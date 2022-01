Plan d'engagements gouvernementaux 2021-2024 : une nouvelle impulsion à la politique gouvernementale À part entière





QUÉBEC, le 24 janv. 2022 CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a dévoilé aujourd'hui le plan d'engagements Une action gouvernementale concertée à l'égard des personnes handicapées : mise en oeuvre 2021?2024 de la politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à l'égalité (plan d'engagements 2021-2024).

Ce plan démontre la volonté du gouvernement de donner un nouvel élan à l'importante politique gouvernementale À part entière, adoptée en 2009, et qui vise à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Le plan d'engagements 2021-2024 propose une action gouvernementale forte, concertée et structurante, qui permettra de réduire concrètement les obstacles à une pleine participation de ces personnes à la vie en société. Il s'appuie sur trois piliers de mobilisation représentés par :

Douze nouveaux engagements dans des secteurs névralgiques de l'action gouvernementale;





Un projet interministériel d'envergure visant à rechercher des solutions pour une meilleure réponse aux besoins essentiels des personnes handicapées;





Plus de 4 000 mesures inscrites dans quelque 200 plans d'action à l'égard des personnes handicapées, produits annuellement par des ministères, des organismes publics et des municipalités.

Avec l'implication de ses différents partenaires, l'Office des personnes handicapées du Québec contribuera activement à la réalisation du plan d'engagements 2021-2024 et veillera assidûment au suivi de sa mise en oeuvre.

« L'adoption de la politique À part entière, en 2009, a permis de réduire plusieurs obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Cependant, il reste du chemin à faire. Depuis le début de son mandat, votre gouvernement a travaillé d'arrache-pied afin de mieux soutenir les personnes handicapées, leurs parents et les personnes proches aidantes afin de leur offrir une meilleure qualité de vie. Aujourd'hui, l'adoption du plan d'engagements 2021?2024 va en ce sens et vient ainsi réaffirmer l'importance de poursuivre la mise en oeuvre de la politique gouvernementale À part entière. Je suis fier de prendre part à cette initiative qui, ultimement, vise à faire du Québec une société plus inclusive, à laquelle toutes et tous peuvent participer pleinement. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« La poursuite de la mise en oeuvre de la politique gouvernementale À part entière est une priorité pour l'Office et constitue un des objectifs de son plan stratégique 2020?2024. Le plan d'engagements 2021?2024 contient des éléments qui ont le potentiel de réduire des obstacles persistants à la participation sociale et d'améliorer significativement la vie des personnes handicapées et de leur famille. L'Office sera là pour en assurer la mise en oeuvre et son suivi. »

Frances Champigny, présidente du conseil d'administration de l'Office

Le plan d'engagements Une action gouvernementale concertée à l'égard des personnes handicapées : mise en oeuvre 2021-2024 de la politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à l'égalité met de l'avant une action gouvernementale forte et concertée. Il s'appuie principalement sur trois piliers de mobilisation :





Douze engagements dont la portée est structurante et vise à mettre fin particulièrement à la persistance de certains obstacles à la participation sociale;







Un projet interministériel d'envergure qui aura des retombées significatives à long terme, soit le projet Pour une meilleure réponse aux besoins essentiels des personnes handicapées;







Les plans d'action à l'égard des personnes handicapées, qui constituent des outils de premier plan afin de réduire des obstacles à la participation sociale de ces personnes dans tous les secteurs d'activités.





Annuellement, quelque 200 plans d'action à l'égard des personnes handicapées sont produits et rendus publics, dans toutes les régions du Québec. Ensemble, ils représentent près de 4 000 mesures qui visent à réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées et de leur famille.





Depuis 2009, année de l'adoption de la politique À part entière, le nombre d'organisations produisant un plan d'action a augmenté de 50 % et le nombre total de mesures a progressé de 47 %.





L'Office est responsable du suivi de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique. Il continuera à rendre publics des bilans annuels de mise en oeuvre.

