Arçelik de nouveau classée parmi les 100 entreprises les plus durables au monde par Corporate Knights





ISTANBUL, 24 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Arçelik A.?. (IST: ARCLK) (« Arçelik »), l'un des principaux fabricants mondiaux de biens de consommation durables et produits électroniques, a été classé pour la deuxième année consécutive dans l'indice Global 100 2022 de Corporate Knights, où il occupe la 57e place.

L'indice Global 100 2022 est le 18e classement annuel des 100 entreprises les plus durables au monde. Il évalue rigoureusement les performances des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard de dollars, en tenant compte de leur action en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Cette reconnaissance intervient après une année au cours de laquelle Arçelik a fait de grands progrès dans la réalisation de ses engagements en matière de développement durable. Lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP 26) de 2021, l'entreprise a en effet annoncé des engagements revus à la hausse pour respecter l'Accord de Paris sur le climat, en visant une réduction de ses émissions de GES, alignée avec les recommandations scientifiques, de 50,4% sur les 3 scopes.. Cet engagement, en cours de validation par l'initiative Science Based Targets, démontre qu'Arçelik mesure la mission qu'il lui incombe de montrer la voie de la transformation énergétique et d'un avenir plus durable.

Arçelik a également été en 2021 l'une des quarante-cinq premières entreprises à recevoir le sceau Terra Carta, qui a été remis à Hakan Bulgurlu, Président d'Arçelik, par SAR le Prince de Galles lors de la COP 26 à Glasgow. Ce sceau a été décerné à Arçelik en reconnaissance de sa position de leader dans son secteur d'activité et pour avoir établi une feuille de route crédible en matière de transition, étayées par des mesures scientifiques reconnues à l'échelle mondiale, afin d'atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050.. L'entreprise a également obtenu le meilleur score du secteur des appareils électroménagers dans l'indice de durabilité Dow Jones (DJSI) pour la troisième année consécutive et son Président, Hakan Bulgurlu, a rejoint l'Alliance des PDG leaders du climat (Alliance of CEO Climate Leaders) du Forum économique mondial, un groupe de 70 dirigeants de grandes entreprises mondiales qui encouragent la collaboration intersectorielle pour accélérer la transition vers une économie zéro émission nette.Hakan Bulgurlu, Président d'Arçelik a déclaré : « Nous sommes ravis de figurer dans l'indice Global 100 2022 de Corporate Knights. En tant qu'entreprise, nous comprenons que nous avons un engagement et une responsabilité envers la durabilité et cette reconnaissance nous encourage à poursuivre nos efforts. Chez Arçelik, nous avons franchi de grandes étapes dans notre cheminement vers la durabilité et nous nous efforcerons constamment d'en faire plus. Nous sommes fiers des actions que nous poursuivons avec l'ensemble de nos employés, et nos engagements revus à la hausse de réduction des émissions de GES sur les scopes 1, 2 et 3 en sont la démonstration . »

