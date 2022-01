CANADA GOOSE S'ASSOCIE À LA DESIGNER INUK, VICTORIA KAKUKTINNIQ, POUR LE TROISIÈME PROJET DE LA COLLECTION ATIGI





Le programme d'entrepreneuriat social de la marque lifestyle rend hommage à l'héritage des femmes inuites du Nord canadien

TORONTO, le 24 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le Projet Atigi de Canada Goose est de retour avec le lancement de la collection 2022, conçue en partenariat avec la célèbre créatrice de mode inuite Victoria Kakuktinniq. Le projet Atigi - "atigi" signifie "parka" en inuktitut - est un programme d'entrepreneuriat social qui honore et célèbre l'héritage, le savoir-faire et les traditions des femmes inuites du Nord canadien. Kakuktinniq se joint à Canada Goose en tant que designer invitée, créant trois styles de vêtements d'extérieur en édition limitée, au profit des communautés inuites du Canada par l'entremise d' Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), l'organisation nationale représentant les Inuits du Canada. Parmi les précédents designers invités de Canada Goose figurent le designer chinois Angel Chen et Rhuigi Villaseñor de RHUDE.

"Canada Goose est née dans le Nord. Nous nous sommes engagés à soutenir les gens et les communautés de la région, à sensibiliser le monde et à faire comprendre leur culture et leur artisanat. Le projet Atigi a toujours signifié plus que de beaux designs et des dons, il s'agit de célébrer le patrimoine inuit", a déclaré Gavin Thompson, vice-président, Responsabilité d'entreprise, Canada Goose. "Nous admirons Victoria depuis longtemps et nous sommes honorés de pouvoir faire revivre son histoire à l'échelle mondiale grâce à ces pièces uniques."

Créé en 2019, Project Atigi a évolué et pris de l'ampleur avec chaque collection, tout en mettant de l'avant le patrimoine et l'artisanat des Inuits, les fabricants originaux de parka. Ce troisième chapitre poursuit cette évolution, cette célébration et cette appréciation. Les bénéfices des première et deuxième collectes du Projet Atigi ont totalisé plus de 165 000$ , soutenant la programmation régionale, l'éducation, l'emploi et les programmes de préservation culturelle par le biais d'ITK. L'objectif de cette année est de dépasser les collectes de 2019 et 2020.

"ITK est reconnaissant envers Victoria Kakuktinniq de mettre son immense talent au service du volet de cette année du Projet Atigi, qui fait découvrir le style et l'ingéniosité inuits à des publics du monde entier", a déclaré Natan Obed, président d'Inuit Tapiriit Kanatami. "Notre relation continue avec Canada Goose contribue à renforcer l'autonomie des artisans inuits, à soutenir l'entrepreneuriat et le développement communautaire dans l'Inuit Nunangat, la patrie des Inuits au Canada, et à éduquer les consommateurs sur l'histoire et la culture inuites". Félicitations, Victoria, pour votre magnifique collection."

"Le projet Atigi est tellement valorisant - pour moi, ma communauté et les autres femmes inuites. La couture de vêtements traditionnels est un élément important de la vie dans le Nord. Nous sommes des artistes, nous racontons nos histoires à travers nos produits. C'est plus que notre gagne-pain, c'est un mode de vie", a déclaré Mme Kakuktinniq. "Il est important de présenter mes créations sur la scène mondiale, car cela permet de célébrer, d'éduquer et d'inspirer. Je suis reconnaissante d'être la voix de ma culture et de redonner à mon tour d'une manière aussi profonde."

Kakuktinniq est connue pour fusionner les vêtements traditionnels avec un style moderne. Elle a apporté cette approche iconique à la collection, en associant les caractéristiques des vêtements inuits traditionnels - capuchons, ourlets et bordures - à des silhouettes modernes. Les trois pièces de la collection, qui portent toutes le nom de leur créatrice, sont conçues pour être portées tout au long de l'année, avec des détails féminins et des formes avantageuses. Le parka Kakuktinniq offre chaleur et protection dans les conditions les plus rudes, tandis que la doudoune Kakuktinniq est une pièce plus légère, polyvalente au fil des saisons. Le manteau Kakuktinniq est une pièce coupe-vent imperméable pour les températures transitoires et les éléments changeants. Ces deux derniers modèles ont été conçus pour être superposés afin de renforcer la protection et la chaleur.

L'histoire de Kakuktinniq se reflète également dans la riche palette de couleurs de la collection. Vert jade foncé, améthyste, azur foncé et noir évoquent les aurores boréales, représentant le ciel nocturne de sa ville natale de Rankin Inlet. Une bordure de tatouage sur mesure, créée par elle pour cette collection, termine également chaque style.

"Les Inuits ont une longue histoire de tatouage traditionnel. Les motifs et leurs significations varient selon les personnes et les communautés", explique Kakuktinniq. "Ce motif spécifique représente les étapes clés de ma vie, ma force et est un hommage à mes parents et à ma fille, qui m'ont toujours soutenue personnellement et professionnellement."

Poursuivant son respect, son appréciation et son soutien du Nord et de son peuple, Canada Goose s'est associée à des femmes inuites pour la campagne de la collection. La chanteuse Shina Novalinga, le mannequin Willow Allen et l'actrice Marika Sila sont des militantes connues pour leur défense de leur culture et de l'égalité de représentation.

Le projet Atigi fait partie de la plateforme HUMANATURE de Canada Goose, qui regroupe ses initiatives fondées sur la durabilité et les valeurs. La plateforme est née de l'idée que l'humanité et la nature sont interdépendantes, car chacun a la responsabilité inhérente de redonner, de protéger la planète et d'avoir un impact. La plateforme souligne la volonté de la marque de maintenir la planète froide et ses habitants au chaud. En tant qu'initiative fondée sur des valeurs, le projet Atigi renforce l'engagement de la marque envers les personnes, les communautés et la planète.

La collection Projet Atigi 2022 est disponible dès aujourd'hui, le 24 janvier, dans les magasins Canada Goose à travers le monde en ligne sur canadagoose.com .

À propos de Canada Goose

Fondée en 1957 dans un petit entrepôt à Toronto, Canada, Canada Goose (NYSE:GOOS, TSX:GOOS) est une marque de style de vie et un fabricant de premier plan de vêtements de luxe performants. Chaque collection est inspirée par les exigences de l'Arctique, ce qui garantit la durabilité de chaque produit, des parkas aux vêtements de pluie, en passant par les habits et les accessoires. Canada Goose s'inspire d'une innovation incessante et d'un savoir-faire artisanal sans compromis, reconnu comme un leader pour son engagement Made in Canada. En 2020, Canada Goose a annoncé HUMANATURE, sa plateforme d'objectifs qui réunit ses initiatives axées sur la durabilité et les valeurs, renforçant ainsi son engagement à garder la planète froide et ses habitants au chaud. Canada Goose est également propriétaire de Baffin, un concepteur et fabricant canadien de chaussures de plein air et industrielles performantes. Visitez le site www.canadagoose.com pour plus d'informations.

À propos de Victoria Kakuktinniq - Propriétaire, Victoria's Arctic Fashion

Fondée en janvier 2014, Victoria's Arctic Fashion (V.A.F.) est une marque de design en devenir qui fusionne les vêtements et accessoires traditionnels du Nord avec un style moderne. Lancée par Victoria Kakuktinniq, V.A.F. s'est déjà imposée à travers le Canada comme une marque de parka très prisée dans le Nord. Victoria a présenté ses créations à la Semaine de la mode de Paris, à la Semaine de la mode de New York et à la Semaine de la mode de Toronto. Elle est également la lauréate du prix de l'entreprise de l'année 2015 du Nunavut Trade Show. Les créations de V.A.F. sont vendues dans tout le Canada et au Groenland. Avec un look unique qui incarne le design traditionnel inuit du parka en mettant l'accent sur la durabilité et l'utilisation de tissus, de fourrures et de peaux traditionnels.

La créatrice de V.A.F., Victoria Kakuktinniq, est une femme inuite, née et élevée à Rankin Inlet, au Nunavut. Elle a toujours été profondément immergée dans sa culture inuite. Victoria a eu la chance d'être élevée par une lignée de femmes inuites fortes. En grandissant, elle a été entourée de couturières. Sa mère, sa grand-mère et sa soeur ont toutes utilisé leurs connaissances traditionnelles de la couture pour confectionner de magnifiques vêtements traditionnels faits main pour leur famille afin de les garder au chaud dans les rudes climats de l'Arctique. Victoria a toujours été très inspirée par ces femmes et s'est sentie obligée de suivre leurs traces. Après avoir suivi un cours de couture traditionnelle à Rankin Inlet, elle a su qu'elle avait trouvé sa passion et s'est inscrite peu après au MC Collège de Winnipeg, où elle a perfectionné son art dans le programme de création de mode et de production de vêtements. Victoria s'y est fait connaître pour ses parkas bien ajustés, ornés de broderies caractéristiques. Peu après avoir terminé le programme, Victoria est retournée au Nunavut et a créé Victoria's Arctic Fashion, où elle est devenue un artisan du changement dans la modernisation du parka traditionnel.

À propos d'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK)

Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) est un organisme de bienfaisance enregistré, de constitution fédérale, qui représente les droits et les intérêts de plus de 65 000 Inuits au Canada sur un éventail de questions socio-économiques, culturelles, sanitaires, environnementales et politiques au niveau national. ITK travaille au nom des Inuits qui vivent dans les quatre régions de règlement des revendications territoriales de l'Inuit Nunangat - la région désignée des Inuvialuit, le Nunavut, le Nunavik et le Nunatsiavut - et dans tout le Canada.

