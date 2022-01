Suvoda surpasse les objectifs fixés pour l'année 2021 et s'apprête à poursuivre sa croissance continue grâce à des essais cliniques complexes en 2022





Plus de 900 essais dans 65 pays, agrandissement de l'équipe de direction et des offres de produits, et une autre année de croissance de 30 %, tout en maintenant un niveau de performance exceptionnel.

PHILADELPHIE, 24 janvier 2022 /CNW/ - Suvoda LLC, une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans des études très complexes, comme les domaines de l'oncologie, du système nerveux central (SNC) et des maladies rares, a annoncé aujourd'hui que l'année 2021 a été une autre année record, en dépassant ses objectifs en matière de réservations et en agrandissant sa portée par le soutien d'essais cliniques complexes dans 65 pays. Comme les commanditaires d'essais cliniques et les sociétés de recherche contractuelle ont dû s'adapter aux réalités de la pandémie en offrant des essais hybrides ou même entièrement à distance, Suvoda a rapidement accéléré ses feuilles de route pour s'appuyer sur sa solution phare de technologie de réponse interactive, en proposant une solution eConsent intégrée, qui est actuellement en phase d'adoption précoce, et en prévoyant de proposer une solution intégrée d'évaluation électronique des critères cliniques en 2022.

« L'année 2021 a été marquée par d'énormes progrès dans le domaine des essais cliniques, tout en exerçant une pression sans précédent sur ceux qui les gèrent, en particulier ceux qui apportent des traitements de survie aux patients du monde entier, a déclaré Jagath Wanninayake, chef de la direction de Suvoda. La capacité de gérer ces complexités est inhérente à nos produits et nos services. Nous sommes fiers d'avoir été en mesure d'alléger une partie de ce fardeau pour nos clients et nous nous réjouissons à l'idée d'élargir ce soutien grâce à nos produits unifiés, alors que les commanditaires d'essais et les sociétés de recherche contractuelle cherchent des solutions aux défis que présentent les essais d'aujourd'hui. »

Expansion rapide et contrôlée

En 2021, Suvoda a embauché 170 employés dans le monde entier et a notamment fait deux ajouts stratégiques importants à son équipe de direction. E.K. Koh s'est joint à titre de chef des produits et Elena Filimonova, de cheffe de la direction du marketing. Ils ont tous deux été choisis en raison de leur vaste expérience en matière d'expansion d'organisations technologiques interentreprises internationales. À la suite de la nomination de Yuko Fukasaku au poste de présidente de Suvoda Japan en 2020, l'entreprise a officiellement ouvert son bureau de Tokyo en 2021 et a lancé son premier essai basé en Asie au moyen de la technologie de réponse interactive de Suvoda pour un commanditaire japonais.

La précision est la clé du succès

Suvoda a déclaré une croissance des réservations de 30 % par rapport à 2020 et est en voie de dépasser les 1 000 essais d'ici la fin du trimestre. Selon le Tufts Center for the Study of Drug Development, le nombre de produits expérimentaux ciblant le cancer a presque quadruplé depuis l'année 2000*. La complexité est également à la hausse. En fait, le niveau de complexité des essais dans les domaines de l'oncologie, du SNC et des maladies rares augmente de façon spectaculaire en raison d'une myriade de facteurs, y compris le passage aux essais hybrides. Suvoda attribue son succès à l'accent qu'elle met sur les essais complexes, à son niveau supérieur de service et de soutien à la clientèle, et à ses employés bien préparés. Malgré le rythme incroyable du changement et de la croissance, Suvoda continue à adhérer à ses valeurs et à ses processus rigoureusement définis. À ce titre, l'entreprise a continué :

de maintenir une cote de satisfaction de la clientèle de 9 sur 10;

de respecter à 100 % les délais de livraison pour l'acceptation par le client;

d'offrir le système de technologie de réponse interactive le plus propre de l'industrie avec un taux d'erreur moyen de 0,5 relativement aux essais d'acceptation par l'utilisateur;

de terminer la mise en oeuvre des essais complexes dans un délai de quatre à six semaines.

« Le changement étant inévitable, nous concevons nos équipes de service et de soutien à la clientèle pour apporter expertise et cohérence à chaque essai clinique complexe, a déclaré Rob Hummel, chef de l'exploitation de Suvoda. Alors que nous entamons l'année 2022, nous sommes impatients de continuer à apporter un soutien constant, mesuré, mais urgent à nos commanditaires, à nos sociétés de recherche contractuelle et à nos partenaires afin qu'ils disposent des données dont ils ont besoin, quel que soit l'emplacement des patients, en vue de prendre rapidement des décisions éclairées. »

*Impact Report, Analysis and Insight Into Critical Drug Development Issues, Tufts Center for the Study of Drug Development, volume 23, numéro 3, mai/juin 2021

À propos de Suvoda

Suvoda est une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques qui se spécialise dans des études très complexes et vitales dans des domaines thérapeutiques comme l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares. Fondée en 2013 par des experts des technologies eClinical, Suvoda permet aux professionnels des essais cliniques de gérer les moments les plus urgents des essais les plus urgents grâce à des solutions logicielles avancées fournies sur une seule plateforme. Suvoda, dont le siège social est situé à l'extérieur de Philadelphie, compte également des bureaux à Portland, en Oregon, à Barcelone, en Espagne, à Bucarest, en Roumanie et à Tokyo, au Japon. L'entreprise affiche constamment des résultats en matière de satisfaction de la clientèle de 9 sur 10 et elle a été sélectionnée par les commanditaires d'essais et les sociétés de recherche contractuelle pour appuyer plus de 1 000 essais dans 65 pays. Pour en savoir plus, visitez le site suvoda.com. Suivez Suvoda sur Twitter et LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1039295/Suvoda_Logo.jpg

SOURCE Suvoda LLC

Communiqué envoyé le 24 janvier 2022 à 09:00 et diffusé par :