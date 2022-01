Lutter avec succès contre la pénurie de main-d'oeuvre : telle est la formule efficace et gagnante développée par le Centre Eurêka, même pour les détenteurs de doctorats





MONTRÉAL, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Ce sont plus de 22 000 personnes qui ont trouvé de l'emploi stable, et de bonnes conditions de travail, depuis les 45 dernières années, grâce au Centre Eurêka dont le mandat est de donner un deuxième souffle en emploi et à la carrière des 40 ans et plus qui se retrouvent, pour une raison ou pour une autre, dans une étape de réintégration à l'emploi et en phase de réorientation de carrière.

C'est le bilan qu'a dressé aujourd'hui le directeur général du Centre Eurêka, monsieur Paul Gagner, qui a précisé que les usagers du Centre ne font pas que bénéficier d'un emploi après une mise à niveau de quelques mois, mais, surtout d'une stabilité et d'une progression en emploi qui leur permettront de prolonger leur vie professionnelle et/ou leur carrière d'au moins 10 ans; ce qui, au regard de la problématique de pénurie de main d'oeuvre, constitue une plus-value pour les candidats eux-mêmes et une réelle valeur ajouté pour les employeurs, de quelque horizon soient-ils.

« En fait, nous donnons une deuxième vie professionnelle active à nos candidats-clients dont une grande majorité, aussi incroyable cela puisse semble, est composée de personnes détenant un niveau d'éducation collégial, et certains même un doctorat » a précisé monsieur Gagner en soutenant que le taux de placement oscille entre 75 % et 80 %, bon an mal an pour des emplois dont les salaires peuvent varier, en vertu de divers facteurs académiques notamment, de 35 000 $ à 125 000 $ par année.

Ce sont en grande partie des postes de professionnels auxquels les candidats du Centre Eurêka peuvent accéder. « Nos statistiques révèlent que 30 % de notre clientèle bénéficie d'un retour en emploi dans un environnement des professionnels tandis que 22,5 % de nos cohortes ont pu renouer en emploi avec des postes de cadres dans le secteur privé voire même public, et/ou institutionnel » a pour sa part précisé madame Hédia Annabi, la Chef d'équipe, mentor et formatrice principale du Centre, en soulignant que la parité homme/femme était un fait indéniable et établi chez Eurêka, à raison respectivement de 51 % et 49 %. Celle-ci a poursuivi en indiquant que 60 % des cohortes accueillies d'année en année provenait du Québec et du Canada et des nouveaux arrivants, à raison de 40 %.

Pour les dirigeants du Centre, il ne suffit pas simplement de retourner des gens en emploi, mais plutôt de les orienter et les préparer à une éventuelle retraite qui leur permettra de conserver un niveau de vie acceptable, grâce aux conditions salariales acquises. À cet égard, le directeur général du Centre indique que les rentes des gouvernements fédéral et provincial étant basées, une fois arrivé à l'âge de la retraite, sur la moyenne salariale des 5 dernières années de vie active, il importait d'autant plus de s'assurer qu'une fois rendus à cette échéance, les candidats réintégrés en emploi puisse bénéficier des prestations maximales disponibles.

Pour monsieur Gagner, les retombées économiques du partenariat du Centre Eurêka avec Emploi Québec parlent d'elles-mêmes et indiquent clairement que le modèle développé par Eurêka engendre des retombées économiques importantes. Sur une masse salariale de 5M $ imputée à l'emploi de 120 candidats Eurêka, l'impôt retourné à Québec est de 35 %, soit 1,2M $, excluant le 1,7M $ retourné en taxes à la consommation.

Mais ce dont nous sommes plus fiers, de conclure la direction du Centre Eurêka, c'est de pouvoir aider nos candidats à retrouver leur dignité, leur estime d'eux-mêmes, un statut social et surtout le respect de leur environnement immédiat autant que de leurs familles.

