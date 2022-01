Pharmascience appuie les politiques de travail de l'Institut C.D. Howe relatives à la durabilité de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique





MONTRÉAL et TORONTO, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Pharmascience inc., en collaboration avec l'Institut C.D. Howe, a le plaisir d'annoncer la publication du rapport du séminaire portant sur les politiques relatives à la durabilité de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique.

Le séminaire sur les politiques a réuni des leaders de l'industrie, du monde universitaire et du gouvernement de tout le Canada pour discuter des défis auxquels est confrontée la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique du Canada, exacerbés par la pandémie de COVID-19, et pour proposer des solutions afin de protéger cet aspect du système de santé.

Le rapport fait la synthèse des questions problématiques, notamment :

Quel était l'état de l'approvisionnement en médicaments au Canada avant la pandémie de COVID-19?

avant la pandémie de COVID-19? Quels changements doivent être apportés pour consolider les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique canadiennes?

Est-ce que l'augmentation des capacités de fabrication de médicaments au pays résoudrait nos problèmes?

Le rapport, qui contient des recommandations de politiques visant à maintenir le flux de produits pharmaceutiques au Canada, propose des mesures que toutes les parties prenantes, incluant l'industrie et les gouvernements, peuvent adopter pour protéger l'approvisionnement du Canada en médicaments essentiels.

Pour lire le rapport, veuillez cliquer sur le lien suivant (disponible en anglais seulement) : https://www.cdhowe.org/council-reports/pharmaceutical-supply-chain-sustainability.

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 47e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2019, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

