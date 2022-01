La plateforme d'usinage ultra-précise révolutionnaire permet la réalisation de la prochaine génération AR/VR/MR, du module de caméra et des conceptions optiques de véhicules électriques





SWANZEY, New Hampshire, 24 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moore Nanotechnology Systems (« Nanotech »), un fournisseur mondial de premier plan de systèmes d'usinage ultra-précis, a annoncé aujourd'hui la sortie de sa plateforme d'usinage ultra-précise de nouvelle génération, la 250UPL MP. Cette solution est configurable pour toutes les applications de fraisage au diamant monopoint (SPDT) ultra-précis, de précision inférieure au nanomètre, de meulage et de fraisage.



Les fabricants d'outils de moulage optique exigent des finitions de surface de meilleure qualité pour prendre en charge la fidélité des systèmes optiques désormais courants dans les applications de smartphones, AR/VR/MR et automobiles. La génération actuelle de machines ultra-précises utilisées aujourd'hui a atteint son potentiel maximum. Une conception de feuilles propres a été requise pour passer au niveau supérieur de performance, et la norme 250UPL MP de Nanotech répond et dépasse ces exigences.

Mark Boomgarden, président-directeur général de Nanotech, a expliqué : « Nous travaillons avec les principaux fournisseurs de composants optiques et de modules de caméras du monde entier pour obtenir des informations à moyen et à long terme sur leurs exigences en matière de produits et de technologies, qui sont ensuite utilisées comme une contribution à notre propre feuille de route de développement pluriannuel. » M. Boomgarden a ajouté : « Il est apparu clairement que l'industrie avait besoin d'une plateforme d'outils de machine qui puisse étendre les limites des capacités d'usinage ultra-précises, et ils en ont besoin dès maintenant. S'appuyant sur des années de succès dans ce segment, notre personnel technique a relevé le défi et fourni la plateforme 250UPL MP de Nanotech. Il s'agit de l'une des nombreuses innovations de produits que vous verrez de Nanotech au cours des 12 à 18 prochains mois. »

Paul Vermette, vice-président de l'ingénierie et du développement de nouveaux produits de Nanotech, a ajouté : « Le succès sur ce marché consiste à fournir une solution basée sur une solide connaissance des processus. Notre investissement dans un centre de développement de processus, très proche de l'université de Caroline du Nord sur le campus de Charlotte, a été un élément inestimable de notre développement de produits et de technologies. » M. Vermette a ajouté : « Lorsque nous arrivons sur le marché avec une nouvelle machine comme la 250UPL MP, nous savons que nous livrons plus qu'une machine, nous fournissons une solution qui résout les défis réels et complexes auxquels l'industrie des outils optiques est confrontée quotidiennement. »

Scott Gerhart, vice-président des ventes de Nanotech, a ajouté : « Au cours des 6 derniers mois, nous avons expédié les 250UPL MP à certaines sociétés leaders du marché à travers le monde, et les retours ont été extrêmement positifs. En termes simples, aucune autre machine disponible aujourd'hui ne peut atteindre la finition de surface et la précision de forme exigées par les conceptions optiques que ces entreprises lanceront au cours des 36 prochains mois. » M. Gerhart a poursuivi : « Nous sommes ravis de partager l'avenir de l'usinage d'ultra-précision avec toutes les entreprises lors du lancement officiel de la plateforme de 250UPL MP à Photonics West - le 25 janvier 2022. »

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : sales@nanotechsys.com.

Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) a été fondée à Keene, N.H., en 1997, en tant que filiale autonome de Moore Tool Company. Nanotech est un leader mondial en conception, développement et fabrication de machines-outils ultra-précises à la pointe de la technologie et en processus associés (fraisage au diamant mono-point, micro-usinage, micro-rectification et moulage par pression de verre) pour la production de composants optiques avancés dans les secteurs de l'électronique de grande consommation, de la défense, de l'aérospatial, de l'éclairage, de la santé et de l'automobile. Moore Tool, fondée en 1924 et située à Bridgeport, dans le Connecticut, est présente depuis longtemps sur les marchés des machines-outils de précision et de très haute précision. Aujourd'hui, Moore Tool fournit une gamme complète de rectifieuses CNC haute performance, ainsi que des services de fabrication de précision en sous-traitance certifiés selon les normes ISO 9001:2015 et AS9100C. Moore Nanotechnology et Moore Tool sont des entreprises à intégration verticale de PMT Group.

Moore Nanotechnology Systems : www.nanotechsys.com

Moore Tool, Inc : www.mooretool.com

