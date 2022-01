La Green Coffee Company lève 13,2 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série B, portant sa capacité d'investissement total en capital à 25 millions de dollars; l'entreprise est en voie de devenir le premier des plus grands producteurs de café en Colombie





MEDELLIN, Colombie, 24 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La Green Coffee Company (GCC), une société du portefeuille de Legacy Group, est heureuse d'annoncer qu'elle a entièrement financé sa ronde de financement de série B, dont le montant total a été augmenté de 3,5 millions de dollars en raison de la forte demande, pour un total de 13,2 millions de dollars américains. L'entreprise s'appuie actuellement sur plus de 220 investisseurs individuels, et son bassin d'investisseurs accrédités connaît une croissance rapide.

Alors que la Green Coffee Company se tourne vers l'avenir, l'entreprise met l'accent sur le renforcement de sa première place à titre de plus grand producteur de café en Colombie. La voie menant à une stratégie de sortie réussie pour l'entreprise devenait de plus en plus évidente à mesure qu'elle réalisait cette levée de capitaux. Cet investissement a permis à GCC de (1) doubler la superficie de ses plantations, pour atteindre 4 700 acres - devenant ainsi le deuxième plus important producteur de café en Colombie, et (2) devenir le producteur de café le plus avancé sur le plan technologique en Colombie et, selon l'entreprise, à l'échelle mondiale.

Le bassin d'investisseurs accrédités de l'entreprise n'a mis que trois semaines pour recueillir un financement supplémentaire de 3,5 millions de dollars par rapport à la première ronde de financement de série B, qui avait permis de recueillir 9,6 millions de dollars. Au cours des six derniers mois, l'entreprise a accueilli des dizaines d'investisseurs et adeptes de l'entreprise dans ses installations de Salgar, en Colombie, afin que ces derniers puissent constater eux-mêmes les progrès réalisés. La GCC a inauguré la première de ses deux nouvelles installations de transformation du café de calibre mondial, et la deuxième installation devrait être mise en service au cours du premier trimestre de 2022 (voir une vidéo ici).

La Green Coffee Company est une entreprise consolidée exploitant des plantations de café dont le siège social est situé aux États-Unis, et dont les activités d'exploitation ont lieu à Medellin, en Colombie. Le modèle d'affaires novateur de l'entreprise permet de contrôler entièrement la chaîne d'approvisionnement, de la culture à la transformation, en passant par les échanges directs avec les clients finaux. L'approche holistique de la GCC à l'égard du secteur du café et son engagement envers les meilleures pratiques environnementales permettent de déterminer la rentabilité et la durabilité à long terme de l'entreprise, tout en améliorant la qualité du café produit dans ses installations.

