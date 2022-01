Offensive de transformation numérique - Près de 25 M$ supplémentaires pour accélérer le virage numérique du Québec





QUÉBEC, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce un financement de 24,6 millions de dollars pour soutenir huit nouveaux projets dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique (OTN). Touchant à différents secteurs économiques, ces initiatives permettront d'accompagner 2 000 entreprises supplémentaires dans la transformation de leurs processus d'affaires et d'en sensibiliser environ 6 000 à l'importance de prendre le virage numérique.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ce soutien, qui s'ajoute aux 56,8 millions de dollars déjà octroyés par le gouvernement du Québec, portera le nombre d'entreprises accompagnées à 11 000, alors que 49 000 d'entre elles seront sensibilisées à l'importance d'entreprendre ou de consolider une démarche de transition numérique. Rappelons que l'OTN est dotée d'une enveloppe totale de 130 millions de dollars pour stimuler le virage numérique des entreprises de l'ensemble des secteurs d'activité et des régions du Québec. D'autres projets seront annoncés d'ici le 31 mars 2022.

D'une valeur de plus de 48 millions de dollars, les nouvelles initiatives annoncées aujourd'hui sont financées par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et sont chapeautées par des partenaires stratégiques mobilisés dans l'atteinte de cet objectif.

6,48 M$ pour le Réseau des centres d'expertise industrielle (RCEI)

Le programme du RCEI vise à accompagner les entreprises pour qu'elles accélèrent le développement de projets numériques et intègrent les principes de l'industrie 4.0. Le RCEI leur offrira des activités de formation, de valorisation des données et de démonstrations technologiques. Le programme est soutenu par une aide financière de 6,48 millions de dollars. Il est également bonifié par la collaboration d'Investissement Québec - CRIQ, dont l'équipe apportera une expertise technologique complémentaire et en facilitera l'accès. D'autres partenaires devraient confirmer leur contribution au cours des prochaines semaines.

3 M$ pour l'Institut de gouvernance numérique (IGN)

De concert avec l'Association des fabricants de meubles du Québec et l'Association des fabricants et détaillants de l'industrie de la cuisine du Québec, l'IGN souhaite favoriser la transition numérique des entreprises de ces secteurs pour leur permettre de moderniser leurs méthodes de commercialisation. Le projet bénéficie d'une aide financière de 3 millions de dollars.

2,8 M$ pour Sensation mode

Sensation mode travaille à mettre en place une stratégie numérique convergente pour les acteurs québécois de la mode et du design. Grâce à un soutien financier de 2,8 millions de dollars, l'initiative contribuera à augmenter les ventes en ligne des designers, des artisans et des détaillants locaux. Elle leur offrira une visibilité accrue sur le marché, permettant ainsi aux consommateurs de découvrir et d'acheter des produits mode et design imaginés au Québec.

Appui à cinq autres organisations

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation appuie aussi le Regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec (3,76 millions de dollars), le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (2,64 millions), le Mouvement québécois de la qualité (2,37 millions), l'Institut des manufacturiers du vêtement du Québec (2 millions), et Événements Attractions Québec (1,5 million) en partenariat avec le ministère du Tourisme, pour qu'ils accompagnent leurs membres dans leur transformation numérique. Ce soutien prendra la forme de projets pilotes et d'activités de formation, de sensibilisation et d'accompagnement selon les besoins ciblés par les organisations. Les détails des financements sont en annexe.

Citations :

« L'Offensive de transformation numérique, lancée le 29 mars 2021, vise à accompagner les entreprises pour qu'elles puissent accélérer, planifier et réussir leur virage numérique. Aujourd'hui, on poursuit la mise en oeuvre de cette initiative en collaborant avec de nouvelles associations qui maîtrisent les enjeux et les défis de leur secteur, ce qui permettra de bien répondre aux besoins des PME. Dans un contexte de rareté de la main-d'oeuvre, le virage numérique est essentiel au succès des entreprises québécoises. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Bien que nos PME soient conscientes de l'importance d'amorcer ou de poursuivre leur transformation numérique, il faut les amener à passer à l'action, de la bonne façon, et, surtout, plus vite. La somme consentie au RCEI permet justement d'offrir aux entreprises manufacturières et industrielles un accès facilité, élargi et rapide à un solide réseau d'experts neutres présents dans les CEI. Par l'exploration, la comparaison, l'expérimentation ou l'implantation de nouvelles technologies, les entreprises du Québec amélioreront leur compétitivité et seront en excellente posture pour se démarquer sur l'échiquier mondial. »

Julie Ethier, directrice générale de DEL et représentante, pour cette occasion, du RCEI

« Depuis plus de vingt ans, nous sommes au coeur de l'effervescence des milieux de la mode et de l'événementiel. Aujourd'hui, nous sommes fiers de franchir une nouvelle étape pour devenir un catalyseur qui va rapprocher à la fois les consommateurs, les visiteurs des événements en mode et design, les détaillants, les designers ainsi que les artisans de chez nous. Nous sommes enthousiastes de pouvoir mettre à profit notre expertise pour propulser cette stratégie numérique convergente! Elle permettra aux consommateurs de découvrir et d'acheter des produits mode et design imaginés au Québec, et ce, à l'année. »

Jean-François Daviau, président de Sensation mode

« Prendre un virage numérique pour une entreprise, ce n'est pas seulement une question technologique. Cela suppose un changement dans la façon dont elle se gouverne, tout en commandant une plus grande ouverture et une collaboration accrue entre tous les acteurs de son écosystème. L'IGN et ses partenaires sont fiers de contribuer à l'adaptation durable des entreprises de secteurs économiques importants à un environnement d'affaires de plus en plus exigeant. »

Jean-François Gauthier, président-directeur général de l'Institut de gouvernance numérique

Fait saillant :

L'OTN est une initiative stratégique qui vise à mobiliser et à concerter les différents ministères à vocation économique ainsi que des partenaires stratégiques de l'écosystème de développement économique et des réseaux d'expertise. L'objectif : soutenir davantage les entreprises souhaitant entreprendre ou consolider une démarche de transformation numérique.

Annexe 1 - Sommaire des projets

Projet Organisme porteur Nombre d'entreprises

sensibilisées Nombre d'entreprises

accompagnées Coût total ($) Subvention du Ministère

($) Appui aux PME dans leur virage numérique Réseau des centres d'expertise industrielle 1?000 1?000 11?448?000 6?480?000 Soutien à la modernisation des méthodes de commercialisation numérique adapté aux entreprises de l'industrie du meuble et des armoires de cuisine Institut de gouvernance numérique 700 46 5?437?000 3?000?000 Stratégie numérique convergente pour les acteurs québécois de la mode et du design Sensation mode 200 200 5?048?450 2?846?503 Transition numérique des cabinets de courtage d'assurance du Québec Regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec 720 360 10?575?000 3?760?000 Transformation numérique pour la transformation alimentaire Conseil de la transformation alimentaire du Québec 1?600 100 4?275?000 2?640?000 Projet de réseaux régionaux numériques Mouvement québécois de la qualité 150 150 3?947?250 2?368?350 Appui au virage numérique des entreprises du secteur de la mode et du textile Institut des manufacturiers du vêtement du Québec 150 35 3?600?000 2?000?000 Soutien au virage numérique des activités, des attractions et des événements touristiques québécois Événements Attractions Québec 1?500 150 3?752?000 1?500?000 Total général 6 020 2 041 48?082?700 24?594?853

