La Banque Scotia dévoile la composition du jury du prix Giller 2022





TORONTO, le 24 janv. 2022 /CNW/ - Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia, a dévoilé aujourd'hui les noms des cinq membres du jury 2022. Cette année marque le 29e anniversaire de cette récompense.

Jury 2022 :

Le jury est composé des auteurs canadiens primés Kaie Kellough, Casey Plett et Waubgeshig Rice ainsi que des auteurs américains Katie Kitamura et Scott Spencer.

Voici une présentation de chaque membre.

Kaie Kellough est romancier, poète et artiste sonore. Ses oeuvres émergent du métissage de son engagement social et de l'expérimentation. Originaire de l'Ouest canadien et ayant des racines en Guyana en Amérique du Sud, il habite maintenant à Montréal. Il est l'auteur de Dominoes at the Crossroads (recueil de nouvelles, Véhicule, 2020), Magnetic Equator (poésie, McClelland and Stewart, 2019), et Accordéon (roman, ARP, 2016). Il a remporté le prix de poésie Griffin et le prix QWF Hugh MacLennan dans la catégorie Fiction. Il a fait partie des candidats au prix Giller de la Banque Scotia, ainsi que de plusieurs autres prix au pays. Dans ses performances vocales, enregistrements audio et narrations sur support électronique, il explore les thèmes de la migration et du futur. Il crée des oeuvres mixtes avec Jason Sharp, saxophoniste et claviériste. Leur collaboration audiovisuelle a été filmée et projetée dans des festivals de jazz en Europe et au Canada. M. Kellough est l'auteur de pièces pour la télévision et librettiste pour de grands ensembles musicaux. Ses performances sonores solos et en groupe ont été présentées dans des tournées internationales.

Katie Kitamura a publié récemment le roman Intimacies, qui figure au palmarès des 10 meilleurs livres de 2021 du New York Times et des lectures recommandées par Barack Obama et qui a fait partie de la sélection préliminaire du National Book Award et du Joyce Carol Oates Prize. Son troisième roman, A Separation, était finaliste du Premio von Rezzori et faisait partie du palmarès des livres remarquables du New York Times. Elle est aussi l'auteure de Gone To The Forest et de The Longshot, tous deux finalistes du prix Young Lions Fiction décerné par la bibliothèque publique de New York. Ses ouvrages ont été traduits dans dix-neuf langues et sont adaptés pour le cinéma et la télévision. Titulaire de bourses des fondations Lannan, Santa Maddalena et Jan Michalski, Mme Kitamura a écrit pour diverses publications, dont The New York Times Book Review, The New York Times, The Guardian, Granta, BOMB, Triple Canopy et Frieze. Elle enseigne dans le programme de création littéraire de l'Université de New York.

Casey Plett est l'auteure de A Dream of a Woman, Little Fish, A Safe Girl to Love. Elle a aussi participé, en compagnie d'autres auteurs, au recueil de nouvelles Meanwhile, Elsewhere: Science Fiction and Fantasy From Transgender Writers. Elle a écrit pour The New York Times, The Guardian, The Globe and Mail, McSweeney's Internet Tendency, Winnipeg Free Press, et d'autres publications. Lauréate du prix Amazon First Novel Award, du prix Firecracker Award for Fiction, et deux fois lauréates du Lambda Literary Award, elle a aussi fait partie de la sélection du prix Giller de la Banque Scotia. Elle partage son temps entre New York et Windsor, en Ontario.

Waubgeshig Rice est un auteur et journaliste de la nation Wasauksing. Il a écrit trois oeuvres de fiction et ses nouvelles et essais ont été publiés dans de nombreux recueils. Son plus récent roman, Moon of the Crusted Snow, a été publié en 2018 et est devenu un succès de librairie partout au pays. Diplômé en 2002 d'un programme de journalisme de l'université qui s'appelait alors l'Université Ryerson, il a passé la majeure partie de sa carrière de journaliste au service de la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), à titre de vidéojournaliste et d'animateur radio. Il a quitté CBC en 2020 pour se concentrer sur sa carrière littéraire. Il vit à Sudbury avec sa femme et leurs deux fils.

Scott Spencer est l'auteur de douze romans, dont Endless Love, Waking the Dead, A Ship Made of Paper, et Man in the Woods. Il a fait partie de la sélection du National Book Award trois fois, et il a enseigné à l'Université Columbia, à l'atelier des auteurs de l'Iowa, au collège Williams, à l'Université de Virginie et au Centre correctionnel de l'Est dans le cadre du projet Bard Prison Initiative. Il habite avec l'auteure Jo Ann Beard dans le nord-ouest de l'État de New York.

Des photos des membres du jury sont accessibles sur la page scotiabankgillerprize.ca/media-resources.

Audible.ca offre un abonnement gratuit d'un an à tous les membres du jury pour qu'ils écoutent les titres en nomination, mais aussi les oeuvres d'autres auteurs canadiens. Le site consacre une page au prix Giller de la Banque Scotia afin que tous les auditeurs puissent découvrir certains des talents littéraires canadiens les plus remarquables.

Nous présenterons les candidats à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) au début septembre, et les finalistes à Toronto plus tard le même mois, si les consignes sanitaires le permettent. Le lauréat sera annoncé lors d'un souper de gala et d'une cérémonie de remise de prix qui auront lieu en novembre à Toronto et qui seront télédiffusés à l'échelle nationale.

Nous acceptons actuellement les mises en candidature. Rendez-vous à Scotiabankgillerprize.ca/submissions pour obtenir la trousse de proposition 2022 comprenant tous les détails. La première date limite de mise en candidature, pour les livres publiés entre le 1er octobre 2021 et le 28 février 2022, est le 18 février 2022.

À propos du prix Giller

Le prix Giller, fondé par l'homme d'affaires torontois Jack Rabinovitch en 1994, souligne chaque année l'oeuvre des plus brillants auteurs de fiction canadiens d'expression anglaise. En 2005, le prix s'est associé à la Banque Scotia, qui a quadruplé les bourses: 100 000 $ vont au meilleur roman ou recueil de nouvelles, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé ainsi à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, Jack Rabinovitch, qui est décédé en août 2017.

