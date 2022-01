INVITATION AUX MÉDIAS - LA JOURNÉE BELL CAUSE POUR LA CAUSE - PANEL SUR LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL ORGANISÉ PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN





MONTRÉAL, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée Bell Cause pour la cause, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister au panel virtuel, intitulé Santé mentale au travail : prioriser le bien-être du personnel, qu'elle tiendra le mercredi 26 janvier de 12 h à 13 h.

Les meilleures pratiques et les solutions disponibles en santé mentale ainsi que les avantages mutuels d'investir dans le bien-être des travailleurs seront les thèmes abordés par nos invités, des leaders du milieu des affaires ayant surmonté les préjugés et contribué à normaliser la conversation sur la santé mentale.

Martin Enault , entrepreneur en résidence en chef de Centech et président du conseil d'administration de Relief

Danièle Henkel, présidente de Henkel média et fondatrice des Entreprises Daniele Henkel

Geneviève Provost, associée directrice pour la province de Québec et la région de la Capitale-Nationale de Deloitte

L'animation sera assurée par Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, et un mot de bienvenue sera prononcé par Karine Moses, première vice-présidente, développement de contenu et nouvelles et présidente, direction du Québec de Bell.

Pour obtenir une entrevue avec l'un des panélistes à la suite de la causerie, veuillez contacter Anne-Sophie DesRoches, par courriel à asdesroches@national.ca ou par téléphone au 514 238-1825.

Date : Lieu : Mercredi 26 janvier 2022 En ligne, via Zoom



Heure : De 12 h à 13 h



Inscription : Pour vous inscrire à la causerie virtuelle, vous devez confirmer votre présence auprès d'Anne-Sophie DesRoches par courriel à asdesroches@national.ca ou par téléphone au 514 238-1825.



Les accès vous seront fournis par la suite.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

