Cadillac Fairview ravive l'esprit olympique à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de 2022 grâce à un concours inspirant et à des partenariats avec des athlètes





CF s'associe à sept athlètes d'Équipe Canada qui viseront le podium aux Jeux d'hiver

TORONTO, le 24 janv. 2022 /CNW/ - En tant que domicile officiel d'Équipe Canada , Cadillac Fairview (CF) lance sa deuxième campagne axée sur les athlètes en six mois afin d'amener l'esprit olympique dans ses centres commerciaux partout au Canada, juste à temps pour les Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022.

« Au cours des 22 derniers mois, les Canadiens, jeunes et moins jeunes, ont fait preuve d'une résilience incroyable, et les athlètes d'Équipe Canada sont un brillant exemple de la force et de la détermination collectives », a déclaré Craig Flannagan, vice-président au marketing, Cadillac Fairview. En tant que domicile officiel d'Équipe Canada, nous voulons unir le pays et appuyer les athlètes afin qu'ils soient cette source d'inspiration dont les Canadiens ont tant besoin cet hiver. »

CF s'associe à un nouveau groupe d'athlètes d'Équipe Canada

Cette année, CF parraine sept talentueuses athlètes d'Équipe Canada qui sont présentées dans une série de vidéos accessibles à cadillacfairview.com/domicile-equipe-canada. Cette série met en lumière le dévouement de ces femmes envers leur sport ainsi que leurs histoires personnelles et optimistes de courage et de détermination.

Mettant de l'avant la force, l'espoir et la détermination qui caractérisent l'esprit olympique, CF est fière de lancer une série de vidéos mettant en vedette sept athlètes féminines talentueuses qui incarnent ces valeurs.

Les Canadiens en apprendront davantage sur les athlètes d'Équipe Canada parrainées par CF :

Marielle Thompson , Whistler (C.-B.) (Ski Cross)

Brooke D'Hondt, Calgary (Alb.) (Planche à neige, demi-lune)

Heather McLean , Winnipeg (Man.) (Patinage de vitesse sur longue piste)

Vanessa James , Montréal (Qc) (Patinage artistique, couples)

Natalie Spooner , Scarborough (Ont.) (Hockey)

Marie-Philip Poulin , Beauceville (Qc) (Hockey)

Courtney Sarault, Moncton, (N.-B.) (patinage de vitesse sur courte piste)

« C'est un véritable honneur de faire connaître les histoires inspirantes de ces athlètes de haut niveau exceptionnelles, a déclaré Andrea Nickel, directrice à l'expérience client et aux communications marketing, Cadillac Fairview. Alors qu'elles entreprennent avec les autres membres d'Équipe Canada un parcours qui sera sans aucun doute déterminant dans leur vie et leur carrière sportive, nous avons bon espoir que ces athlètes de chez nous inspireront les Canadiens et les Canadiennes à s'entraider et à se soutenir, et à toujours viser l'or. »

« Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires comme CF, le domicile officiel d'Équipe Canada, à des initiatives importantes comme la campagne de CF liée aux Jeux olympiques de Beijing 2022, a déclaré David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien. Les histoires émouvantes des sept formidables athlètes féminines parrainées par CF sont un excellent exemple de pourquoi nous croyons qu'Équipe Canada peut transformer le Canada grâce au pouvoir du sport. Ces histoires de persévérance, d'optimisme face aux revers et de courage peuvent nous inspirer tous en cette période difficile. »

CF invite la population canadienne à montrer sa fierté d'Équipe Canada

Du 4 au 20 février, CF propose aux Canadiens et aux Canadiennes de publier sur les médias sociaux des photos de leur famille et de leurs amis en train d'encourager Équipe Canada. Les participants qui publient une photo sur Instagram avec le mot-clic #DomiciledÉquipeCanada et qui identifient et suivent @CadillacFairview courront la chance de gagner l'une des trois expériences incroyables du jour de la Famille offertes par CF (avec des prix d'une valeur allant de 500 $ à 1 500 $ CA). Les gagnants seront annoncés le 21 février 2022, parallèlement au jour de la Famille célébré dans les provinces participantes. Pour en savoir plus, notamment sur les critères d'admissibilité, visitez la page https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA/home-of-team-canada.

Pour de plus amples renseignements, y compris des détails sur les événements locaux, visitez le site www.cfshops.com.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est une société qui a des visées internationales et qui investit dans l'immobilier en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre. Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère plus de 35 milliards de dollars d'actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie.

À l'échelle internationale, CF investit dans des collectivités avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil. Le portefeuille canadien de l'entreprise comprend 68 propriétés importantes, dont le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive sur les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable - sa raison d'être est de transformer les communautés pour un vibrant avenir. Apprenez-en davantage sur cadillacfairview.com et suivez CF sur LinkedIn.

À propos du Comité olympique canadien

Le Comité olympique canadien veille au succès de l'équipe olympique canadienne et à l'avancement des valeurs olympiques au Canada. Organisme indépendant financé principalement par des fonds privés, le Comité olympique canadien fournit aux athlètes d'élite canadiens les ressources dont ils ont besoin pour être tous les jours au sommet de leur forme afin de tout donner. En racontant l'histoire de nos athlètes, nous inspirons les Canadiens par le pouvoir du sport, et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par année.

SOURCE Corporation Cadillac Fairview limitée

Communiqué envoyé le 24 janvier 2022 à 09:00 et diffusé par :