La ville de Sanya accueille les voyageurs à l'occasion du festival du printemps avec un programme d'activités culturelles passionnant





SANYA, Chine, 24 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Alors que le monde se prépare à célébrer l'année du tigre, le Conseil de promotion du tourisme de Sanya (« STPB ») a dévoilé le programme de son Fantastic Chinese New Year Sanya Tour (« Circuit fantastique du Nouvel An chinois à Sanya ») qui prévoit une série d'activités et d'événements culturels passionnants pour célébrer le festival du printemps. Avec une multitude de possibilités pour manger, boire et explorer, Sanya, la station balnéaire populaire située à l'extrémité sud de l'île de Hainan en Chine, est prête à accueillir davantage de touristes sur ses rives et à apporter de la joie aux voyageurs de tous âges.

Le calendrier des activités de tourisme culturel de Sanya, qui se déroule de la mi-janvier jusqu'au festival du printemps, comprend des spectacles en direct qui plairont à toute la famille, des activités respectueuses de l'environnement qui contribuent à préserver l'habitat naturel, ainsi que des événements de célébration du festival du printemps organisés conjointement avec des sites touristiques locaux emblématiques pour inaugurer le Nouvel An lunaire.

La joie en famille

En tant que destination balnéaire la plus animée de Chine, Sanya accueillera un certain nombre de spectacles qui pourront être appréciés par les petits et les grands. Les trois petits cochons, une comédie musicale pour enfants importée de Broadway (New York) et remaniée par Mahua FunAge, une entreprise culturelle qui se concentre sur les contenus comiques, sera présentée pendant la saison du festival de printemps. Elle promet de ravir les spectateurs grâce à une histoire captivante, une musique entraînante et des costumes éclatants.

Dans le cadre du festival, un orchestre réputé se produira en concert dans le très fréquenté parc Binhai de Sanya, la nuit du Nouvel An. Des installations spectaculaires à thème y seront mises en place, et le site plongera les enfants dans l'esprit de la fête du printemps. Il servira de décor idéal aux touristes qui souhaitent capturer de précieux souvenirs sur leur appareil photo.

La joie au contact de la nature

Avec ses eaux cristallines et ses paysages montagneux luxuriants, Sanya est dotée d'une beauté naturelle. Sur l'île de Wuzhizhou, qui abrite le récif corallien le mieux préservé de Chine, les voyageurs peuvent commencer la nouvelle année sur une note positive en contribuant aux efforts de conservation de l'écosystème marin par la propagation du récif corallien. En replantant du corail dans les bancs du récif, les touristes aideront à préserver la beauté du récif pour les générations futures tout en apprenant davantage sur le magnifique environnement naturel de l'île. Le STPB prévoit également d'organiser d'autres activités consacrées à la protection de l'environnement, telles que des panels virtuels avec des experts du voyage, le recrutement en ligne d'agents expérimentés, des formations sur les récifs coralliens et les sciences marines, des activités de plantation et de conservation des fonds marins, etc.

La joie à Sanya

En plus d'organiser ses propres activités, la STPB s'est associée à des attractions touristiques de premier ordre pour mettre toute l'île dans l'atmosphère du Nouvel An chinois grâce à une variété d'offres culturelles traditionnelles et de soirées. Les opérateurs touristiques, tels que le Haichang Ocean Park, Tianya Haijiao, et les groupes hôteliers populaires organiseront des activités non-stop dans le cadre de la célébration, allant d'un festival de la nourriture chinoise avec des délices culinaires à profusion au captivant défilé de chars lumineux du Nouvel An. Un étonnant feu d'artifice et les très typiques danses du dragon et du lion sont également au programme des réjouissances pour le Nouvel An.

Grâce à son agréable climat tempéré, Sanya est depuis longtemps le premier choix des touristes locaux et internationaux en hiver. Le STPB a associé les meilleures offres touristiques de la région à des activités culturelles passionnantes afin d'améliorer l'expérience de festival du printemps pour les touristes, d'attirer encore plus de voyageurs sur les côtes chinoises et de contribuer à créer une expérience véritablement inoubliable pour toute la famille.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1731079/Sanya_Welcomes_Travelers_Spring_Festival_Exciting_Lineup_Cultural_Activities.jpg

Communiqué envoyé le 24 janvier 2022 à 07:11 et diffusé par :