022 de la société pour internationaliser la méthodologie, impliquer de nouveaux utilisateurs, déjà actifs à l'échelle mondiale, et élargir le pool d'expertise grâce à des cours gratuits. La startup collabore déjà avec des entreprises internationales telles que Pirelli, De'Longhi Group, Bending Spoons, Enel, Toyota Insurance Services, Decathlon, Prénatal, Milestone, et bien d'autres, mais a également créé des services adaptés aux startups.

Connue pour avoir introduit le crowdtesting en Italie en 2015, l'entreprise vise aujourd'hui à éliminer les approximations des processus décisionnels, en donnant aux entreprises la possibilité d'intercepter les besoins des consommateurs et des utilisateurs réels grâce à sa communauté mondiale. Comme l'explique son PDG, Luca Manara, l'offre est aujourd'hui beaucoup plus large et ne se limite pas aux sites Web et aux applications (comme l'ancien nom le suggérait). « Au fil des années, la communauté a également pu tester des produits physiques et même des magasins, grâce à des appareils portables tels que des lunettes intelligentes. » Le champ d'action, qui portait à l'origine sur la qualité des logiciels et l'expérience utilisateur, comprend désormais les études de marché, l'expérience client et la cybersécurité.

Souvent, en découvrant le point de vue de leurs utilisateurs finaux, les PDG, responsables marketing, CTO et experts IT constatent qu'ils auraient fait les choses différemment s'ils avaient eu accès à tous ces éléments dès le départ. Alors qu'elles doivent prendre des décisions complexes, ces personnes n'ont parfois pas de retour d'information de clients réels entre les mains, et découvrent des vérités difficiles seulement lorsque le projet est lancé. Pour continuer à offrir à leurs clients finaux une expérience cohérente et de qualité, les entreprises doivent être intelligentes dès le départ. Cela implique de connaître les véritables attentes du consommateur pour créer un produit ou un service réellement efficace, avant et après son lancement.

« Dans un monde de plus en plus numérisé et rapide, les entreprises doivent intégrer la sagesse collective de leurs utilisateurs dans leurs processus décisionnels, afin d'accélérer les processus de création, de développement et de mise en oeuvre et, en même temps, de garantir une offre commerciale centrée sur l'humain », explique Antonio Lorenzon, Chief Marketing Officer chez UNGUESS.

L'entreprise se concentrera sur trois éléments : sa communauté de personnes réelles hautement qualifiées (pour offrir aux entreprises des réponses objectives et un retour d'information perspicace à tout moment), sa technologie (grâce à la plateforme propriétaire flexible et facile à utiliser) et sa méthodologie (évolutive dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques).

