Recyclage Lithion annonce la conclusion de la première tranche significative d'un financement de série A pouvant atteindre jusqu'à 125 millions de dollars menée par IMM Investment Global et supportée par Fondaction





Le produit du financement permettra la construction, au Québec, de la première usine de recyclage de batteries lithium-ion ainsi que d'un centre de développement technologique de pointe

MONTRÉAL, le 24 janv. 2022 /CNW/ - Recyclage Lithion inc. (« Lithion » ou la « Société ») est fière d'annoncer qu'elle a atteint la clôture financière d'une première tranche de capitaux propres de série A avec un groupe d'investisseurs stratégiques dirigé par IMM Investment Global Limited (« IMM ») et soutenu par Fondaction et le Fonds LCC, pour lequel elle agit à titre de gestionnaire. Cette première ronde pourrait atteindre jusqu'à 125 millions de dollars canadiens. IMM Global se joindra au conseil d'administration de la Société à la suite de cet important investissement.

Grâce aux nouveaux capitaux, Lithion pourra entamer les trois principales phases de son plan d'industrialisation, soit la construction et la mise en service de sa première usine commerciale de démantèlement et broyage (« Spoke ») au Québec; la construction et l'ouverture d'un centre de développement technologique (« CDT ») de pointe pour développer en continu la technologie de Lithion pour les spécifications futures de chimies et de matériaux de batteries; et l'achèvement des études d'ingénierie détaillées qui lui permettront d'amorcer prochainement la construction de son usine d'hydrométallurgie (« Hub ») au Québec.

L'annonce d'aujourd'hui marque l'entrée de Lithion dans la phase commerciale de son développement. La Société pourra ainsi poursuivre ses activités axées sur les matériaux de batteries grâce au soutien de ses investisseurs et partenaires. Le Spoke ayant une capacité de 7 500 tonnes métriques par an et le centre de développement technologique permettront la création de près de 100 emplois au Québec et soutiendront le déploiement mondial de la technologie de Lithion grâce à des contrats de licence.

Ancoris Capital Partners a agi en tant que conseiller financier et Norton Rose en tant que conseiller juridique de Lithion dans la transaction.

« Nous vivons un moment décisif de l'histoire de Lithion. Notre technologie écologique pourra être adoptée partout dans le monde pour répondre au défi que pose la transition énergétique. Nous sommes fiers de nous associer à IMM Global ainsi qu'à Fondaction, qui appuient tous deux la construction de notre usine et du centre de développement technologique, ainsi que le développement continu de notre technologie et de notre expertise. Profondément enracinée dans le paysage québécois, Lithion jouera un rôle important dans l'avenir des secteurs de la batterie et des véhicules électriques. Par ailleurs, nous sommes en pourparlers avec d'autres investisseurs qui souhaitent faire partie de cette ronde de financement. »

- Benoit Couture, président et chef de la direction de Recyclage Lithion inc.

« IMM Investment Global est ravie de franchir cette étape cruciale dans la chaîne de valeur des batteries pour véhicules électriques grâce à l'investissement stratégique accordé à Lithion. Nous sommes convaincus que la technologie de Lithion pourra s'ancrer dans le marché international des solutions de recyclage des batteries au lithium dans lequel les entreprises coréennes ont déjà une forte présence. Après le lancement réussi du fonds mondial des batteries (Global Battery Fund I) et du fonds de transition vers les énergies propres (Clean Energy Transition Fund I) d'IMM Global en 2021, IMM Global s'associe à Lithion afin de consolider le potentiel de la chaîne de valeur mondiale des batteries. »

- Youngjoon Lee, associé directeur et président d'IMM Investment Global Limited.

«?Le potentiel d'impact positif de Recyclage Lithion est colossal, puisque sa technologie permet de récupérer plus de 95% des métaux stratégiques contenus dans les batteries de véhicules électriques, évitant les effets négatifs de leur extraction. Fondaction soutient avec enthousiasme le déploiement de cette innovation québécoise qui ajoute une approche d'économie circulaire à l'électrification de l'industrie du transport.?»

- Stéphane Morency, vice-président et chef de l'investissement à Fondaction.

À propos de Recyclage Lithion

Recyclage Lithion a développé un processus efficace et rentable pour récupérer les matériaux stratégiques des batteries lithium-ion en fin de vie et des déchets de production. Le procédé de Lithion permet de récupérer et de traiter jusqu'à 95 % des composants des batteries afin qu'ils puissent être réutilisés par les fabricants de batteries, ce qui permet de fermer le cycle de vie des batteries. Cette technologie accélère la transition vers les énergies vertes et permet d'atteindre les objectifs de décarbonisation en réduisant la pression sur l'extraction des ressources naturelles. Cette année, Lithion lancera sa première usine de recyclage commerciale, en s'appuyant sur les données de son usine pilote québécoise d'échelle industrielle mise en service en janvier 2020. Son objectif est un déploiement mondial, par le biais d'accords de licence, avec un objectif de 25 usines de recyclage en 2035. Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.lithionrecycling.com/fr/

À propos d'IMM Investment Global Limited

IMM Investment Global (« IMM ») est le groupe axé sur l'investissement à l'étranger d'IMM Investment Corp., la principale société de placement en Corée dont le fonds sous mandat de gestion totalise près de 5 milliards de dollars américains. Établie aujourd'hui comme le gestionnaire de fonds le plus reconnu et le plus fiable en Corée, IMM a fortement poursuivi son expansion géographique à l'échelle mondiale. Créé en 2019, IMM Global a rapidement exécuté sa stratégie de déploiement mondial en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient en concentrant ses activités sur divers secteurs à forte croissance. IMM Global a pour ambition d'agir comme chef de file en intensifiant la présence de la Corée dans la chaîne de valeur des batteries pour véhicules électriques à l'échelle mondiale.

À propos de Fondaction

Précurseur en finance durable depuis 25 ans, Fondaction rassemble les personnes qui se mobilisent pour la transformation positive de la société, en agissant pour rendre l'économie québécoise plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,34 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos du Fonds LCC

Le Fonds LCC soutient la croissance des entreprises, dont l'activité, telle que l'efficacité énergétique, la production d'énergie propre et la valorisation de matière résiduelle, se traduit en réduction importante de gaz à effet de serre, participant ainsi à l'accélération de l'atteinte des cibles de réduction.

À propos de Ancoris Capital Partners

Ancoris est une banque d'investissement spécialisée dans les marchés de capitaux privés. Ancoris personnalise les solutions de capital pour maximiser le rendement et obtenir les meilleurs résultats pour ses clients. L'équipe d'Ancoris se distingue par son approche et son exécution, qui s'appuient sur la vaste expérience de Ancoris en matière de planification de transactions complexes et de conciliation des intérêts pour une efficacité à long terme. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.ancorispartners.com

