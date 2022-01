Zyxel Communications rejoint l'Open Networking Foundation (ONF) pour s'aligner sur des projets axés sur la transformation numérique portée par des services Très haut débit (THD)





Zyxel Communications est désormais membre de l'Open Networking Foundation (ONF), une association à but non lucratif dirigée par un opérateur qui pilote la transformation de l'infrastructure de réseau d'accès et en périphérie.

Zyxel rejoindra deux des projets en cours de la fondation : VOLTHA et SEBA. VOLTHA est un projet open source visant l'abstraction matérielle pour les équipements d'accès à large bande. Il soutient le principe du multifournisseur, désagrégé, « tout accès très haut débit à un service » (« any broadband access a service ») pour les bureaux centraux de télécommunications.

VOLTHA est un composant de réseau d'accès de SEBA, une plate-forme légère basée sur une variante de la solution open source « R-CORD ». SEBA prend en charge une multitude de technologies d'accès virtualisées à la périphérie du réseau de l'opérateur, notamment « G.Fast » et les réseaux optiques passifs (Passive Optical Network, PON).

Grâce à son adhésion à l'ONF, Zyxel pemettra aux autres membres de la communauté de profiter d'un matériel informatique de pointe et de son expertise dans la fabrication et la production, tout en jouant un rôle moteur dans la coopération communautaire, en fournissant des solutions matérielles et logicielles faciles à déployer aux prestataires de services du monde entier.

En intégrant les experts en télécommunications de Zyxel dans le giron de l'ONF, nous serons mieux à même de résoudre les problèmes en périphérie. Nous sommes prêts à nous mettre au travail », a déclaré Timon Sloane, vice-président, marketing et écosystème chez ONF.

« Le travail d'ONF visant à améliorer les technologies très haut débit à la périphérie est plus que jamais essentiel », a déclaré James Harris, vice-président et directeur pour la région EMEA au sein de Zyxel Communications. « C'est un honneur de pouvoir rejoindre la fondation et d'aider à mettre ces avancées à la disposition des développeurs du monde entier. »

