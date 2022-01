TRESemmé annonce le lancement canadien de Pro Pure, sa gamme de produits la plus écologique à ce jour





La grande marque de produits capillaires TRESemmé enrichit son portefeuille d'une nouvelle collection au look inédit.

TORONTO, le 24 janv. 2022 /CNW/ - Le marché des soins capillaires a vu les consommateurs délaisser leur traditionnel rituel de soins en 10 étapes au profit d'une solution capable d'hydrater et de protéger leurs cheveux. Une récente enquête sur l'indice d'évolution des habitudes de consommation menée par EY révèle que 71 % des consommateurs préfèrent effectuer leurs achats auprès d'entreprises qui sont transparentes quant à leurs répercussions environnementales. De plus, 70 % estiment que les entreprises doivent adopter un comportement éthique et 69 % qu'elles doivent mettre en place un mode de production durable1. Ces valeurs, les Canadiennes et Canadiens les recherchent aussi au rayon des produits capillaires. Pour les aider à trouver un produit non seulement meilleur pour leurs cheveux, mais aussi pour la planète, TRESemmé lance sa gamme la plus écologique à ce jour. La collection comprend de nouveaux produits et formules qui sont doux pour les cheveux, sans compromettre les résultats d'apparence professionnelle escomptés.

"Pour obtenir une expérience digne d'un salon, les consommatrices recherchent une collection comme Pro Pure"

Qu'il s'agisse de dompter les mèches rebelles, de réparer les cheveux endommagés ou d'apporter un surcroît d'hydratation aux cheveux secs et revêches, les formules ultralégères de la collection Pro Pure de TRESemmé viennent à bout des défis capillaires quotidiens. Elles ont été conçues pour offrir une expérience de soins capillaires digne de confiance lorsqu'il s'agit d'obtenir une chevelure magnifique et agréable au toucher. Avec Pro Pure, TRESemmé donne aux femmes une confiance inébranlable qui leur permet de marcher la tête haute, coiffage après coiffage.

Exempte de sulfates, de colorants et de parabènes, la collection est sans compromis quand il s'agit d'offrir les résultats d'allure professionnelle qui font la réputation de TRESemmé. La gamme comprend les produits suivants :

TRESemmé Pro Pure Micellar Moisture - conçus pour nettoyer en douceur et hydrater les cheveux secs et ternes, pour une chevelure souple et brillante

conçus pour nettoyer en douceur et hydrater les cheveux secs et ternes, pour une chevelure souple et brillante TRESemmé Damage Remedy - aident à réparer les dommages visibles, pour des cheveux soyeux d'apparence saine faciles à coiffer après chaque lavage

aident à réparer les dommages visibles, pour des cheveux soyeux d'apparence saine faciles à coiffer après chaque lavage Revitalisant sans rinçage TRESemmé - une solution après-lavage ultralégère pour cheveux secs et ternes qui aide aussi à démêler et à lisser

« Les produits de la collection Pro Pure sont rassurants quant à l'expérience de lavage et de soins qu'ils procurent. Selon les besoins capillaires, le shampoing et le revitalisant Pro Pure Micellar Moisture rendent la chevelure brillante, bien hydratée et éclatante de santé, tandis que le shampoing et le revitalisant Damage Recovery sont idéaux pour maintenir la vigueur et la souplesse des cheveux », explique Justine Marjan, coiffeuse-styliste et ambassadrice mondiale de la marque TRESemmé. « Il suffit d'un simple rituel de lavage et de soins, allié à des produits professionnels dignes d'un salon, pour conserver une chevelure d'apparence saine. »

À partir d'ingrédients de premier choix, TRESemmé propose des produits avancés de qualité salon qui sont rigoureusement testés et fidèlement adoptés par les professionnels. Shampoings, revitalisants et revitalisants sans rinçage ont la cote pour rétablir l'hydratation tout en nettoyant en douceur cheveux et cuir chevelu.

« Notre priorité absolue est la santé et la sécurité des consommatrices. Nous veillons scrupuleusement à ce que tous les produits de notre portefeuille contiennent des ingrédients innovants qui respectent l'ensemble des normes sectorielles et législatives en matière de qualité et d'innocuité », affirme Carolyn Eaton, scientifique en chef chez Unilever Canada. « Quand vient le temps d'obtenir une expérience digne d'un salon, nous savons que c'est une collection comme Pro Pure que recherchent les consommatrices. »

En plus de ces solutions plus écologiques, l'ensemble du portefeuille mondial TRESemmé est approuvé par PETA. Ainsi, à compter de janvier, tous les produits TRESemmé arboreront le logo du programme Beauty Without Bunnies de PETA pour indiquer que, nulle part dans le monde, la marque ne teste ni ne testera ses produits sur les animaux.

TRESemmé Pro Pure est une collection qui ne fait pas de compromis sur la qualité et qui permet aux consommatrices de prioriser la santé de leurs cheveux, peu importe leur style. Que l'on cherche un format ou une formule dernier cri ou une variété sans additifs, les shampoings et revitalisants Pro Pure de TRESemmé ont de quoi plaire à tout le monde. C'est donc en toute confiance que les consommatrices peuvent les utiliser à toutes les étapes de leur rituel de soins capillaires. Pour en savoir plus et découvrir la collection la mieux adaptée à vos besoins, consultez la page https://www.tresemme.com/ca/en/collections/pro-pure.html

À propos d'Unilever Amérique du Nord

Chef de file mondial des produits de beauté et de soins personnels, des produits d'entretien domestique et des aliments et boissons, Unilever commercialise des produits d'usage courant dont se servent plus de 2,5 milliards de consommateurs dans plus de 190 pays du monde. Comptant quelque 149?000 employés, l'entreprise a affiché un chiffre d'affaires de 50,7 milliards d'euros en 2020. Plus de la moitié de ses activités s'étendent aux marchés émergents ou en développement, et ses quelque 400 marques se trouvent dans les foyers du monde entier. Au Canada et aux États-Unis, son portefeuille comprend des marques aussi emblématiques que Dove, Knorr, Hellmann's, Lipton, Magnum, Axe, Degree, Dollar Shave Club, Q-tips, St. Ives, Suave, TRESemmé et Vaseline.

Unilever aspire à devenir la référence incontestée en matière d'entreprise durable et à montrer comment son modèle d'affaires porté par une mission et prêt pour l'avenir génère des résultats supérieurs. L'entreprise est le fruit d'une longue tradition progressiste et responsable qui remonte au lancement, il y a plus d'un siècle, de la première marque consciente au monde, Sunlight, par son fondateur, William Lever. Et encore aujourd'hui, cette tradition est au coeur de son modèle d'exploitation.

Pour plus d'information sur Unilever Canada et son portefeuille de marques, visiter le www.unilever.ca.

____________________ 1 EY Canada

