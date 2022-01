Une enquête de la GRC mène à l'arrestation de deux individus accusés d'importation de kétamine





TORONTO, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Un total de 28 kg de kétamine a été saisis à Thornhill, en Ontario, et retirés du marché illégal par les services de police fédérale de la GRC, en partenariat avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Entre le 19 et le 27 août 2021, des agents de l'ASFC ont intercepté à Montréal un certain nombre de cargaisons en provenance de la France qui étaient destinées à différentes adresses dans la région du Grand Toronto. L'ASFC a informé le Détachement de l'aéroport de Toronto de la GRC au sujet des cargaisons, et une enquête a commencé.

L'enquête a mené à l'arrestation d'un homme, Pengfai LIANG, et d'une femme, Ling YANG (de Toronto), à Thornhill, en Ontario le 25 août 2021.

Les deux individus ont été accusés des infractions suivantes :

Importation au Canada d'une substance réglementée inscrite à l'annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

d'une substance réglementée inscrite à l'annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; Possession d'une substance réglementée inscrite à l'annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en vue d'en faire le trafic, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

Complot visant à importer au Canada une substance réglementée inscrite à l'annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de l'article 465(1) du Code criminel du Canada ;

une substance réglementée inscrite à l'annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de l'article 465(1) du Code criminel du ; Complot visant à posséder une substance réglementée inscrite à l'annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en vue d'en faire le trafic, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de l'article 465(1) du Code criminel.

« Les trafiquants de drogues illicites détruisent des vies, des familles et des collectivités » a déclaré l'inspecteur Barry Dolan, officier responsable du Détachement de la GRC de l'aéroport de Toronto. Je tiens à remercier l'ASFC de sa collaboration diligente. Ensemble, nous travaillons à protéger les Canadiens contre les effets néfastes des drogues illicites ».

« Les agents de l'ASFC travaillent en étroite collaboration avec la GRC et nos partenaires d'application des lois régissant la sécurité publique pour mettre fin à l'entrée de marchandises illégales dans notre pays. Nos agents sont déterminés à préserver la sécurité des Canadiens et de leurs collectivités », a déclaré Annie Beauséjour, directrice générale régionale, ASFC, Région Québec.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez de l'information concernant l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec votre service de police local, la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

Les services de police fédérale font partie des principales activités de la GRC dans chaque province et territoire du Canada. Les services de police fédérale de la GRC ont le mandat d'enquêter sur les drogues et le crime organisé, les crimes économiques et les activités criminelles terroristes, d'appliquer les lois fédérales, de protéger la frontière du Canada, de veiller au renforcement des capacités internationales et d'agir à titre d'agent de liaison et de maintien de la paix. Ils doivent également assurer la sécurité des événements majeurs, des représentants de l'État, des dignitaires et des missions à l'étranger.

Twitter : @RCMPONT

Facebook : /GRC.Ontario

Instagram : @grcontario

YouTube : GendarmerieroyaleduCanada

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 24 janvier 2022 à 09:00 et diffusé par :