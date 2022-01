INX Digital fait ses débuts sur les marchés publics à la NEO Bourse





Aujourd'hui, NEO accueille INX Digital Company, Inc. (« INX » ou la « Société »), titulaire de plateformes de trading d'actifs numériques, en tant que nouveau partenaire de cotation d'entreprise sur la NEO Bourse. INX est désormais disponible pour le trading sous le symbole INXD.

Fondée en 2017, INX vise à orienter l'évolution vers le trading et la finance d'entreprise basés sur la blockchain. La société a offert et émis la première offre publique initiale d'un titre numérique enregistrée auprès de la SEC, et a été l'une des premières entreprises à obtenir une autorisation réglementaire pour l'émission et le trading de titres numériques. L'équipe de direction d'INX a fait ses preuves dans le domaine du trading réglementé et des marchés financiers, et les membres du conseil d'administration comprennent l'ancien vice-président du NASDAQ et un ancien cadre supérieur du Groupe TMX, parmi d'autres professionnels chevronnés de renom dans ce secteur. INX et ses filiales en propriété exclusive sont connues collectivement sous le nom de « INX Group ».

« C'est une journée palpitante pour INX et pour l'ensemble du secteur des actifs numériques », indique Shy Datika, CEO. « Notre cotation marque un point tournant, car nous cherchons à accélérer davantage notre croissance et à élargir notre public vers de nouvelles juridictions à l'avenir. INX Group a été créé par des professionnels chevronnés des marchés financiers afin d'inaugurer la prochaine évolution de ces marchés et nous avons inauguré la première offre publique initiale d'un titre numérique enregistrée auprès de la SEC. Le marché traditionnel des actions doit évoluer ».

Mr Datika ajoute : « INX Group se positionne comme un pionnier dans l'univers du trading d'actifs numériques qui, à notre avis, deviendra un marché de plusieurs milliards de dollars, cherchant à attirer à la fois les investisseurs institutionnels et particuliers du monde entier. De tels changements d'un paradigme de longue date exigent que les innovateurs les plus solides joignent leurs efforts et conduisent le changement. C'est pourquoi nous avons choisi la NEO Bourse comme partenaire de cotation. Nous croyons que NEO est un chef de file innovateur en matière de marchés financiers, qui cherche à faire passer la levée de capitaux et les transactions à un nouveau niveau d'évolution. Les institutions financières et les fonds canadiens en général ont vu la NEO Bourse comme un phare et ont reconnu très vite le potentiel des actifs basés sur la blockchain ».

Les investisseurs peuvent négocier des actions d' INXD par l'entremise de leurs canaux d'investissement habituels, notamment les plateformes de courtage à prix réduit et les courtiers à service complet.

« Nous sommes honorés d'accueillir à la NEO Bourse une autre entreprise avant-gardiste et orientée technologie qui, comme nous, adhère à l'innovation véritable », a signalé Jos Schmitt, président et CEO de NEO. « Avec une équipe mondiale hautement qualifiée et compétente, INX est un moteur du changement, qui ouvre la voie à la libération du potentiel de la blockchain sous une forme réglementée. En tant que pionnier dans l'univers du trading d'actifs numériques, INX est destiné à connaître un grand succès sur les marchés financiers. Nous nous réjouissons de fournir une meilleure liquidité, une plus grande sensibilisation auprès des investisseurs et un service exceptionnel pour soutenir une prochaine étape de leur croissance. Et bien sûr, en tant qu'investisseurs dans une société cotée à NEO, les actionnaires d'INX bénéficieront d'une fragmentation du trading moindre, d'une meilleure qualité d'exécution grâce à la plateforme de trading unique de NEO et d'une transparence accrue ».

La NEO Bourse enregistre près de 200 inscriptions uniques, avec certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus innovantes, ainsi que des FNB des plus grands émetteurs de FNB du Canada. NEO facilite près de 15 % du volume total des transactions au Canada. Cliquez ici pour afficher la liste complète des titres cotés à NEO

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

Connectez-vous à NEO : Site Web | LinkedIn | Twitter | Instagram | Facebook

À propos d'INX Digital Company, Inc.

INX Digital est la société holding d'INX Group, qui comprend des plateformes de trading réglementées pour les titres numériques et les crypto-monnaies, combinant une expertise des marchés traditionnels et une approche fintech innovante. La vision d'INX Group est d'être le hub régulé mondial préféré pour les actifs numériques sur la blockchain. La mission globale de The INX Group est d'unir les communautés et leur donner les moyens d'agir grâce à l'innovation financière. Le parcours de la Société a commencé par une première offre publique de jetons INX, qui a permis de lever 83 millions de dollars américains. The INX Group façonne le secteur des actifs blockchain de par sa volonté de travailler dans un environnement réglementé avec la surveillance de régulateurs tels que la SEC et la FINRA.

Connectez-vous avec INX : Site Web | LinkedIn | Twitter

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2022 à 09:05 et diffusé par :