CapIntel collabore avec L'Assurance vie Équitable®, le chef de file canadien des services financiers, afin d'optimiser l'expérience des conseillers financiers et leurs clients





CapIntel, une société de technologies financières (fintech) soutenant les conseillers généralistes et financiers dans leurs tâches quotidiennes afin de garantir un service client de la plus haute qualité, annonce un partenariat avec L'Assurance vie Équitable. Les grandes entreprises évaluent sans relâche leur façon de rester pertinentes et de prospérer dans un monde en pleine évolution, et ce partenariat illustre l'engagement d'Assurance vie Équitable à repenser les meilleures pratiques dans le secteur des services financiers.

Depuis plus de 100 ans, L'Assurance vie Équitable travaille au côté de conseillers pour soutenir les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que mutuelle ne présentant pas d'intérêts concurrents, L'Assurance vie Équitable donne la priorité absolue à ses clients. La plateforme intuitive de CapIntel aide L'Assurance vie Équitable à honorer ses engagements en permettant aux conseillers généralistes et financiers de construire, analyser et comparer les portefeuilles et de fournir des recommandations personnalisées. La plateforme CapIntel rationnalise ces processus en aidant les conseillers généralistes et financiers à avoir un dialogue plus profond et transparent avec leurs clients afin de générer les meilleurs résultats client.

"Nous nous engageons à trouver de nouveaux moyens permettant à nos clients et partenaires de tirer pleinement parti de la technologie", déclare Cam Crosbie, VP, épargne-retraite, L'Assurance vie Équitable du Canada. "CapIntel fournit une plateforme puissante et intuitive que nos partenaires généralistes et conseillers peuvent utiliser pour développer leur activité en se concentrant sur l'expérience client et en cultivant des relations pertinentes."

Le partenariat avec L'Assurance vie Équitable fait suite au partenariat conclu entre CapIntel et IG Gestion de patrimoine et à un rapprochement stratégique avec La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (Canada Vie). Un tel dynamisme témoigne de l'accélération du mouvement au sein des leaders canadiens des services financiers, qui travaillent de plus en plus avec les fintechs afin d'optimiser l'expérience de leurs conseillers et de leurs clients.

"Le fait qu'un chef de file canadien des services financiers mutuels tel que L'Assurance vie Équitable utilise CapIntel pour stimuler l'efficacité des conseillers généralistes et financiers témoigne de la valeur de notre plateforme", déclare James Rockwood, fondateur et PDG de CapIntel. "À l'ère du numérique, il existe une volonté accrue de la part des sociétés de services financiers à travailler plus efficacement grâce à la technologie. Les sociétés de services financiers ayant pignon sur rue renforcent leurs capacités par l'entremise de partenariats avec les fintechs, et nous sommes fiers d'épauler ces entreprises et d'accélérer leur évolution numérique."

Avec plus de 10 000 conseillers financiers et 500 conseillers généralistes qui utilisent désormais la plateforme CapIntel, les Canadiens perçoivent les avantages de travailler avec des conseillers financiers qui proposent une expérience efficace, personnalisée et transparente.

Alors que cette synergie continue d'animer le secteur des services financiers, CapIntel poursuivra le développement de sa plateforme afin de répondre aux besoins des conseillers généralistes et financiers. Cette approche s'est tout récemment traduite par l'ajout d'un module de réformes axées sur le client commercialisé durant le quatrième trimestre 2021 afin d'accompagner les conseillers financiers en matière de conformité aux nouvelles réglementations.

À propos de CapIntel

CapIntel est une entreprise de technologie financière basée à Toronto qui ouvre la voie au développement d'applications web intuitives pour les professionnels de la finance. Fondée en 2017, CapIntel s'est donné pour mission de promouvoir les finances personnelles, et une partie importante de cette mission consiste à investir pour augmenter les richesses. La plateforme de CapIntel aide les conseillers financiers à offrir un service optimisé à leurs clients afin qu'ils puissent avoir une meilleure compréhension de leurs investissements et se sentent à l'aise en sachant que leur avenir est assuré. Avec plus de 10 000 conseillers et 3 des 5 plus grandes banques du Canada sur sa plateforme, CapIntel transforme l'expérience conseiller-client.

À propos d'Assurance vie Équitable

Depuis 1920, les Canadiens tournent vers l'Assurance vie Équitable pour protéger ce qui compte le plus à leurs yeux. Nous travaillons de concert avec des conseillers indépendants partout au Canada dans le but de vous offrir des solutions en matière d'assurance vie individuelle, d'épargne-retraite et d'assurance collective afin de répondre à vos besoins.

L'Assurance vie Équitable n'est pas une compagnie typique de services financiers. Grâce à nos connaissances, notre expérience et nos compétences, nous sommes en mesure de trouver des solutions tout à fait pour vous. Nous sommes sympathiques, attentionnés et toujours prêts à vous aider. En tant que mutuelle, nous ne sommes pas motivés par la pression d'actionnaires reliée aux résultats trimestriels. Cela nous permet de nous concentrer sur la gestion de stratégies qui favorise une croissance à long terme prudente, la continuité et la stabilité. Nous veillons à respecter notre engagement envers nos clients, maintenant et pour les années à venir.

® indique une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

