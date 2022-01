Incident au Pénitencier de la Saskatchewan





PRINCE ALBERT, SK, le 24 janv. 2022 /CNW/ - Le 20 janvier 2022, une altercation physique a eu lieu entre deux détenus dans l'unité à sécurité maximale, au Pénitencier de la Saskatchewan.

Le personnel a réagi rapidement pour résoudre l'incident et ont déployé des agents chimiques et des munitions à impact pour éviter d'autres blessures, conformément au modèle d'engagement et d'intervention.

Les détenus blessés ont été évalués par le personnel et un détenu a été transporté à un hôpital extérieur pour y recevoir des soins. Le détenu est depuis retourné à l'établissement.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) et la police mènent une enquête sur l'incident.

Le modèle d'engagement et d'intervention du SCC est un modèle fondé sur le risque qui vise à guider le personnel dans la prévention, l'intervention et la résolution des incidents en utilisant les interventions les plus raisonnables. L'objectif est toujours de prévenir d'autres blessures et tout recours à la force est limité à ce qui est nécessaire et proportionné pour gérer la situation en question. Cela peut inclure des mesures graduelles visant à désamorcer et résoudre la situation, tels que des avertissements verbaux, l'utilisation de munitions à impact ou des tirs de sommation.

Le SCC ne tolère aucune violence au sein de ses établissements. Des accusations au criminel ou d'infraction disciplinaire peuvent être portées à l'encontre des personnes ayant pris part à des incidents violents. Assurer la sécurité et la sûreté des établissements, du personnel, des détenus et du public est la priorité du SCC.

Le SCC examine chaque cas de violence pour déterminer dans quelle mesure il est possible de mieux prévenir et régler ces situations, et partage tout renseignement et toute pratique avec les services de police, d'autres organismes et partenaires afin de prévenir ce type de situations.

