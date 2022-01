Secteur Saint-Ferdinand - Pour le développement d'un milieu responsable, ouvert et dynamique





MONTRÉAL, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) rend public aujourd'hui son rapport concernant le secteur Saint-Ferdinand, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Mandaté le 28 avril 2021, l'OCPM a tenu une consultation pour encourager une réflexion collective sur l'avenir de ce secteur du quartier Saint-Henri, délimité par les rues Notre-Dame, Saint-Ferdinand, Saint-Ambroise et la voie ferrée du Canadien National (CN). Cette consultation avait comme objectif de définir la vision du développement du secteur à partir des attentes et des besoins de la population.

Dans le cadre de cette consultation, près de 600 interactions et interventions en présentiel ou en virtuel aux différentes activités ayant eu lieu entre juin et septembre 2021. À partir des opinions reçues et des synthèses des différentes activités, la commission a émis 20 recommandations à la Ville de Montréal exprimant la vision proposée pour le secteur organisée autour de 7 thèmes : le cadre bâti, l'habitation, l'économie, la mobilité, les équipements et les espaces publics, le verdissement et la mise en oeuvre.

D'ailleurs, la première recommandation présente très bien la vision générale exprimée par les citoyens l'été dernier : « la commission recommande que le développement du secteur Saint-Ferdinand s'articule autour de sa revalorisation et de sa revitalisation afin de créer un milieu responsable, ouvert et dynamique, où il est possible de se loger convenablement, de se déplacer efficacement et en toute sécurité, de se côtoyer et d'accéder aux services dont on a besoin. En somme, un milieu fier, à l'identité forte où cohabitent l'ancien et le nouveau et où tous ont leur place, qu'ils soient jeunes ou aînés, seuls ou en famille, anciens ou nouveaux résidents ».

Le rapport complet est disponible au ocpm.qc.ca/fr/saint-ferdinand.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ses employés et commissaires ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les débats en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique. Les recommandations émanant des consultations prennent aussi en compte les politiques, les lois et les règlements en vigueur.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

